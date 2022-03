Buscando pausar la pausa

Nos cuentan que, en su visita al Senado, el canciller español, José Manuel Albares, hizo patente el mensaje más importante que traía: la preocupación de su país por la Reforma Eléctrica. Durante la reunión privada, nos dicen, Albares resaltó que las empresas españolas que se han instalado en México confiaron en el marco legal que establecía determinadas condiciones, por lo que, dijo, si hay ajustes, los empresarios españoles esperan que no haya retroactividad para las compañías que ya están establecidas en el país. Dejó claro que desde su nación siguen puntualmente las actividades que se realizan en México, particularmente en el ámbito legislativo. También mandó muchas señales de que le interesa, se podría decir, ponerle pausa a la pausa determinada por el Presidente López Obrador. Hoy, antes de las 9:30, hora en que termina la mañanera, se sabrá si algo cambió con la visita o si la pausa sigue intacta.

• Aguas en el país, buenas y no tan buenas

Una buena y una mala en temas relacionados con el agua en el país. Por un lado, el titular de Sader, Víctor Villalobos, y el de Conagua, Germán Martínez Santoyo, se reunieron con productores del distrito de Riego 25, ubicado en la zona del río Bravo. Se trata del más grande en extensión territorial y el cuarto con mayor superficie de riego, con más de 15 mil usuarios que, sin embargo, se han visto afectados por la sequía. Para ellos hubo buenas noticias, pues se anunciaron medidas extraordinarias para atender el problema: esquemas de reconversión productiva y estipulación de lluvias. Ah, pero ahí viene la no tan buena: uno de los proyectos más ambiciosos de la actual administración, denominado, Agua Saludable para la Laguna, nomás no termina de agarrar cauce. Entre señalamientos de desinformación, de falta de acuerdos con productores agrícolas, de amparos promovidos por asociaciones civiles, ya no se sabe si el plan de Conagua, cuya gestión le encargó el Presidente al senador con licencia Gabriel García, algún día se concretará. Uf.

• Las preguntas de Yordi Rosado

A propósito de la denuncia de abuso que hizo la cantante Sasha Sokol, los señalamientos no sólo han llovido sobre Luis de Llano, el directamente acusado, sino sobre el entrevistador a quien éste hizo las expresiones que han volcado la atención sobre el asunto: Yordi Rosado. Diversas voces que se han expresado sobre todo en las redes lo critican por no haber planteado durante la entrevista ningún tipo de cuestionamiento ante lo confesado por el productor, permitiendo de esa manera que se dé una especie, según dicen, de normalización del abuso. Y es que, en esa parte de la charla, señalan, Rosado opta por plantear preguntas como: “¿Y sí se enamoraron?”. Los comentarios hechos a propósito sobre la entrevista de Rosado han abierto otra vertiente de debate público de este asunto.

• De una historia de litigios

Nos comentan que el abogado Ángel Junquera Sepúlveda, sobre quien han pesado órdenes de aprehensión por administración fraudulenta, lavado de dinero y delincuencia organizada, podría verse involucrado en otro conflicto que tiene que ver con sus hijos. Y es que, nos aseguran, hay versiones de que un juez penal de la Ciudad de México habría ordenado la captura de Ángel y Mauricio Junquera Fernández, por su relación con un presunto desfalco. Lo anterior, derivado de investigaciones que se realizan desde hace meses por diversas autoridades tanto de México como de Estados Unidos por la utilización de empresas que cuentan con características de fachada, en supuestos servicios de seguridad privada, servicios financieros y temas inmobiliarios, entre otros. Éstas, nos comentan, tienen que ver con el movimiento de 200 millones de dólares. En caso de corroborarse, se seguirían agregando episodios a una historia de litigios que por ahora no parece tener fin.

• Justicia favorable a Del Río

Con la novedad de que un juez de distrito encontró fundado el amparo promovido por la defensa del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen. ¿Y qué fue lo que se resolvió? Que la decisión del juez de control, Francisco Reyes Contreras, de vincularlo a proceso por el homicidio del candidato a alcalde de Cazones de Herrera, Veracruz, René Tovar, no reúne los requisitos constitucionales ni legales y, por lo tanto, no procede. Nos señalan que con ello, los familiares de Del Río consideran que han logrado un triunfo jurídico importante. Ahora falta esperar si la Fiscalía estatal impugna o no la sentencia del juez de Distrito en un lapso de diez días, para al final saber si Del Río obtiene la libertad inmediata y con ello, además, se cierra un episodio de confrontación política que escaló a niveles inesperados.

• Sigue rescate de Escuelas de Tiempo Completo

Luego de que el programa Escuelas de Tiempo Completo fue cancelado, varios gobiernos estatales han salido a cobijar a la población que se beneficia de éste. El último, nos cuentan, es el de Baja California, encabezado por la morenista Marina del Pilar Ávila, quien aseguró que 503 planteles contarán con el respaldo de la gestión estatal para seguir adelante. Con esto se suma a otras entidades como la propia capital, Yucatán, Querétaro, Chihuahua y Puebla, donde se han anunciado acciones para mantener este programa a flote, mientras que estados como Michoacán, Baja California Sur y Tamaulipas ya analizan proyectos para estirar el presupuesto y no afectar a la población beneficiaria.