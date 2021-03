El berrinche de Sheffield

Al que balconearon ayer en las benditas redes por un berrinche que hizo justo al momento de registrarse como candidato de Morena a la presidencia municipal de León, Guanajuato, fue al extitular de Profeco, Ricardo Sheffield. Al expanista se le ve presumiendo en la mesa de registro un contacto directo, aparentemente con el Presidente, pues le dice a sus interlocutores que “ya le informé a quien le debo de informar, anda en Campeche, ahorita contesta la llamada”. Medios locales señalaron que el problema en el lugar se debía a un intento de imposición de personas en su planilla, por lo que en la discusión alega: “no te voy a aceptar a fuerzas, no te lo voy a aceptar, te lo estoy diciendo así de frente, yo voy a esperar que registren de abajo hacia arriba, soy el último en registrarse para que no hagan chin….”. Uf.

• El consejero Espadas

Quienes siguieron anoche la sesión del INE en la que se definió retirar el registro de varias decenas de candidaturas nos comentan que particular atención merece una intervención del consejero Uuc-kib Espadas, quien forma parte del grupo de más reciente ingreso al Instituto, para defender la legalidad de la decisión que, sin embargo, también consideró excesiva: “no se trata de que el INE pretenda sacar por la ventana lo que entró por la puerta… pero tampoco se trata, y lo digo con la misma claridad, de un acto militante del INE que tratara de dañar a una fuerza política… Será falaz quien pretenda concluir, de ésta y otras decisiones, que este instituto es un instituto parcial… Aún más falso es que el desarrollo democrático pase por demoler los 40 años de construcción democrática que este instituto significa, para dar lugar al ‘instituto para darle al pueblo elecciones sin fraude’ o alguna otra ocurrencia de esta naturaleza”, dijo Espadas Ancona.

• Gatell y los 200 mil muertos

No ameritó una condolencia o un abrazo a la distancia, como los han impuesto los tiempos actuales. Tampoco una reflexión sobre los impactos de la pandemia que vaya más allá de las cuestiones estructurales. Prefirió obviar una vez más la revisión autocrítica de la estrategia. Los 200 mil muertos a los que llegamos ayer por el Covid-19 sólo ameritaron del doctor Hugo López-Gatell un reproche a los medios que hoy reflejarán el dato, a los que cuestionó por “su afición por los números redondos” y por el hecho de que se “apropien del duelo como si fueran sus representantes”. Al superarse las 200 mil muertes, un número equivalente a la mitad de los habitantes de una alcaldía como Iztacalco, el funcionario se enfiló contra los medios. Ante el dolor que provocan las, en promedio, 511 defunciones diarias desde hace un año y siete días, ni un sólo abrazo a la distancia.

• La respuesta de Cabeza de Vaca

El que ayer presentó un documento en el que refuta imputaciones en su contra fue el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En este refiere que varios de los señalamientos que se le han hecho en sesiones de la Sección Instructora no vienen contenidos en el expediente que le sigue la Fiscalía. Asegura, por ejemplo, en el caso de la empresa que le da un financiamiento y por el que se le ha querido ligar al Cártel de Sinaloa, no se presentó prueba alguna al respecto. Los depósitos recibidos por dicha institución financiera, apunta, no coinciden en fecha y monto con el crédito que obtuvo. También muestra una foto del Centro de Justicia para las Mujeres que, dice, sí se construyó y actualmente opera, para con ellos revirar a señalamientos de corrupción en obras. También rechaza vínculos con bienes adquiridos a nombre de terceros y apunta que ligarlo con éstos responde a inferencias. El Gobernador advierte que por la difusión de datos sobre presuntas imputaciones se violaron sus garantías.

• Retomando la campaña

Quien retomó el paso de su campaña fue la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, luego de dos días intensos de dura confrontación que seguía teniendo ecos. Nos cuentan que la morenista tuvo agenda apretada porque además de presentar su plan de infraestructura ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, acudió a la presentación del proyecto del Gran Parque Ecológico Río La Silla, que será de gran relevancia para el municipio de Guadalupe y el área metropolitana de la entidad. Por cierto que la candidata recibió la víspera un interesante espaldarazo de la secretaria general de su partido, Citlalli Hernández: “No conocía a Clara Luz Flores más allá de lo que se decía de ella. Ahora he tenido el gusto y sé que está decidida a enfrentar a los grupos de intereses y a encabezar desde la gubernatura un cambio en Nuevo León”.

• Conflictos laborales alcanzan a Brugada

Se dice que la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, tendrá que responder ante la Junta de Conciliación y Arbitraje después de que nueve trabajadoras del programa local Siemprevivas, que busca combatir la violencia de género, la demandaron por despido injustificado. Nos explican que las afectadas, orientadoras comunitarias de esa estrategia social, recibieron la orden de la morenista de hacer visitas a domicilios durante la contingencia del Covid-19 sin que se les proporcionara equipo de protección o seguridad, ya que, además, muchas de las zonas objetivo son bien conocidas por sus altos índices de criminalidad. Aunque, indican, externaron el temor por su integridad física a la responsable del programa, no sólo fueron ignoradas sino que las hostigaron hasta que finalmente quedaron fuera de la nómina. Ahora, el plan de Iztapalapa para reducir la escalada contra las mujeres, está acusado, paradójicamente, de abusos contra ellas, nos comentan.