Que primero avisen los rateros

Y fue la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Morelos, Alicia Vázquez, la que dejó a muchos con cara de what al dar cuenta de las dificultades que enfrentan los policías ante los asaltos en la carretera Cuernavaca-Temixco. Y es que la funcionaria dijo: “Nuestro problema tanto de Temixco como de Cuernavaca es que nuestros elementos operativos son llamados posterior al robo y eso a ellos (los asaltantes) les permite diluirse; se separan, a veces van dos y se separan, se van en puntos opuestos”, declaró la funcionaria. Sus dichos le han acarreado cuestionamientos y lamentablemente también mofas en las benditas redes. Y es que más de uno se preguntó cómo sería posible denunciar un robo antes de que ocurra. O incluso al momento en que el ilícito se suscita, pues ni modo de pedir permiso al delincuente para llamar a la policía y de esa manera hacer prevalecer la flagrancia. Así el perfil de los funcionarios de Cuauhtémoc Blanco.

Morelos, oootra vez

Y es casi imposible dejar de comentar notas sobre Morelos relacionadas con episodios de inseguridad y violencia. Ayer una balacera provocó pánico entre los niños de la primaria Miguel Hidalgo del municipio de Yautepec. En un video difundido en las redes se aprecia la forma en que los pequeños corren en forma despavorida al escuchar el ruido de las balas. Las detonaciones, se informó luego, correspondieron al asesinato de un empresario registrado a plena luz del día, lo que confirma que en la entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco los sicarios no se tienen que esconder en la oscuridad de la noche para llevar a cabo las ejecuciones. Ayer hubo una, pero un día antes fueron otras tres, dentro del área conurbada a la capital. La violencia no para en Morelos, y prueba de ello es que en la medición de julio la entidad ocupó el segundo lugar en tasa de homicidios en el país. Mientras eso ocurre, el Cuau se la pasa jugando en varias canchas, menos en la que debería estar. Uf.

El Día D para la 4T

Nos adelantan que este miércoles estará marcado por una cascada de llamados a la unidad de parte de personajes destacados de la Cuarta Transformación. Y es que son muchos los que prevén que la culminación del proceso interno no será tan tersa como muchos quisieran. Ante la eventualidad de que no todas las corcholatas acepten el resultado, se esperan pronunciamientos a favor de la unidad de gobernadores, diputados, senadores y personajes de relevancia de Morena, PT y PVEM. En éste, que es el Día D para el partido guinda y sus aliados, también es previsible que desde el Frente Amplio por México abunden las críticas hacia los pleitos de los de enfrente y los coqueteos e intentos de cooptación de las figuras cuatroteístas resentidas. Bueno, a menos que los de Morena den la sorpresa y ofrezcan una definición de terciopelo. Veremos.

Villegas y el reto de las finanzas

El que anda más que movido —“a todo vapor”, definió él mismo en las redes— es el gobernador de Durango, Esteban Villegas. Y lo que lo trae de acá para allá, nos comentan, son las acciones que ha emprendido desde el arranque de su gobierno para estabilizar las finanzas de la entidad. “Gestionando y buscando seguir con la estabilización de las finanzas de nuestro Durango; atendiendo primero lo urgente, para continuar fuerte con los objetivos prioritarios”, informó ayer tras reunirse con Jorge Mendoza, director de Banobras, a quien le agradeció hacer equipo a favor de los duranguenses. Recién Villegas dio cuenta, durante el mensaje por su primer informe de gobierno, que recibió una entidad prácticamente quebrada, con una deuda de 25 mil millones de pesos —cuando el presupuesto de la entidad es de 30 mil millones— y en semáforo rojo. Ahí el dato.

Dos meses más con fuero

Con la novedad de que para no infringir la legislación electoral, Xóchitl Gálvez solicitará licencia a su escaño en el Senado. Aunque lo hará hasta el 15 de noviembre, cuando iniciarán las precampañas por la Presidencia. Mientras eso ocurre, dijo, no usará su espacio en el Senado con fines electorales. Aunque la responsable de construir el Frente Amplio por México advirtió también que no se quedará callada, sobre todo, ante el constante uso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de su tribuna en las mañaneras. Lo que por lo pronto acordó con las bancadas del Frente en el Senado es evitar que, cuando ella llegue al recinto legislativo, se hagan expresiones a su favor que puedan malinterpretarse en el ambiente legislativo. Aunque nadie da garantía de que durante dos meses no se desbordarán pasiones. Uf.

La batalla que viene

Con la novedad de que ayer el PRI en la Cámara de Diputados propuso una iniciativa que, nos hacen ver, puede poner en jaque a la 4T. Y es que resulta que propuso bajar a 60 años la edad en que se otorgan las pensiones a adultos mayores, lo que necesitaría mayor cantidad de recursos, pues se ampliaría significativamente el padrón de beneficiarios, lo cual reconoció el propio coordinador de Morena, Ignacio Mier. Éste afirmó que podrían acompañar la propuesta si el PRI encuentra de dónde sacar el presupuesto, reto ante el que su par priista, Rubén Moreira, respondió: “Del gasto de operación y de correr a toda la burocracia que metieron. De puros gastos de operación traen 12 mil millones de pesos, para alimentar a la burocracia de Morena que ahorita anda organizando las elecciones. Ahí caben”.