La consejera protagonista

Luego de las críticas que le llovieron al primer debate presidencial, por el tema del formato, el cronometraje, la producción más todo lo que se acumuló, nos dicen que en varias oficinas del INE no dejan de señalar la responsabilidad en este desaguisado de una de las consejeras de quien coinciden en criticar un protagonismo que consideran en ocasiones un tanto desmesurado. En corto, los cuestionamientos a esa funcionaria son un poco más duros, pero en sí refieren que quiere opinar de todo y que interviene en todos los temas hasta en los que no forzosamente le corresponde atender. Habrá que ver si todo esto es cierto o si las expresiones tienen que ver con las diferencias que se han venido exacerbando en la llamada herradura de la democracia. Lo que no puede negarse es que tras lo que los más críticos califican como un desastre, seguramente Guadalupe Taddei tendrá más cuidado para contener protagonismos.

Dos planteamientos de Colosio



Un par de señalamientos interesantes, nos comentan, planteó anoche Luis Donaldo Colosio Riojas en una entrevista con Carlos Loret de Mola. Se refirió, por supuesto, a la posible liberación de Mario Aburto, el asesino de su padre, como parte de un accionar político, que claramente descalificó. “Yo le pido al Estado mexicano que en vez de querer jugar políticamente con un asunto que nos destrozó como país veamos hacia el futuro para evitar que este tipo de situaciones se repitan sean o no sean públicas”, planteó el candidato de Movimiento Ciudadano al Senado. También consideró que hay condiciones para que un caso como el del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta se pudiera repetir en la actualidad. “Sí, sí, pudiera haber condiciones para que se repita algo así y lo digo con mucho pesar. La ola de violencia en contra de candidatos y candidatas en México existe, ya está, lo hemos vivido en todos lados”, ha señalado el joven Luis Donaldo.

“Que deje de estar chillando”



Y es la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México la que trae a raya al ministro Arturo Zaldívar en medio del espinoso caso de la investigación que se ha abierto por presuntos casos de corrupción en los que habría participado. Y es que por segundo día no lo bajo de “chillón”. Ahora fue en un acto de Morelos donde la abanderada de la oposición dijo: “Mi respaldo a la ministra (Norma Piña), no hay un tema político, yo ando en campaña ella está en lo suyo; yo no la he visitado, no la he visto, y si Zaldívar tiene pruebas que presente lo que quiera presentar, pero que deje de estar chillando, porque es un hombre majadero, prepotente, que me ha agredido una y otra vez y yo no he ido de chillona como él”, le recetó la hidalguense. Uf.

¿Campaña que se complica?



Y a quien, nos comentan, se le puede empezar a complicar la campaña es a la candidata panista a la presidencia municipal de Irapuato, Lorena Alfaro. Y es que resulta que desde hace tiempo hay un asunto que, nos aseguran, le hace sombra: los presuntos vínculos que se le han atribuido con la supuesta existencia de una red, con apoyo municipal, para gentrificar zonas donde se encuentran proyectos de vivienda de interés social que encabeza el empresario Héctor Javier Marmolejo. A este último se le asocia con la abanderada del partido azul. De ser así, nos dicen, lo que se pondría en juego, dado que el asunto puede llegar a las cabezas de los partidos que encabezan la coalición a nivel nacional, sería la reelección como alcaldesa de Irapuato y la presunta red de negocios. Nos cuentan que, como en otros casos, habrá que estar pendientes.

Un tema relegado



Y uno de los temas que ha quedado un tanto relegado en las campañas es el de la cultura, nos señalan, de ahí que ciudadanos que suelen gravitar en esos intereses vieran con buenos ojos el que se abra un espacio para que los candidatos puedan escuchar sus inquietudes. En particular se refieren al caso del abanderado de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, luego de que el vocero de esa campaña para temas culturales, David Cohen Sitton, informa de la apertura de un canal de comunicación en el que, para empezar, se ha abierto el correo electrónico taboadaporlacultura@gmail.com. “Este canal busca ser un espacio abierto y accesible para que los habitantes de la ciudad puedan expresar sus ideas y proyectos relacionados con la cultura. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a enriquecer el diálogo y fortalecer la colaboración entre la sociedad y las autoridades en materia cultural”, se informó ayer.

El elefante reumático de Svarch



Y nos cuentan que en el área de trasplantes hematopoyéticos del hospital de Especialidades de La Raza, insignia del IMSS a nivel nacional, siguen esperando a que la Cofrepris, a cargo de Alejandro Svarch, pueda agilizar el trámite de licencia para volver a abrir este sitio cerrado desde finales de marzo. Nos hacen ver que el cierre de este módulo es un hecho inédito, pues en más de 30 años de operación nunca había ocurrido, lo que suspendió el proceso de 23 pacientes con diagnósticos de leucemias, linfomas y mieloma múltiple, ya con protocolo para trasplante. Ojalá, nos comentan, que la revisión sea expedita para que sigan atendiendo estos casos de salud. Y también para que se despeje la inquietud de que el famoso elefante reumático que vuelve todo lento en la administración pública y que hasta ha sido criticado por el Presidente, pudiera estar estacionado estos días en la Cofepris. Los pacientes no lo merecen.