El candidato y la horca del pueblo

De mucho impacto, nos comentan, las imágenes que se vieron ayer en las que indígenas tzotziles de la comunidad de Los Llanos colocan una soga al cuello y fingen ahorcar al candidato de Morena a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, Juan Salvador Camacho. El abanderado tuvo que pagar, según se informó, 300 mil pesos para ser liberado, luego de ser obligado a caminar descalzo en reclamo de un supuesto incumplimiento de promesas de campaña, particularmente de gestión pública a favor del grupo indígena, como legislador. Al abanderado retenido por alrededor de ocho horas el domingo pasado —y quien es hijo del fallecido Manuel Camacho Solís—, se le ve en otra parte del video decir a los pobladores que sólo tiene 100 mil pesos. El caso es que tras ser puesto en libertad, Camacho sostuvo que “nuestras comunidades de San Cristóbal guardan un malestar producto de años de indiferencia de parte de las autoridades…”. Y nos hacen notar al respecto que para que no se repita la agresión él mismo debería incluirse entre esas “autoridades”. Uf.

• Espaldarazo a Ebrard

El que tuvo ayer un amplio reconocimiento del Presidente de la República y además en la tradicional conferencia mañanera, fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. “Decían que nos íbamos a tardar muchísimo para vacunar a todos los mexicanos. Hay hasta testimonios en la prensa, se burlaban de que íbamos a terminar de vacunar hasta el 2025, 2026. Ya no vamos a seguir hablando de eso, lo importante es que por toda la labor que se ha hecho, de manera muy especial por la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos ya vacunas”, señaló el mandatario. Ahí el espaldarazo al canciller, quien, por cierto, ayer informó que se han recibido 30 millones de dosis, y que la cifra al 1 de junio subirá a 40 millones con el arribo de 10 millones de la firma AstraZeneca. “Muy bien, Marcelo”, le dijo el mandatario al momento de ponerlo en la transmisión en vivo desde el aeropuerto, en el Salón Tesorería.

• Cuestionamientos por vacunación

Revuelo, inquietud y también cuestionamientos provocó el hecho de que el personal del Canal 11, medio público de comunicación, esté siendo vacunado. El director del mismo, Carlos Brito, fue quien difundió esa noticia hace dos días: “Este martes inició la vacunación a personal de Canal 11 (fecha determinada por orden alfabético). Nos contaron que el proceso fue ágil, fueron recibidos en IPN Zacatenco con todo y mariachi. 200 personas del 11 fueron vacunadas hoy”. Y a partir de eso se desataron los señalamientos en las benditas redes, en tonos moderados, pero también frontales, de quienes criticaban que se pusiera el biológico aplicando alguna suerte de prelación diferente a la de edad o a la de ser docente y por el hecho de que ocurriera así aun cuando en algunas entidades no se termina con la inmunización del personal médico del sector privado.

• Noroña y pasiones en la Permanente

Así que las discusiones en la Comisión Permanente subieron ayer de tono entre los legisladores. Y es que conforme se acercan los comicios del próximo 6 de junio las pasiones van creciendo y llegan a niveles casi de desbordamiento. A lo que hay que sumar la forma en la que el petista Gerardo Fernández Noroña, suele provocar a la oposición. Ayer Xóchitl Gálvez le pidió molesta de plano que dejara de “ladrar”, por las interrupciones de éste, cuando la panista pretendía hablar desde la tribuna sobre la tragedia en la Línea 12. El diputado, nos dicen, se lanzó duro además acusando de “carroñeros”, “traidores a la patria”, “hipócritas”, entre otros adjetivos, a los integrantes de la oposición. Incluso acusó que financiamiento proveniente de Estados Unidos va a agrupaciones que pretenden, según dijo, “derrocar” al Presidente Andrés Manuel López Obrador. No fue ayer Gálvez la única legisladora a la que sacó de sus casillas. Y probablemente, nos comentan, habrá más. Al tiempo.

• La venta del avión y la UNOPS

Con la novedad de que inició el proceso licitatorio por parte de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, para impulsar la venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón. El encargo para el organismo de la ONU es conseguir un agente que pueda comercializar la aeronave. A muchos les suena el nombre de la UNOPS, nos recuerdan, porque igual ha apoyado en la construcción del Cablebús en Iztapalapa, que en la compra consolidada de medicamentos. Esta última, por cierto, aún en medio de cuestionamientos por retrasos que podrían impactar en el abasto del sector salud. Como sea, esa oficina tiene en sus manos procurar la enajenación de la aeronave con un costo superior a los dos mil 268 millones de pesos. Un Boeing 787-8 Dreamliner matrícula XC-MEX, que parece que no quiere dejar el hangar presidencial, lo cual implica que se siga pagando su mantenimiento. Lo que se espera ahora, nos comentan, es que el vendedor elegido imponga un porcentaje de comisión, aunque eso da ciertas garantías de que finalmente sí sería vendido.

• Un Porfirio en el zapato morenista

No hay día, nos dicen, en que el nombre de Porfirio Muñoz Ledo no represente algo así como la piedra en el zapato del partido Morena, y ayer no fue la excepción. Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahora ordenó a ese partido que dé cuenta con claridad y apegado a la Constitución y a su propia normatividad, de por qué no se le debe dar la oportunidad al expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de buscar la reelección por la vía de la representación proporcional. El caso es que la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado, volverá a tener en las manos el expediente del caso y no sólo eso, sino que la Comisión de Honorabilidad y Justicia sólo dispone de un plazo de tres días para acatar el resolutivo que los magistrados electorales tomaron por unanimidad. Se dice, hasta ahora, que el nuevo episodio por escribirse podría no cerrar aún la vía litigiosa que emprendió Porfirio. Al tiempo.