Ajustes en campañas locales

Y entre los movimientos relevantes en las contiendas locales en la Ciudad de México hay que anotar la renuncia de Fermín Garduño de la Cruz a la campaña de Miguel Torruco, abanderado de Morena por la alcaldía Miguel Hidalgo, para sumarse a la postulación de Mauricio Tabe, quien busca la reelección. Garduño, nos comentan, era hasta ahora operador territorial de Morena, partido en el que militaba desde 2017. Por lo pronto, el candidato de la Alianza Va por la CDMX le dio la bienvenida y espera, con su apoyo, reforzar la estructura por la defensa de los barrios y colonias populares. “Lo dije desde un principio, aquí vamos a gobernar para todos, para mantener la confianza de quienes nos apoyaron y seguir sumando para que de quienes no nos apoyaron, nos podamos ganar su confianza”, aseguró Tabe, quien tanto en plena campaña como en momentos previos ha sumado apoyo de otras figuras que se han apartado de Morena, nos comentan.

Nestlé, explotación en Chiapas

Y nos piden no perder de vista el caso de los productores de café de Chiapas que han hecho denuncias sobre el proceder de Nestlé, empresa dirigida globalmente por Mark Schneider. Y es que si bien la compañía plantea en su “Plan Nescafé” la mejora en las condiciones de vida de los agricultores, el documental Esperanza pulverizada ha revelado el caso de los pagos que la empresa hace a precios inferiores por el café robusta y cómo los productores se encuentran en una relación desigual al depender del mercado local controlado por ésta. La exigencia de justicia hecha por figuras políticas como Luis Armando Melgar y la investigación de Public Eye han dado cuenta de la situación que prevalece en este caso. ¿Será el primer paso hacia la justicia y un recordatorio a las corporaciones sobre la importancia de operar de manera ética y sostenible? Pendientes.

Jonrón en la frontera

Y entre quienes siguieron de cerca las actividades de Claudia Sheinbaum en la gira que ésta realizó por Baja California, nos aseguran que la candidata bien podría presumir un balance positivo, pues tanto en aforo como en entusiasmo, sus actos en plazas públicas tuvieron respuestas favorables y sin contratiempos, mientras que en los encuentros con la IP también se quedó el registro de la buena relación que los empresarios de la entidad tienen con el gobierno de la 4T. Nos comentan que eso bien pudo haber incidido en que la abanderada de Morena, PT y PVEM aprovechara para anunciar que de llegar a la Presidencia su gobierno construirá un cablebús en Tijuana, además de que respaldará otras obras de infraestructura para la entidad. Esto último, nos hacen ver, ha dejado claro también el mensaje de respaldo que la candidata de Sigamos Haciendo Historia tiene hacia la actual gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila. Ahí el dato.

Elevan presión sobre comicios

A la par de las campañas electorales, algo que puede ir elevando su temperatura es el caso Ayotzinapa. Y es que ayer, padres y madres de los 43 normalistas que fueron víctimas de desaparición forzada en el 2014 lanzaron dos advertencias que, nos comentan, no deberían ser desestimadas por las autoridades encargadas de investigar la tragedia. En primer lugar, los familiares anticiparon que van a boicotear las campañas de los candidatos a cargos de elección popular, con lo que eso signifique, ante la falta de resultados en las indagatorias. Y tras exigir que el Presidente fije una fecha para reunirse, que debe ser antes de la jornada electoral, expresaron que “el caso Ayotzinapa no camina por la ruta del calendario electoral, sino por la senda de la verdad y la justicia”. Aparentemente, no desean esperar a que termine el proceso electoral.

Agarrón por las pensiones

Y donde estarán puestos los reflectores esta semana es en la Cámara de Diputados, donde el fin de semana las bancadas afines a la 4T disponían todo para sacar adelante la reforma de pensiones propuesta por el líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, la cual ya tuvo el aval de Palacio Nacional. Nos anticipan, sin embargo, que las bancadas de oposición habrán nuevamente de votar en contra y, por lo tanto, dar un férreo debate en contra de que los recursos que actualmente se encuentran como no reclamados o de cuentas consideradas inactivas, pasen a formar parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar que la reforma pretende crear. En la bancada del tricolor, que encabeza Rubén Moreira, nos dicen, plantearán que de avalarse —como podría ocurrir porque sólo se requiere la mayoría absoluta— habrían de presentar una acción de inconstitucionalidad. Como sea, se pondrá bueno el agarrón, nos hacen ver.

Hasta con la cubeta por Tlaquepaque

Y hablando de calor electoral, donde de plano las cosas se salieron de control fue en Jalisco. Y es que resulta que simpatizantes de Movimiento Ciudadano y de Morena de los candidatos que contienden por la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque acabaron a los golpes afuera de una estación de televisión local, en Zapopan, donde se encontraban sus abanderados para participar en un debate. Las escenas de las agresiones dan cuenta de cómo algunas personas vestidas de fosfo fosfo arremeten contra una persona del partido guinda que se encontraba en el piso. También que del bando morenista lanzaron puñetazos contra los naranjas. Por Tlaquepaque, nos comentan, contienden Citlalli Amaya, quien busca la reelección por MC; Laura Imelda Pérez Segura, por Morena, y Efraín Cortés, por la Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. Uf.