Avanza diálogo para migrar al AIFA 

Relevante, nos comentan, el recorrido que ayer hicieron con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, en las instalaciones del AIFA, representantes nacionales y extranjeros de aerolíneas de carga, transportistas y cámaras y asociaciones. Y es que muchos de los que asistieron, nos aseguran, se sorprendieron por las dimensiones y posibilidades de crecimiento que hay para sus naves industriales y procesos fiscales y aduanales. Tras el encuentro, nos cuentan, quedó abierto el diálogo a fin de que pueda irse ajustando lo que sea necesario y se vayan dando pasos en la migración. Estuvieron presentes en el recorrido Canaero, IATA, Cathay Pacific, Cargo Lux, CargoJet, Lufthansa Cargo, Emirates, Qatar Airways, Air France, UPS, DHL, Aerounión, Estafeta, Fedex…

La guadaña por Guadiana



Y hablando de la dirigencia nacional de Morena, resulta que ésta arrancó la purga de los militantes que se rebelaron a la designación de Armando Guadiana como candidato a la gubernatura de Coahuila, y al final terminaron sumándose al exsubsecretario de Seguridad del Gobierno federal, Ricardo Mejía, quien contenderá por las siglas del PT. Y es que formalmente fue activada la Comisión de Honestidad y Justicia para que resuelva si les suspende sus derechos partidarios. En la lista contra quienes va dirigida la purga están Yamile Mtanous, quien preside el Consejo de Morena en la entidad, además de la secretaria de Finanzas, Inés Zorrilla, y del responsable de la cartera de Jóvenes, Luis Alberto Ortiz. Pero no son todos, también buscan dejar fuera del guinda al diputado federal Francisco Javier Borrero, y a los diputados locales Francisco Cortez y Laura Aguilar. Dicen entre los señalados que por Guadiana activaron la guadaña. Uf.

Flores entre candidateables



Nadie pudo pasar por alto, nos dicen, un intercambio de elogios que se dio ayer entre los titulares de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y de Gobernación, Adán Augusto López. Y es que en un evento en Hidalgo, la primera se refirió al segundo como “guía en el gabinete”, colaborador y amigo, al tiempo que lo señalaba como el hombre “de más confianza del Presidente”. El segundo respondería que la funcionaria no sabe fallar y que es una maestra. “Yo sé que no le gusta que yo le diga de otras cosas, pero tiene mucho futuro”, apuntó también, probablemente refiriéndose al hecho de que hay quienes apuntan a la secretaria en el camino a la pelea por la postulación morenista a un cargo de elección popular. Y así cada uno se fue con su flor. Quiúbole.

Listos para el encono



Donde ya anticipan que el encono entre partidos y actores políticos crecerá este año por temas electorales —los comicios en el Estado de México y Coahuila— es en la Confederación de Cámaras Industriales, agrupación empresarial en la que acaba de ser reelecto José Abugaber para el periodo 2023-2024. Sin embargo, nos señalan, todo parece indicar que la Concamin buscará ver los toros desde la barrera y ocuparse en lo que le toca: “contribuir al Producto Interno Bruto e incrementar las exportaciones de nuestros productos”. Al menos así lo expresó el dirigente porque “nuestro interés no es político, nuestro objetivo es el bienestar de los mexicanos”. Los industriales, nos comentan, tampoco es que vayan a tener mucho tiempo para la grilla, pues están pendientes de si se presenta una recesión económica en EU que pueda tener repercusiones en la economía de México. Ahí el dato.

Mejor que Dinamarca



Y fue el Presidente quien ayer reiteró, en una gira que realizó por Michoacán, un compromiso que muchos conocedores del sector y usuarios del sistema de salud federal no dejan de ver como lejano. “Nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca, no, ya ahora lo estoy pensando mejor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca”, refirió el mandatario en un acto en el que arrancó el Programa IMSS-Bienestar en esa entidad. López Obrador, a quien le quedan poco más de 600 días de gobierno, refrendó que el sistema de salud habrá de garantizar medicamentos gratuitos, equipamiento y personal suficiente.

Más gasolina al debate



Apenas ayer dábamos cuenta en estas páginas del escalamiento que está teniendo el choque entre la 4T y el Instituto Nacional Electoral a causa del llamado Plan B, y el que aportó un poco más de gasolina y le encendió un cerillo fue Mario Delgado. Y es que el dirigente nacional de Morena acusó al consejero Lorenzo Córdova de actuar como “vulgar opositor” al emprender una campaña contra la Reforma Electoral. “Algunos consejeros electorales y representantes de la oposición intentan malinformar y confundir al pueblo de México con noticias falsas, porque no quieren perder sus privilegios, ni que se profundice la democracia en nuestro país”, refirió Delgado, luego de que Córdova apenas el jueves refiriera que el propósito del gobierno con su reforma era el de descuartizar al INE. Uf.