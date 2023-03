Categoría 1 y desatención morenista

Con la novedad de que este día concluye la última visita de la Federal Aviation Administration a México, con la cual queda todo listo para que se realice la auditoría que permita a nuestro país recuperar la Categoría 1 de seguridad aeronáutica. Nos hacen ver que en este proceso los que se pusieron las pilas para atender todas las “no conformidades” —es decir, las fallas que llevaron al país a la Categoría 2— fueron la Secretaría de Infraestructura , Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Nuño y la Agencia Federal de Aviación. La mala noticia es que para terminar de cumplir todo lo que exige la autoridad de EU ahora le toca a la Cámara de Diputados, donde manda Ignacio Mier, aprobar una reforma muy sencilla que han postergado. La duda, por eso, es si los legisladores estarán a la altura o dejarán que, otra vez, el país no despegue. Uf.

Compromisos relevantes ante la ONU

Y fue la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, la que tuvo una relevante participación en la Conferencia Internacional del Agua 2023 de la ONU, en la cual estableció diversos compromisos para mitigar, nos comentan, la contaminación de la Cuenca Alta en el río Atoyac, que cruza por los estados de Tlaxcala y Puebla. Se trata de un acuerdo con el que se pretende atender problemas de descargas que existen en ese cauce y que han afectado sobre todo la salud de la comunidad infantil. “Tenemos muchos casos de niños con problemas renales y mucho tiene que ver la contaminación de nuestros ríos”, señaló la mandataria estatal, quien, sin embargo, dio cuenta de algunas acciones ya emprendidas por su gobierno para atender problemas ambientales, como lo es la creación de la Secretaría y la Procuraduría del Medio Ambiente.

El mensaje de Jiménez

Y fue el aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, el que ayer se registró formalmente como candidato al gobierno de Coahuila. En un acto con militantes y simpatizantes, en Saltillo, mandó el mensaje de que “en estos momentos es más importante la unidad que la polarización, pues se trata de construir y no destruir”. Mismo respecto del cual, nos comentan, las dirigencias de los partidos que lo postulan no quisieron desentonar. De ahí que lo arroparan en el acto los liderazgos del PRI, Rodrigo Fuentes; del PRD, Mary Telma Guajardo y del PAN, Elisa Maldonado, así como diputados locales y federales y precandidatos a las diputaciones de la entidad. Por cierto que también hay mensaje, nos dicen, en el nombre de la coalición de partidos, pues, es sabido, quedó como la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Ahí el dato.

Alianza con la sociedad civil

Nos cuentan que por segundo año consecutivo, Mauricio Tabe ha decidido mantener como tema relevante de la agencia de la alcaldía Miguel Hidalgo el trabajo con organizaciones de la sociedad civil. La decisión, nos dicen, deriva de una serie de datos duros que dan cuenta de la potencialización de resultados que se logra con el trabajo conjunto sociedad-gobierno. Durante el 2022, el programa la “Unión Hace La Fuerza” logró beneficiar a más de 47 mil personas en situación vulnerable, muchas de ellas habitantes de las colonias Pensil y Anáhuac. Esto, mediante el apoyo económico a 23 proyectos emanados de casi una veintena de organizaciones civiles. Con ese antecedente se espera que en 2023 el programa pueda tener un mayor impacto, especialmente entre mujeres que viven en zonas populares de la alcaldía.

Se va, pero no tanto

Con la novedad de que naufragó el plan original del senador Miguel Ángel Osorio Chong de abandonar la bancada priista en la Cámara alta —tras acusar que desde la dirigencia de su partido se planeó una “ilegalidad” para removerlo—, pero de quedarse en el instituto político para derrocar al líder del mismo, Alejandro Moreno. Y es que de acuerdo con los estatutos del tricolor, una de las cuatro razones por las que un militante dejaría de serlo es abandonar el grupo parlamentario correspondiente en el Poder Legislativo. Es decir, quien renuncia a la bancada, también sale del partido. Y como el legislador pretende dar la batalla contra Alito, anunció que seguirá en la fracción, aunque a medias, con un paso de costado sobre los trabajos de la misma. O sea, nos señalan, aplicó aquella de “me voy, pero no me voy”.

Nueva reunión el lunes

Será el próximo lunes cuando los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reúnan de nueva cuenta con autoridades del Gobierno federal, para que les informen de los avances que hay en el caso, al cumplirse ocho años y medio de la desaparición de los estudiantes en el 2014. Y es que, hasta el momento, los familiares desconocen quiénes son los policías que fueron recientemente aprehendidos por la FGR, pues no se los han informado, y por ello esperan que el 27 de marzo, nos dicen, les den resultados y no más largas. Es sabido que desde el inicio de las indagatorias se denunció la responsabilidad de policías, pero los familiares de los desaparecidos no tenían claro, siquiera, si a varios de ellos les seguían la pista.