Campañas negras en Sonora

“¿Y ahora qué pasó?”, fue lo que se preguntaron ayer, sorprendidos, en el gobierno de Sonora, luego de que, sólo un día después de la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, apareciera en medios y se propagara en las benditas redes una noticia, que ya fue tachada de fake, según la cual en la boda de la hija de la gobernadora de esa entidad, Claudia Pavlovich, estuvieron el cantante Alejandro Fernández, amenizándola tras cobrar millonaria cantidad, y los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña. Resulta, nos comentan, que ni una cosa ni la otra son cosas ciertas, y que en cambio ya se vio que en la reñida contienda por la gubernatura habrá quien desdeñará la voluntad de gobernantes expresada en Palacio Nacional de buscar procesos limpios y transparentes. Ayer ya se vio, nos dicen, que las campañas se pueden empezar a teñir de negro. Uf.

• Para acelerar la vacunación

Correcta decisión la que tomó el Gobierno de la 4T de acelerar el proceso de vacunación y, para ello, apoyarse nuevamente en las capacidades de la Defensa, que dirige el general Luis Cresencio Sandoval, y la Marina, del almirante Rafael Ojeda, nos comentan. El propósito anunciado ayer por el Presidente es el de incrementar el número de vacunados diarios —que actualmente ronda los 120 mil si se cuenta a partir de la fecha en la que se regularizó la entrega de los biológicos—, para agotar las más de cuatro millones de dosis que nuestro país ya recibió y tiene disponibles. Nos hacen ver que la participación de las Fuerzas Armadas, con la calidad operativa que les caracteriza, podrían hacer una importante diferencia respecto a la labor de las brigadas de los Servidores de la Nación, a cargo del secretario Javier May, cuyo esfuerzo no menor se ha visto opacado por diversas polémicas en las que ha estado envuelto.

• Arden campañas en Nuevo León

Así que la campaña que ya se encendió es la de Nuevo León, donde los candidatos más adelantados entraron en una guerra de chamuscones. Y es que resulta que ayer el candidato del PRI a la gubernatura, Adrián de la Garza, difundió un video en el que aparece la abanderada de Morena, Clara Luz Flores, nada menos y nada más que con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere. La acción sin duda fue una reacción a la difusión, la víspera, de un spot en el que la morenista cuestiona al tricolor: “Adrián, las cosas como son, ¿ya se te olvidó lo de Mina? (un penal en el que se invirtió una millonada y al final no se concluyó) El monumento a la corrupción de los Medina y Cienfuegos… ¿O no viste cuando engañaron a los ejidatarios de Mina y les quitaron su patrimonio? A ti se te olvidó, a Nuevo León no”. Clara Luz respondió anoche que participó en un curso de NXIVM y que “con pena acepto mi falta”, pero dijo que fue cuando no se ligaba a la secta a trata de personas y esclavitud sexual. Y volvió contra De la Garza: “pero yo no cometí ningún delito”. Uf

• Crispación por y contra el INE

Fuertes acusaciones las que anoche hizo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, contra consejeros del INE, a quienes acusó de querer convertirse en “gatilleros del PRIAN”, luego de que se pusiera en entredicho la continuidad, según dijo, de 60 de sus candidatos en plazas en donde su partido es competitivo. Nos hacen ver que los señalamientos son resultado de las resoluciones tomadas en la Comisión de Fiscalización por la omisión de abanderados de no presentar informes de gastos de precampaña. Por cierto que no fue la única acusación que Morena lanzó ayer contra los árbitros, particularmente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, a quienes ya amagó poner en el banquillo de los acusados en un juicio político, aunque en este caso por la decisión que se tomó en el Consejo General de acotar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Están caldeados los ánimos, nos comentan.

• Busca Morena vicecoordinadora, pero…

Luego de que el mes pasado no prosperara en la bancada de Morena la elección de una nueva vicecoordinación, en sustitución de Tatiana Clouthier, el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, se alista a hacerle frente a sus correligionarios. Mier Velazco ya emitió la convocatoria para ocupar el cargo de Vicecoordinadora General y se prevé que se resuelva en una reunión semipresencial con carácter extraordinario y urgente el día de hoy a las 9:30 horas. Si no se conforma el quorum de cincuenta por ciento más uno de los integrantes de la bancada, se arrancarán a la elección. Sólo diputadas pueden inscribirse como aspirantes, y no deben ser candidatas a un cargo de elección popular. El mes pasado la elección terminó en un empate y con acusaciones de “fraude”, “dedazo” e “imposición”, por lo que, cuentan, el proceso de hoy será de pronóstico reservado.

• Ecos bolivianos en el Senado

Con la novedad de que el invitado especial del Gobierno federal, el presidente de Bolivia, Luis Arce, no pudo tomar distintos aires en su viaje a la Ciudad de México. Y no nos referimos sólo a la diferencia de altitud que tienen La Paz y la CDMX, sino porque en el Senado algunos panistas se encargaron de recordarle las confrontaciones políticas que su gobierno tiene abiertas contra opositores, particularmente contra la expresidenta, actualmente detenida. Y es que algunos legisladores como Xóchitl Gálvez, Martha Márquez y Jesús Horacio González sacaron cartones durante la sesión solemne del Senado en la que el mandatario boliviano fue recibido, en las que se leía “No más presos políticos”, “Libertad para Jeanine Áñez”, “Demócratas no encarcelan opositores”. Los panistas en su momento cerraron filas con el gobierno de ésta, por lo que, nos comentan, la protesta de alguna forma se veía venir.