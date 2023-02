La contienda coahuilense

Y lo que ha quedado corroborado, nos hacen ver, es cómo el fraccionamiento del voto de la 4T en Coahuila sigue representando un beneficio al candidato del PRI, Manolo Jiménez. Lo confirma una encuesta de De las Heras difundida ayer en medios locales, la cual da al aspirante tricolor 48 por ciento de preferencias, seguido de Armando Guadiana, de Morena, con 30 por ciento; Ricardo Mejía, del PT, con un 13 por ciento y Lenin Pérez, del Verde, con un 9 por ciento. Observadores del proceso coahuilense nos señalan que el fraccionamiento es profundo y que, por ejemplo, de bajarse Mejía de la contienda, muchos de sus votos ya no se irían hacia Guadiana sino hacia Lenin o el PRI. En la contienda además están jugando dos factores: la aceptación hacia el gobernador Miguel Riquelme y hacia el abanderado del PRI.

La senadora y “el contexto”

Resulta que otra vez la culpa no es de quien hace declaraciones cuestionables sino de quien no tiene “el contexto” para entenderlas. Y es que el pasado miércoles, durante la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, la senadora morenista Margarita Valdez afirmó: “Nosotros no queremos traer aparatos sofisticados para meterlos y torturarlos más de lo que sufren por su enfermedad. Nosotros no queremos hospitales de 40 pisos para que nuestros niños estén bien atendidos. ¡No, eso no es resolver el problema! El problema es que no se nos enfermen de cáncer”. Su declaración desde ese momento fue señalada como llena de ignorancia e insensibilidad en las benditas redes, a las que días después la legisladora acudió para dar el “contexto” de que busca impulsar iniciativas contra el uso de agentes cancerígenos. Nos hacen ver que, con o sin maroma posterior, lo dicho, dicho está.

Michoacán también quiere a Tesla

Con la novedad de que también Michoacán ha levantado la mano para recibir la planta que Tesla pretende instalar en México. Y es que el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer al canciller Marcelo Ebrard su interés en ser incluidos en el análisis de los destinos de inversión. ¿Y qué ofrece Michoacán? Ah, pues suficiente abasto de agua y energías limpias, además de una posición estratégica para la conectividad con mercados nacionales e internacionales. Como sede para la planta propone el Parque Industrial Bajío, ubicado sobre la autopista de occidente México-Guadalajara, el cual cuenta con una capacidad eléctrica base de 70 mil kW, un millón de metros cúbicos de agua y proximidad con la línea nacional de gas natural. Además, el acceso al puerto de Lázaro Cárdenas, que conecta al mercado norteamericano con el asiático, y que mediante el cabotaje también podría abastecer al corredor transístmico. La va a tener difícil Elon Musk.

Otro golpe en CDMX

Así que la Policía capitalina se anotó otro éxito al desarticular una célula delictiva y al mismo tiempo liberar a cuatro personas que estaban secuestradas. De acuerdo con lo informado ayer por el titular de la SSC, Omar García Harfuch, en dos cateos realizados en inmuebles ubicados en la alcaldía Álvaro Obregón fueron detenidos seis integrantes de una banda que era liderada desde el penal del Altiplano por Lenin Canchola, un generador de violencia de muy alta peligrosidad en la Ciudad de México, que fue detenido el pasado mes de julio en Nuevo León. Durante los cateos fueron decomisadas seis armas de fuego y un vehículo robado. Nos hacen ver que su formación de abogado le permite a García Harfuch entender mejor para qué sirve la facultad de investigación que tiene la Policía. La está usando para combatir a la delincuencia y la está usando muy bien.

Chamba para la SEP

Una de las razones por las cuales el Programa de Escuelas de Tiempo Completo fue eliminado y sustituido por La Escuela es Nuestra era, nos recuerdan, erradicar la corrupción y el presunto uso discrecional que se hacía de los recursos en nombre de la educación básica. Sin embargo, en su más reciente reporte, la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza David Colmenares, ha revelado múltiples irregularidades cometidas en el proyecto sustituto, que tenía la premisa de ejercer de mejor manera el presupuesto recibido. Y es que resulta que el órgano fiscalizador ha señalado que hay una falta de control y evaluación que permita conocer su impacto y, en resumen, acreditar que los recursos han sido entregados sin que se mida su impacto en los objetivos. El dato no es menor, nos comentan, y obliga a Leticia Ramírez, titular de la SEP, a echarle más ganas a la materia de políticas públicas, sobre todo en el rubro de eficacia. Uf.

El historial del Insabi

Y hablando de auditorías, es el Instituto de Salud para el Bienestar el que se perfila para ser, nos dicen, otra piedra en el zapato del Gobierno. Y es que luego de Segalmex, las irregularidades que están brotando en el instituto dirigido por el arqueólogo Juan Ferrer hacen suponer, si no malos manejos, por lo menos un desorden administrativo de grandes proporciones. Hasta ahora, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que la unión del Insabi y la UNOPS fue un desastre y que no sólo no acabaron con la corrupción, sino que provocaron un gran desabasto en medicamentos oncológicos, y en enfermedades catastróficas que generan un desgaste enorme a las familias de los afectados, generalmente gente de escasos recursos. Con cada revisión, asoma algo que abona a poner a esa dependencia bajo la lupa.