Claudia en las calles de Acapulco

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien ayer marcó una diferencia respecto a su antecesor al acudir a atender directamente, es decir, en territorio, a personas afectadas por las inundaciones que provocó el huracán John en Acapulco. La mandataria caminó por calles de la colonia Alejo Peralta cubiertas de arena y lodo y a su paso se le acercaron sobre todo mujeres y niños de quienes escuchó de viva voz sus necesidades. En videos que circulan del momento en que realiza el recorrido se escuchan vivas y porras. Enseguida, la mandataria se dirigió a la 12 Región Naval en el puerto donde, informó, “realizamos una reunión de supervisión. Avanza el censo y diversas labores con la participación de la población, en coordinación con el gobierno estatal y municipal. Vamos bien”.

Gil Zuarth va por la Corte

Y fue Roberto Gil Zuarth, abogado, exfuncionario en el gobierno de Felipe Calderón y posteriormente senador y diputado, quien ayer anunció que una vez que se publique la convocatoria para elegir a los ministros de la Corte, habrá de anotarse para buscar ese cargo. “El miércoles que se publique la convocatoria me voy a presentar a la elección de ministro y voy a tocar la puerta del Senado de la República. Voy a ser el primero que va a presentar sus papeles. Vamos a defender la razón, la serenidad, la república”. El anuncio, que de inmediato se convirtió en tema de conversación pública, lo hizo el panista en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, al tiempo que justificó su decisión con el argumento de que “son las reglas del juego, no podemos quedarnos en nuestra casa, ya cambió todo” y ha lamentado que la historia, trabajo y estabilidad de jueces, magistrados y ministros penda, dijo, de un hilo.

A China por inversiones

Y fue el gobernador Américo Villarreal quien recibió una invitación para que Tamaulipas sea parte de la World Oil and Gas Equipment Exhibition, mejor conocida como WOGE, que se celebrará en China. Y es que la empresa Oil and Gas Alliance le hizo llegar la invitación con la idea de que conozca a nivel internacional sobre los recursos energéticos que enriquecen a la entidad. El secretario de Desarrollo Energético, José Ramón Silva Arizabalo, fue el conducto por el cual hizo la invitación el director general de Oil and Gas, Ricardo Ortega López. Es sabido que la WOGE es un evento de relevancia mundial que ofrece conferencias internacionales en los temas de gas y petróleo, presentando los últimos desarrollos de la industria, innovación, tecnología y adquisición de proyectos. Es sabido que Tamaulipas es el líder energético a nivel nacional, por lo que el gobernador, nos comentan, buscará abrir las puertas para atraer inversiones de gran escala. Ahí el dato.

La normalidad en Culiacán

Vaya jornada la que vivió ayer Culiacán, donde esta semana cumplió un mes la ola de violencia que protagonizan dos facciones del Cártel de Sinaloa. Y es que ahora se dieron bloqueos, quemas de vehículos y robos relevantes. Por ejemplo, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Occidente hubo tres hurtos de vehículos. Luego, muy cerca, en el bulevar Lola Beltrán se dio un bloqueo con automóviles incendiados por civiles armados. Más tarde en el fraccionamiento Valle Alto un sujeto intentó robar un cajero automático ¡con una retroexcavadora! Y en Plaza Barrancos se dio el robo de un local de celulares; y para cerrar la jornada, en la colonia Buenos Aires se realizó el robo de varias decenas de motocicletas de la marca Italika. Así Sinaloa, donde la autoridad pide a la gente salir a apropiarse de sus plazas. Uf.

La realidad de los partidos

Y es en Morena donde ya se están poniendo las pilas y arrancando una serie de trabajos para configurar una robusta estructura electoral de cara a futuros procesos electorales. Y es que su intención es la de crear 70 mil 750 comités seccionales y para ello emprenderán una fuerte campaña de afiliación y credencialización. Ayer, por ejemplo, en Puebla, en un acto masivo, iniciaron acciones y lanzaron un decálogo de buen comportamiento al que se deberán sujetar autoridades emanadas del guinda. Llama la atención, nos comentan, que en Morena vayan en caballo de hacienda en esos objetivos, mientras en la oposición lo que prevalece en estos momentos es el conflicto: en el PAN, por estar en medio de su contienda interna para elegir dirigente y en el PRI por la fractura que dejó la reelección de Alejandro Moreno. Uf.

Lista, aprobación en Diputados

Y lo que no se detiene son los trabajos legislativos para que queden aprobadas a la brevedad las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, que establecen lineamientos y plazos para a la elección de jueces. Luego de que las reformas fueran aprobadas por la mayoría en el Senado, lo más probable es que el próximo lunes sean avaladas ahora por los senadores guindas y sus aliados. Y es que de acuerdo con lo informado por el coordinador de los morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal, será mañana domingo cuando se revise en comisiones. En realidad los dictámenes sobre la Ley de Medios de Impugnación y sobre el Código de Procedimientos e Instituciones Electorales ya están elaborados, por lo cual no habrá mayor problema para que les den luz verde. El lunes en una primera sesión serán publicitados y en una segunda aprobados.