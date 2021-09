No es lo mismo borracho que cantinero

Nos hacen ver que hay señales de que actores relevantes de la 4T cada vez alejan más de sus círculos al académico John Ackerman, quien la víspera criticó el anuncio que hiciera la dirigencia de Morena de llevar a cabo una “Alianza popular para continuar con la transformación”, al considerar que esta propuesta es una decisión de las cúpulas. Y es que, al ser cuestionado sobre el tema, el coordinador en San Lázaro, Ignacio Mier, respondió que el investigador quizá en otro momento “no pensaba eso”, porque “no es lo mismo opinar a veces como cantinero y a veces como borracho… Entonces, no es lo mismo estar de aquel lado, que de repente ahora te toca estar del otro, y ya no se ven las cosas iguales ¿no?”. El líder de la mayoría guinda es uno de los que respaldan la referida “alianza popular” y si bien remató diciendo que hay que respetar todas las opiniones, aunque algunos no coincidan con él, lo dicho, dicho está.

• Margarita, con todo

Y fue Margarita Zavala quien ayer dio una pequeña probada de la frontalidad con la que, nos aseguran, podría traer asolada a la bancada morenista en la naciente legislatura de la Cámara de Diputados. Aunque también quedó clara la crispada respuesta que podría desplegar la mayoría morenista en su contra. “Contra lo prometido por este gobierno, la pobreza no se ha reducido. Lo que estamos viendo es clarísimo, no optaron por los pobres optaron por los votos. Regalaron ustedes el dinero de todos los mexicanos para crear una maquinaria electoral que además empobrece más. En el momento más crítico de la pandemia, frente al dolor, frente a millones de desempleados, el gobierno se comportó como el más egoísta de los neoliberales, dejando pasar, dejando de hacer. Los empobrecidos por este gobierno son, en 2020, 3.8 millones de mexicanas y mexicanos. Ahí los colocó el gobierno actual”. Anoche los registros del caso iban de estos dichos a la interrupción total a su participación. Uf.

• Apoyos desde ya a gobernadores electos

Con la novedad, un tanto esperada, de que la administración del Presidente López Obrador ya está metido de lleno en apoyar los proyectos que traigan en sectores estratégicos que tengan beneficios económicos y sociales rápidos. En esa lógica se enmarcan las reuniones que tuvo el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, con los gobernadores electos de Colima, Indira Vizcaíno, y de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Un ejercicio, por cierto, que en semanas pasadas realizó con el hoy mandatario de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. En todos los casos, nos señalan, han participado equipos técnicos de ambos niveles, especialistas y conocedores en este caso del sector agroalimentario, para tener arranques inmediatos y enfrentar dos desafíos: la seguridad alimentaria y la situación de los productores desde su lugar de origen. Pendientes.

• Los acentos de Ríos-Farjat

Ahora que en la Corte se votó la despenalización de las personas que interrumpen su embarazo, en las benditas redes se dio revuelo a las palabras de la ministra Margarita Ríos-Farjat quien mencionó que “nadie en pleno ejercicio de su autonomía se embaraza para después abortar”. Fue un planteamiento, nos comentan, de los que sientan precedente sobre el perfil y orientación que los ministros han de impregnar a sus resolutivos, en este caso los de Ríos-Farjat, quien se incorporó a la Corte ya en los tiempos de la 4T. Nos hacen ver, sin embargo, que no es el único que ha tenido esta orientación solidaria: apenas el 1 de septiembre, a propuesta suya, la Primera Sala reconoció la figura de filiación por solidaridad humana, un tipo de conexión entre dos personas que no sólo se produce por la procreación, la reproducción asistida o la adopción, sino también por solidaridad. Por ahí van los pulsos de la ponencia de doña Margarita.

• Marcajes en la CDMX

De cara al inminente proceso electoral 2021-2022, en el que estarán en juego seis gubernaturas, la disputa entre políticos ha tomado abiertos tintes ideológicos y hasta religiosos, nos hacen ver. Después de la pifia del senador Julen Rementería y su fallido intento por establecer lazos con Vox, así como su contraataque a las críticas que recibió, al colocar en la discusión pública el Cubagate, ahora se subieron al ring los diputados locales panistas de la Ciudad de México Gabriela Salido y Federico Döring, quienes exhortaron a Morena a abstenerse de postular a personas vinculadas con grupos religiosos. Señalaron a los legisladores morenistas Hamlet García, Emmanuel Reyes y Favio Castellanos, de ser devotos de La Luz del Mundo, cuyo pastor fue acusado de pederastia y abuso sexual. Así los señalamientos.

• Se reparten el pastel en San Lázaro

Como si fuera un segundo capítulo de las elecciones federales de junio pasado, los líderes parlamentarios de la 4T están enfrascados en una discusión con los dirigentes de la oposición. Esta vez para repartirse 50 comisiones en San Lázaro y poder acomodar a sus principales cuadros, en el que Morena lleva mano porque nos adelantan que ya tiene nombres bien perfilados: en Presupuesto, con el tamaulipeco Erasmo González; Emmanuel Reyes Carmona, en Salud; el exlíder de la CNTE Santiago Chepi, para Educación; Julieta Kristal Vences repetiría en Asuntos Migratorios, Salma Luévano, para Igualdad de Género, y hay una enorme interrogación para ver donde aún hay varios nombres, mientras que entre el PAN y PRD habrá un duelo para definir quién preside la Comisión del Deporte, ya que el blanquiazul cuenta con el clavadista retirado Rommel Pacheco y el sol azteca con la excampeona de taekwondo Edna Gisel Díaz Acevedo.