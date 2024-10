Claudia y Clara

La Presidenta Claudia Sheinbaum acudirá hoy a la toma de posesión de Clara Brugada como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Una señal relevante, nos hacen ver, del respaldo político e institucional que la capital tendrá del Gobierno federal. Hace seis años el entonces Presidente López Obrador acudió al Congreso local cuando Sheinbaum rindió protesta y de esa manera se refrendó la proximidad entre sus gobiernos. Es sabido que en la elección presidencial, la hoy mandataria federal tuvo la votación más alta de la historia, pero también en la CDMX fue Brugada la que igualmente superó ese hito. El mensaje de las dos políticas juntas, nos comentan, no puede desasociarse del discurso de reivindicación de las mujeres de Sheinbaum y de la continuidad del proyecto encabezado por Morena desde el año 2018 al que Brugada ahora le podrá imprimir su impronta. Pendientes.

Alfaro y Lemus en recorrido

Y fue en Jalisco donde ayer el gobernador Enrique Alfaro encabezó un recorrido por la Línea 4 del sistema de transporte conocido como Mi Tren, al lado del mandatario estatal electo, Pablo Lemus. El propósito del mismo fue el de hacer pruebas de rodamiento en la línea, desde Tlajomulco Centro hasta Real del Valle, en Adolph Horn. “Valió la pena el sueño de conectar a Tlajomulco y a todo el sur con el resto de la ciudad a través de un sistema de transporte seguro, ágil y sustentable que sigue tomando forma y estará próximo a operar. Tras 14 años de haberse contemplado este medio de transporte, se cumplió el compromiso con el municipio de Tlajomulco. No fallamos”, señaló Alfaro, quien también estuvo acompañado de las alcaldesas de Guadalajara, Verónica Delgadillo; de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura y del alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino. Ahí el dato.

Pega Rocha Moya, pero no al crimen

Nos dicen que el tema en el que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mantiene un particular empeño sigue siendo el de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ayer su gobierno le dio otro manotazo al publicar la reforma a la ley orgánica de la universidad, elaborada por el Congreso local, a pesar de que, nos comentan, una orden legal impedía tal acción. Y no sólo eso pues un juez de control, se informó, separó a Robespierre Lizárraga como encargado de la Rectoría. La respuesta de parte de la institución educativa ha sido la de irse a paro para nuevamente exigir que se respete su autonomía. Y es que, se ha acusado, a través de los tres poderes locales se le busca asfixiar. Ayer en la UAS se hicieron llamados de auxilio al Gobierno federal y se cuestionó por qué el mandatario no actúa con la misma fuerza contra el crimen organizado que lleva 25 días provocando una ola de violencia en la entidad. Uf.

Reclamos a Loretta

Con la novedad de que ayer se dieron nuevas expresiones de la crispación de ánimos que hay entre juzgadores y trabajadores del Poder Judicial a propósito de la reforma constitucional en la materia. Ahora fue durante una participación de la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, en un foro académico en la Universidad de Guadalajara, donde manifestantes la increparon. “Ministra, ¿cómo es posible que diga que esto va ayudar a la justicia?, ¿cómo nos aseguran la imparcialidad de los comités que van a decidir quién puede ser juez si usted misma ha marcado su partidismo, ha dicho que es de Morena?, ¡rompa el pacto patriarcal!”, se escucha que le gritan, en un video que circuló ayer en las redes. En esas mismas imágenes, se ve cómo la conferencia titulada “Los retos para la garantía del pleno acceso a la justicia” se sale de control por parte de los organizadores que intentaban usar la palabra, mientras en el auditorio se escucha la consigna: “¡Juez votado corrupto asegurado!”. Así la situación.

Enrolan a Del Moral

Y fue Alejandra Del Moral, quien fuera candidata del PRI el gobierno del Estado de México, partido con el que rompió por diferencias con su dirigente, Alejandro Moreno, la que ayer recibió su nombramiento como titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta dependencia está adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que su nombramiento fue realizado por el nuevo titular de la misma, Juan Ramón de la Fuente. La Amexcid ha tenido entre sus encargos el de aplicar proyectos de desarrollo mexicanos, entre ellos los de la 4T como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, en naciones centroamericanas. Otras designaciones en la Cancillería fueron la de Daniel Barrera Pérez, como titular de la Unidad de Administración y Finanzas; Juan José Bremer de Martino, como director general del Instituto Matías Romero y Daniela Zapata Zalce, como directora general de Comunicación Social. Ahí el dato.

En el PRI, decepción y migración

Y entre los priistas críticos a Alejandro Moreno, nos comentan, hay un fuerte sentimiento de decepción, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara convalidar la modificación estatutaria que el líder tricolor acometió con su grupo para reelegirse al frente de ese partido, y no sólo eso, sino incluso para darse la posibilidad de volverlo a hacer. Dulce María Sauri, quien encabezó las impugnaciones contra las acciones de Alito, declaró ayer que el PRI ha entrado en una noche oscura y que ella mientras tanto “hibernará”. Caso similar ocurre con Fernando Lerdo de Tejada, que al igual que Sauri, lamentó que los magistrados no tomaran una resolución de fondo en el asunto. Lo que es un hecho, nos hacen ver, es que muchos priistas, a quienes la directiva de Alito les tiene cerradas las puertas, a pesar de que tienen arrastre, empezarán a fortalecer a otras fuerzas políticas que incluso ya les están abriendo las puertas. Pendientes.