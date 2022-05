Se baja Rescala; es tiempo de mujeres

El que se bajó de la contienda por la postulación priista al gobierno del Estado de México fue el coordinador de ese partido en el Congreso local, Elías Rescala. Y es que, nos comentan, se le consideraba como uno de los perfiles dentro de la baraja tricolor mexiquense rumbo a la renovación de la gubernatura el año entrante. “Mi lealtad y mi compromiso siempre han estado y continuarán con el gobernador y con todos los mexiquenses. Hay mucho trabajo por hacer y la forma de responder a la confianza del gobernador Alfredo Del Mazo es trabajar, desde la Legislatura, por el estado y el Gobierno hasta el último día. Es decir, no tengo otra aspiración que la de servir a mi estado desde la Cámara de Diputados hasta el 2024”, señaló. Por cierto que, nos hacen ver, y hay que anotarlo, en la entidad es tiempo de mujeres.

• Tom-tom-tómbola en el TEPJF

Con la novedad de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde además de expertos en la materia electoral hace apenas unos meses estaban mutando en meteorólogos, por aquello de las tormentas políticas que tenían que estar enfrentando, ayer tomaron una decisión que abona a disipar nubarrones de sospechosismo sobre su actuar. ¿Qué hicieron? Ah, pues modificar su reglamento interno para instaurar el turno aleatorio de los medios de impugnación. Ahora será una tómbola digital, perdón, un algoritmo, ejecutado por el Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos el que defina a qué magistrado le asignan los casos. “Este método erradica la percepción de discrecionalidad”, señaló ayer el órgano electoral que encabeza Reyes Rodríguez. A lo mejor no resuelve todo, pero con que ayude a disipar uno que otro nubarrón ya es ganancia, nos comentan.

• Cartas que valen mucho

Sendas sonrisas se pintaron ayer en los rostros de los dos gobernadores emanados de Movimiento Ciudadano, el de Nuevo León, Samuel García, y el de Jalisco, Enrique Alfaro. Y es que en sus visitas a esas entidades el Presidente López Obrador les entregó misivas que valen, literalmente, mucho. Se trata de cartas en las que les informa sobre la suficiencia presupuestal para que ambas administraciones, con el apoyo federal, se echen para adelante con los proyectos que acordaron hace apenas una semana en reuniones que sostuvieron en Palacio Nacional en materia ferroviaria e hidráulica. “Hace unos momentos recibimos buenas noticias del Presidente”, dijo García por la mañana, antes de dar cuenta del oficio que confirma un primer depósito para la obra Presa Libertad, y la concesión para el tren suburbano. Alfaro también presumió el documento que garantiza los fondos para la presa El Zapotillo y el tren Guadalajara-Tlajomulco. Bien sonrientes que andaban los emecistas, nos dicen.

• Fiscalía de NL, bajo la lupa federal

Y es la Fiscalía de Nuevo León, a cargo de Gustavo Guerrero, la que tendrá sobre su actuación otra lupa encima, y no cualquier lupa, sino de la autoridad federal. Y es que ayer, representantes de estas últimas, encabezadas por el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, por instrucción presidencial, se sumaron a colaborar en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre el caso de Debanhi Escobar y que, hasta ahora, no ha encontrado los mejores rumbos para establecer la verdad. Para muchos, los avances hasta ahora reportados y el manejo de la indagatoria, han dejado mucho que desear. Ayer, nos comentan, en la conferencia, tras una reunión de las partes involucradas, el gesto de desaprobación de Mario Escobar cuando tomaba la palabra el fiscal fue en algún momento notorio. El fiscal Gustavo Guerrero, cuyo trabajo está teniendo que ser apuntalado, nos cuentan, no podía evitar mostrarse nervioso y un tanto titubeante.

• Arturo Herrera al Banco Mundial

Con la novedad de que quien fuera el segundo secretario de Hacienda de la 4T, Arturo Herrera, fue fichado para ocupar un cargo relevante en el Banco Mundial, en el que antes ya había sido funcionario. Ahora será director global de Gobierno, según dio la primicia no la institución internacional, sino el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, quien también dio cuenta de la designación como director global de Pobreza y Equidad de Luis Felipe López Calva. “Los dos son excelentes economistas y mejores personas”, escribió. Herrera, nos recuerdan, se perfilaba para ser gobernador del Banco de México, tras dejar su cargo al hoy titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pero a pocas semanas de que se concretara su designación, el Presidente, quien lo iba a proponer, cambió de opinión y optó por el perfil de Victoria Rodríguez Ceja. Herrera, hasta ayer, no había cambiado sus datos biográficos en su cuenta de Twitter, donde sólo señala que es profesor visitante de El Colegio de México y del Centro de Estudios Económicos.

• Revés a Lozoya

El que recibió un nuevo revés fue el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien tendrá que pagar una indemnización a la periodista Lourdes Mendoza, luego de que ésta ganara una demanda por un daño moral. Y es que, nos recuerdan, el exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto incluyó en un escrito, con el que pretendía evadir la justicia, decenas de nombres de funcionarios a los que señaló de recibir sobornos. Entre ellos incluyó el nombre de la comunicadora, quien entabló la referida demanda. Ayer, en sus redes sociales, Mendoza publicó: “Le gané al criminal confeso Emilio Lozoya; el juez del tribunal civil dijo que cayó en falsedad y me causó un daño moral. No sólo es un corrupto, sino ya le probé que es un vulgar mentiroso y un traidor. Además de estar en la cárcel me tendrá que resarcir el daño”.