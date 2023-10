De audios y levantadedos

Con la novedad de que tras la difusión de un polémico audio del coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, la bancada de ese partido, de buenas a primeras, desechó la terna que había elaborado la Corte con perfiles para elegir a un magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque se avaló la idoneidad de las candidatas, a la hora de votar no se reunió la mayoría calificada que marca la ley, con lo que la posición quedó desierta. Los senadores de oposición cuestionaron que los integrantes de la bancada mayoritaria actuaran de manera “agachona” y “servil” ante una decisión que, dijeron, les impusieron desde el Ejecutivo. Y es que en el dichoso audio a Ramírez se le escucha decir que “la orientación que nos dieron es que se desechara”. Parece que se extraña que Ricardo Monreal por lo menos intentaba dar la pelea por la independencia entre poderes. Uf.

Corcholatas fantasma

Nos comentan que, de los cuatro finalistas en el proceso interno de Morena en la Ciudad de México, el más activo es Omar García Harfuch. Semana y media después de que se dieran a conocer a las cuatro corcholatas, Omar ya encabezó encuentros en tres alcaldías y se reunió con organizaciones promotoras de vivienda. Clara Brugada realizó un evento, un tanto desangelado, en el Monumento a la Revolución y visitó una alcaldía. ¿Y los otros dos? El exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, nos dicen, lleva 10 días de silencio, mientras que la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Mariana Boy, apenas si ha difundido algunos tímidos tuits. En el caso de Gatell, nos dicen, se confirma que no cuenta con bases de apoyo en ninguno de los partidos de la 4T. Y Boy es una carta del PVEM, al que no se le ven muchas ganas de promoverla. Ahí el dato.

Encienden las alarmas

Y donde no dejan de mandar señales de lo graves que están siendo los impactos que la crisis migratoria está provocando en el comercio internacional es en Chihuahua, entidad donde gobierna la panista Maru Campos. Y es que resulta que en esa entidad ya se estiman daños por unos 950 millones de dólares tan sólo en el periodo que va del 18 de septiembre al lunes 2 de octubre. ¿Y a qué se deben las pérdidas? Bueno, pues a la reducción en el cruce de camiones con mercancías al otro lado. Y esto es un efecto del creciente flujo migrante, porque resulta que el desbordamiento de personas que intentan llegar a Estados Unidos ha provocado que autoridades de distintos niveles de ese país apliquen rigurosas medidas de revisión a las unidades, con la idea de que así evitarán que se cuelen indocumentados entre las cargas. La administración estatal ha advertido además que el Gobierno federal ante la situación simplemente no ha hecho nada.

Entre amenazados

Varias cejas se levantaron ayer al escuchar las consideraciones de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien pidió que se investigue “en qué andan metidos” cantantes de narcocorridos. Y es que a la morenista no le gustó, nos comentan, que Peso Pluma y Fuerza Regida, populares exponentes de los llamados corridos tumbados, cancelaran conciertos que tenían previsto dar en su municipio, por considerar, tras la aparición de narcomantas amenazantes, que no había condiciones de seguridad para llevarlos a cabo. Caballero ayer alegó lo de los narcocorridos y que en la decisión de los artistas quizá tuvo que ver que aquellos sólo vendieron 10 mil boletos, cuando ha habido espectáculos con aforos de 50 mil personas. La alcaldesa de Tijuana, es, nos recuerdan, la que desde hace unos meses se mudó a vivir a un cuartel del Ejército, porque el crimen organizado la amenazó…

El choque contra Samuel García

Y nos piden no perder de vista el hecho de que mientras más avanza la cuenta regresiva para que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, defina si contiende o no por la Presidencia, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, más se incrementa la frontalidad de sus adversarios en su contra. Lo anterior tiene lógica, porque lo que está en juego es la disputa por el poder. Y si bien no puede obviarse que el escenario actual está precedido de una situación de confrontación continuada, es claro que ésta se ha extendido a alcaldes, diputados y liderazgos de PRI, PAN y PRD. En el palacio de gobierno, sin embargo, la escalada es resultado también de que algunos sondeos van poniendo a García Sepúlveda en una posición relevante rumbo al 2024. La cosa ya está dura, y a ver cómo se sigue poniendo. Pendientes.

Ser joven en Zacatecas

El nuevo ataque a un grupo de jóvenes en Zacatecas con saldo de tres muertos confirma la difícil situación que enfrenta este sector en la entidad. En la agresión armada a un grupo de muchachos perdieron la vida tres de ellos, mientras horas más tarde, otro joven fue ejecutado cuando conducía su motocicleta, a plena luz del día. Los cuatro decesos ocurrieron el mismo día y en el mismo municipio: Guadalupe. Y apenas habían pasado nueve días del secuestro de siete adolescentes en la comunidad de Malpaso del municipio de Villagrán, tras lo cual seis de ellos fueron asesinados. Ayer, el gobernador David Monreal, como acostumbra, se salió por la tangente, al decir que en el caso de Malpaso se trató de una “disputa por territorios”. Primero le echa la culpa a la “herencia maldita” y ahora criminaliza a las víctimas. Y mientras, las desapariciones y los hechos de violencia siguen imparables.