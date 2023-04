Caso Ariadna en Sinaloa

Nos recomiendan no perder de vista el caso de la muerte en Sinaloa de la joven Aimé Joanna Millán, la reina de la Ciruela, pues aún dará mucho de qué hablar. Familiares, amigos y activistas no acepan la versión de la Fiscalía estatal de que murió en un accidente carretero. De entrada, quienes la conocían aseguran que Aimé no sabía manejar, por lo que era imposible que ella estuviera conduciendo un vehículo. Además, su celular fue encontrado en un baldío lejos de donde fue hallado su cuerpo. Hay quien cree que la Fiscalía de Sinaloa se apresuró un poco al dar como un hecho una causa de muerte, sin tomar en cuenta todos los elementos que pudieran ser relevantes para la investigación. Mucho aseguran que esta película ya la vieron, en referencia al papelazo que recientemente hizo la Fiscalía de Morelos en el caso Ariadna. Ya se verá.

Raspón a Delgado

Y donde están recordando el dicho aquel de “para que la cuña apriete…”, es en las filas de Morena porque resulta que John Ackerman no quita el dedo del renglón en su lucha para que al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se le venga abajo la ampliación de mandato que se aprobó al frente del guinda. Como es sabido, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Janine Otálora ha propuesto en un proyecto de resolución declarar inválidas las reformas que se dieron en el partido guinda para permitir que Delgado y la secretaria general, Citlalli Hernández, se queden en sus cargos hasta 2024. “Mario Delgado jamás recibió un solo voto de las bases de Morena… ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo”, le recetó ayer al líder partidista el académico en las benditas redes. Uf.

Cartas, respuestas y choques

Con la novedad de que los dimes y diretes que se originaron entre México y legisladores estadounidenses, por el tráfico de fentanilo, ya escalaron. Y con ello el asunto se agrega a una larga lista de temas que provocan fricciones entre el vecino del norte y China. El propio Presidente López Obrador, nos comentan, había focalizado en un principio el origen del mismo a los dichos que legisladores, sobre todo republicanos, hacen al calor de las campañas electorales. Pero la respuesta a una carta que el mandatario mexicano envió a su homólogo Xi Jinping, para pedirle apoyo para atender el problema de esa droga adictiva, elevó el tono de la discusión en torno a quién tiene mayor o menor responsabilidad en la disponibilidad de la misma. China no desaprovechó la misiva para lanzar un dardo a EU y EU para revirarle.

Luego a grillar

Vaya enredo el que se generó tras la denuncia de la desaparición de un grupo que se suponía era de 23 personas, procedentes de Guanajuato, en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí. Porque resultó que al principio esto se confundió con otro hecho, y después, cuando por fin se logró el rescate, resultó que la cantidad de personas buscada era distinta y que las víctimas no eran turistas, como originalmente se señaló, sino migrantes. El caso es que pese a lo complicado que resultaba el rescate, éste finalmente se logró. Sin embargo, no podía faltar el elemento grilloso que corrió por cuenta de un morenista, quien quiso aprovechar el caso para criticar al gobierno de la entidad, desdeñando que es un aliado de la 4T. De ahí el jalón de orejas que vino después desde las filas del PVEM, nos comentan.

Cinco días y ya hay denuncias

Con la novedad de que recién empezaron las campañas electorales en el Estado de México y ya han empezado a aparecer denuncias de los dos cuarteles que están en disputa. Primero fue Horacio Duarte, el coordinador de campaña de la morenista Delfina Gómez, quien dio cuenta en las redes sociales de la circulación de unas papeletas en las que se pide a vecinos dar el 20 por ciento del sueldo para la candidata del guinda. En la parte inferior del volante se lee “Grupo Zeta Neza”. Ayer, por su parte, el dirigente estatal del PRI, Eric Sevilla, denunció el retiro de un anuncio espectacular que promovía a la abanderada de la alianza, Alejandra del Moral, por parte de las autoridades municipales de Chimalhuacán encabezadas por la morenista Xóchitl Flores. El tricolor en la entidad acusó, por lo anterior, una “deleznable intromisión” de esa autoridad. Así la situación cuando apenas van cinco días de campaña.

No a las bardas

Y fue el senador morenista Ricardo Monreal quien pidió a sus seguidores borrar las bardas con las que buscan promoverlo rumbo al 2024. “Les agradezco mucho a los que lo hayan hecho, pero no es momento, no creo que sea conveniente… vamos a agradecerle a la gente que lo está haciendo, pero decirles que no es el momento, que vamos a esperar los tiempos legales que establezca la convocatoria”, señaló. En días pasados, se dieron a conocer pintas que han aparecido en espacios dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. En ellas aparece el mensaje “Todos con Monreal” y la frase “ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar”. El zacatecano, quien ha aceptado su aspiración presidencial, ha sido crítico de las acciones de promoción de parte de las “corcholatas” morenistas, así que la recomendación era lógica. Ahora la duda es si sus seguidores la acatarán.