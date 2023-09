Tan cerca, tan lejos

Y fue Claudia Sheinbaum, coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y futura candidata presidencial de Morena, la que ayer dio un paso audaz para consolidar el cierre de filas en torno suyo al designar a Adán Augusto López como coordinador Político y a Ricardo Monreal como coordinador de Organización y Enlace Territorial. Y es que, nos hacen ver, con esta decisión ha apagado un par de cohetones políticos que parecía que aún tenían la mecha encendida. Y no sólo eso, porque la imagen que difundió la exjefa de Gobierno para dar cuenta de su decisión, en la que los tres aparecen sonrientes, ha venido a agregar presión sobre la definición que debe tomar Marcelo Ebrard sobre su permanencia o no en el partido guinda. El zacatecano y el tabasqueño ahora están cerca de la dueña del bastón y el excanciller, cada vez más lejos, nos comentan. Uf.

La licencia “temporal” de Brugada

Llama mucho la atención, nos hacen ver, el hecho de que la alcaldesa Clara Brugada haya solicitado licencia temporal al cargo, cuando pudo hacerlo de manera definitiva, como en su momento hizo Claudia Sheinbaum, cuando dejó la Jefatura de Gobierno. La licencia obtenida ayer es por un máximo de 60 días, lo que le permitiría a Brugada retomar el cargo si lo que pretende no le sale bien. Con esta decisión, nos dicen, la alcaldesa buscaría no quedar desprotegida en caso de que se establezca un acuerdo al interior de Morena que permita con base en los números de las encuestas la postulación de Omar García Harfuch como candidato. La declinación, ayer, de Ricardo Monreal, para competir por la nominación, abona a esta tesis. Y no es menor el dato de que hasta el momento nadie más dentro de la 4T ha levantado la mano. Hasta ahora no hay nada escrito, pero ya hay un plazo perentorio para las definiciones. A estar pendientes.

Avispero agitado

Y en donde el avispero no podría estar más agitado es en el bloque opositor de la Ciudad de México, en donde caló hondo el llamado de cinco alcaldes para que ya se inicie la contienda interna para definir la candidatura al Ejecutivo local. Mientras los dirigentes locales de PRI, PAN y PRD guardan un silencio sepulcral, diputados de las tres fuerzas tienen opiniones encontradas, incluso entre miembros de un mismo partido. La diputada perredista Polimnia Romana se pronunció porque el proceso arranque ya; su compañero Víctor Hugo Lobo opinó que no hay que acelerar los tiempos. Los panistas, por su parte, juegan sus cartas, al decir que “no hay que apresurarse”. Y en el ambiente flota la convicción de que un grupo dentro del bloque opositor intenta impulsar a un candidato por designación. ¿Acaso el fantasma de una fractura ronda a la alianza tripartita que tanto éxito tuvo en el 2021? Está en manos de los líderes partidistas evitarlo, pero ya se verá.

Las evasivas de Dante

Todavía sin definir candidato presidencial, en Movimiento Ciudadano no confirman, pero tampoco rechazan, la posibilidad de aceptar a Marcelo Ebrard, quien recién impugnó el proceso interno de Morena. Y es que ayer el jefe de los naranjas, Dante Delgado, evitó hacer declaraciones sobre Ebrard y dejó claro que no va a decir lo que los medios quieren escuchar, ante la insistencia sobre si en su instituto político lo van a recibir. Sin embargo, tampoco lo negó y sólo afirmó que representa al único partido que ha cumplido con los tiempos y procesos rumbo a la contienda presidencial. Y, en ese sentido, concluyó: “Ustedes saben que somos la única organización que por procedimiento legal, constitucional, tenemos el 50 por ciento de candidaturas sin afiliación y sin militancia”. Ahí el dato.

Decisiones de Jalisco, en Jalisco

Un nuevo mensaje relevante salió de Jalisco para quien lo quiera escuchar. Y es que el gobernador Enrique Alfaro ayer afirmó: “Lo que vamos a demostrar, como lo hemos hecho una y otra y otra y otra y otra vez es que en Jalisco somos mayores de edad, políticamente hablando: las decisiones de Jalisco se toman en Jalisco”. Y no fue todo porque, durante el informe del alcalde Pablo Lemus, también señaló: “Este proyecto ha significado una lucha muy larga y no lo vamos a dejar morir aquí, este es un proyecto que tiene marca clara y se llama Movimiento Ciudadano. Y en ese sentido vamos a seguir construyendo hacia adelante”. Y un punto más: “Confiamos en que este movimiento seguirá recordando uno de sus postulados centrales: lo nacional se construye desde lo local”. Ahí el mensaje.

Vivos, testimonios contra Lozoya

El que seguirá teniendo complicado su litigio contra la justicia mexicana es el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, nos comentan. Y es que resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rechazar la atracción de un amparo promovido por la defensa del exfuncionario, dejó firme la resolución de un Tribunal Colegiado que determinó no eliminar los testimonios e interrogatorios a exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht contra el funcionario. Entre dichas declaraciones se encontrarían, según se informó, las de Marcelo Bahía Odebrecht, expresidente de empresa constructora, las de Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de la firma, en las que dan detalles sobre los pagos de sobornos a políticos y funcionarios de diversos países. Con esa decisión, la Fiscalía General de la República tiene luz verde para presentar dichas pruebas.