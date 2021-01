CFE, Esquivel y el terrorismo de cobranza

Dicen que el subgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel está tres rayas arriba de enojado por unos mensajes que recibió por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que encabeza Manuel Bartlett. Resulta que el funcionario del Banxico, al parecer, fue despertado a la medianoche con un telefonema grabado de la CFE, con un mensaje de ésos de “servicio” en el que le informaban que se acercaba la fecha límite de pago. Pero lo que aseguró Esquivel fue que se trató de ¡la tercera! llamada que recibió durante el día. El economista calificó de “acoso” y “terrorismo de cobranza” el recordatorio de la empresa y conminó a través de un tuitazo a corregir sus políticas. Para acabarla de amolar un “Gustavo”, de la CFE, le dio respuesta a Esquivel, a quien le pidió ponerse en contacto por mensaje directo, quesque para cuidar los datos personales, pero le pidió que tuviera a la mano “número de servicio, calle, número, colonia, municipio o alcaldía y estado”. Uf.

• Chihuahua, caliente caliente

Cuentan que el próximo martes 2 de febrero, Día de la Candelaria, será un día crucial en la batalla entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y la alcaldesa de la capital, Maru Campos, quien ganó la elección interna del PAN a Gustavo Madero y será la candidata a la gubernatura. Ese día se realizará la audiencia en la que le dirían cuáles son los hechos por los que se encuentra bajo sospecha. Nos comentan que el expediente del caso denominado “nómina secreta” contiene 15 tomos de unas 500 hojas cada uno, por lo que la lectura se llevaría un buen rato. El pleito entre los dos políticos panistas está más que encendido, pues Corral se juega sus últimas cartas para descarrilar a la precandidata, pero si Maru Campos la libra y gana el 6 de junio, Corral pudiera estar en una situación complicada. Tan caliente está la cosa que Diego Fernández de Cevallos pidió que Corral no interfiera con la justicia y que su “obsesión” contra su correligionaria puede enturbiar el proceso electoral.

• Barbosa-Sheffield, agarrón demente

Y hablando de agarrones, fueron ayer Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, y Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, quienes se trenzaron en un diferendo en el mismísimo ring de las benditas redes. Y es que Barbosa le dio un descontón a la Profeco a la que acusó de no intervenir en su estado para atender el problema de la venta irregular de tanques de oxígeno y calificó a la dependencia de “inútil”. Ah, pero Sheffield se apuró a revirar, señalándole que las acciones de Profeco son “a nivel nacional, incluyendo Puebla”. Y no fue todo, pues soltó un recto al lamentar “que el gobernador esté desinformado o ya sufra demencia”. Ouch. También le escribió que no ha entablado comunicación con el gobernador desde 2018 porque éste no lo ha permitido. Barbosa se volvió a poner los guantes: “Usted Sheffield, y su pensamiento demente son adversarios de la 4T. Póngase a trabajar y dé resultados sancionando los abusos que se cometen en agravio de los consumidores o renuncie”. ¿Que quién ganó el pleito? Pues el demente. La palabra que los dos repitieron.

• Sin espacio para el crimen

Así que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca plantó cara ayer a los actos violentos registrados recientemente en la entidad que gobierna. El mandatario expuso que “Tamaulipas no es, ni será zona libre para el crimen” y ofreció coordinación con las instancias que realizan las investigaciones relacionadas con las 19 personas encontradas sin vida en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas. Adicionalmente, nos comentan, que la Fiscalía estatal entabló comunicación con autoridades de Guatemala para realizar pruebas de ADN y poder identificar si son ciudadanos de ese país. “Estos hechos indignan, porque son expresiones de violencia que no corresponden al Tamaulipas de paz que deseamos”, expresó García Cabeza de Vaca, quien aseguró que el crimen no quedará impune.

• Un paso más de la Universidad de Naucalpan

Nos comentan que, en Naucalpan, la presidenta municipal Patricia Durán avanza en las gestiones para poner en marcha la universidad pública que se ubicará en el rancho de Los Tres García, un terreno de 21 mil 302 metros cuadrados que fue donado al municipio en julio de 2019 por la administración del Presidente López Obrador. A petición de la alcaldesa morenista, el Congreso del Estado de México analiza la iniciativa de ley para la creación de la institución educativa bajo la figura de organismo público descentralizado. El proceso legislativo que ya está encaminado le otorgaría personalidad jurídica al que promete ser uno de los proyectos más emblemáticos de la actual administración municipal.

• Tatiana en tonalidad Romo

Aseguran que salió bien la reunión que sostuvo Tatiana Clouthier con representantes de la IP para alcanzar mecanismos destinados a la reactivación económica y la participación de los empresarios en el proceso de vacunación. Según dicen, la secretaria de Economía y el sector empresarial se llevaron tarea a casa, la cual deberá ser revisada en otra reunión que sostendrán la próxima semana. Entre las estrategias de la sinaloense se encuentra la reactivación de los Consejos para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico que tenía Alfonso Romo en la Oficina de la Presidencia y traer de regreso al país a empresas que se encuentran en China y otras partes del mundo. Nos dicen que el Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Carlos Salazar Lomelín, calificó de “muy positiva” la reunión, aunque formalmente el telón será levantado la próxima semana.