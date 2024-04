Ni tacos ni tamales de chipilín

Con la novedad de que el Presidente rechazó ayer la propuesta de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, de compartir un ceviche o unos tacos para dialogar y darle la vuelta a la página del conflicto detonado por la toma violenta de la embajada de México en Quito. “No hay ningún comentario, porque no es una frivolidad este asunto”, sostuvo AMLO en su mañanera, con un gesto que bien pudo haber sido de desagrado ante el comentario. Y no sólo eso, sino que ayer mismo pidió apoyo de mandatarios que forman parte de la Celac en su exigencia de que la ONU expulse temporalmente a Ecuador, en tanto no ofrezca disculpas y un compromiso de no repetición. Incluso desempolvó algunas críticas hacia Naciones Unidas, que, refirió, sería un florero si no actúa en el caso. Quedó claro entonces, nos comentan, que no habrá ceviche, tampoco tacos y muchísimo menos tamales de chipilín.

La crisis puede esperar



Y en Conagua ya ni la burla perdonan, nos comentan, porque en plena crisis hídrica, justo cuando se aproxima lo que algunos especialistas y observadores identifican como el día cero, en el que una parte del país puede quedarse sin disponibilidad del recurso vital, se dio a conocer que la dependencia ya no rendirá su reporte semanal sobre los niveles de almacenamiento en el que se encuentran las presas y ahora resolvió que lo hará cada 15 días. Con esta determinación, nos dicen, se deja en vilo incluso a otras autoridades que se basan en dicho informe para tomar decisiones o prevenir emergencias. Sin una explicación, la dependencia federal cerró la llave informativa de un tema que en este momento es de la mayor relevancia y preocupación nacional, sobre todo, cuando estos cuerpos de agua están a menos del 45 por ciento de su capacidad total, pero en franca tendencia descendente a falta de lluvias. Uf.

Moderadores del debate



Reconocimiento importante a la calidad del trabajo que realiza el periodista Javier Solórzano, columnista de esta casa editorial, el que el Instituto Nacional Electoral lo haya propuesto, al igual que a las colegas Luisa Cantú y Elena Arcila como moderadores del tercer debate entre candidatos a la Presidencia. Será esta misma semana cuando el INE, que ya presentó los nombres de los tres comunicadores a los representantes de los abanderados, ratifique sus propuestas. Solórzano escribe en esta misma página de lunes a viernes su columna Quebradero y participa en varios espacios noticiosos en medios electrónicos; Luisa Cantú es locutora de Radio Chilango y Elena Arcila es conductora de un programa informativo en Yucatán. Ha quedado claro que, además del formato, la moderación de los debates es fundamental para que este tipo de ejercicios, además de ser interesantes, sean fluidos y resulten útiles al electorado al tomar la decisión de por quién votar, así que pendientes.

Indicadores de seguridad



Y nos piden no perder de vista algunos indicadores en materia de incidencia delictiva dados a conocer ayer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es que de acuerdo con estos datos, Guerrero, estado gobernado por la morenista Evelyn Salgado, es una de las entidades que presenta una incidencia a la baja en cuanto a delitos de alto impacto. Por ejemplo, se ubica en el octavo lugar en homicidios dolosos, lo que lo deja fuera de las 6 entidades que concentran el 46.9 por ciento de la totalidad de los asesinatos que ocurren en el país. Llama la atención, nos comentan, que municipios como Acapulco reporten una disminución de 39.8 por ciento de homicidios si se comparan los números del mes de marzo contra, por ejemplo, los de diciembre de 2018. Uno de los factores que ha incidido en lo anterior son las detenciones relevantes, nos aseguran.

Predebate por la MH



Y quienes siguen de cerca la contienda por la alcaldía Miguel Hidalgo nos aseguran que el candidato de la alianza Va por la CDMX, Mauricio Tabe es de los que quedó más satisfecho de su participación en un evento, que fue considerado como el predebate, organizado por la asociación civil La Voz de Polanco. Y es que resulta que el político que busca la reelección, en su participación expuso de manera diáfana propuestas en materia de seguridad, movilidad y desarrollo urbano, las cuales fueron tomadas con agrado por los asistentes. Cayó bien, nos dicen, el compromiso de seguirle dando voz a las demandas vecinales en asuntos como la falta de agua, la negativa a más cambios irregulares de uso de suelo por parte de las autoridades capitalinas y el rechazo a la polarización. Fue un interesante evento, nos cuentan.

Travesura en el Senado



Y fue en el Senado donde Morena ayer no pudo aplicar la mayoría que conforma junto a sus aliados PT y Partido Verde, y lo dejaron vestido y alborotado. Y es que la oposición consiguió, aprovechando inasistencias del bloque cuatroteísta entorpecer la declaratoria de publicidad de las reformas a la Ley de Amparo y la de Amnistía que se tenía planeado llevar a votación este miércoles. Nos cuentan que sí había legisladores del bloque opositor presentes en la Cámara alta, pero optaron por no registrar su asistencia y, con ello, impidieron que se reuniera el quorum. En ello, por supuesto, había un problema de raíz: que no todos los legisladores oficialistas asistieron. Al no completarse el quorum ayer, las reformas que interesan a la 4T no pasaron, y, de paso, también se retrasó la entrega de una condecoración al secretario de Marina.