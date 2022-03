Ya es costumbre, bloqueo en la autopista

En mal momento ocurrió que un grupo de personas decidiera bloquear la Autopista México-Cuernavaca, ayer, desquiciando el libre tránsito de miles de paseantes que pretendían salir de la ciudad y pasar el fin de semana largo en alguna ciudad del sur del país. Se quedaron estacionados por horas en filas kilométricas que iban desde Tres Marías, sitio donde se hizo el bloqueo, hasta la zona de Periférico Sur. De acuerdo con las versiones, pobladores de Huitzilac bloquearon para denunciar un presunto plagio de tres personas por parte de miembros de la comunidad de Topilejo. Los fines de semana largos, nos recuerdan, fueron creados como mecanismos de activación económica. Sin embargo, ayer, la imposibilidad de transitar con libertad y la falta de una mejor gestión del caso por parte de la autoridad, trastocó ese fin.

• La multa al Verde por 118.5 mdp

La falta electoral que cometió el Partido Verde, que encabeza Karen Castrejón, al contratar influencers para promover a ese instituto político durante la veda en los comicios de 2021, ya le costó 118 millones 507 mil pesos, monto determinado ayer por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La cantidad representa la cuarta parte de su financiamiento aunque, nos comentan, falta que le impongan sanciones a los más de 70 influencers que subieron a sus redes videos de “propaganda disfrazada” un día antes y el día mismo de las elecciones. En el caso, detonado en junio del año pasado, aún se recuerda a una de las jóvenes contratadas que, tras cometer la falta, ofreció una disculpa y justificó haber participado por 10 mil pesos porque, dijo entonces, “la peda no se paga sola”.

• Conflicto y seguridad alimentaria

A propósito de advertencias que en estos días hacen organismos internacionales sobre los posibles impactos de la guerra Rusia-Ucrania en la producción y comercialización de granos, en nuestro país están, nos aseguran, tomando decisiones al respecto. Y es que en diversas entidades están teniendo lugar reuniones de revisión de la producción de maíz, frijol y arroz. Así ocurrió ayer en Guerrero, donde también se revisaron números sobre cultivos estratégicos como café, palma de coco, agave y mango. Esto, con el propósito de fortalecer las cadenas productivas y abastecer los mercados nacional y de exportación. El encuentro de ayer, nos comentan, dio un mensaje sobre lo prioritario del asunto, pues estuvo encabezado por el titular de Sader, Víctor Villalobos y la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado.

• Dante 1- Marko 0

Decíamos en este espacio que en Movimiento Ciudadano andan más que puestos para ampliar su presencia en todos los espacios políticos posibles. Y, bueno, ahora será el senador hasta ayer panista, el potosino Marco Antonio Gama Basarte, quien abandonará las filas del albiazul para sumarse a las del naranja. Ayer se difundió la carta en la que el legislador formaliza su renuncia a 29 años de militancia y algunas imágenes en las que aparece al lado de otro senador, que además es el líder de MC, Dante Delgado. Por cierto que el argumento del legislador, quien merma con su decisión a la bancada panista en la Cámara, alta son “temas locales”. Otra salida que se suma a la cuenta de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN. Uf.

• Coscorrón del INE a diputado de Morena

Un relevante cierre de filas se dio ayer en la sesión del Instituto Nacional Electoral, luego de que la mayoría de quienes integran el Consejo General respondieran con vehemencia las descalificaciones que hizo del trabajo que en el órgano electoral realiza el representante del poder legislativo de Morena, Mario Rafael Llergo. “Sirvientes del antiguo régimen”, “estamento de modernos conservadores”, “auténticos neoporfiristas”, entre otros. Desató una respuesta en bloque. Uuc-kib Espadas reviró al “calumniador”, Martín Faz, cuestionó la estridencia, Roberto Ruiz le dijo falso demócrata… Y se fueron sucediendo las participaciones en el mismo sentido: Ciro Murayama, Jaime Rivera, Karla Humphrey, Lorenzo Córdova. Todos, salvo Norma de la Cruz, defendieron la labor del INE y las acciones que éste lleva a cabo para concretar la consulta de revocación de mandato. Abrumado de datos y de rechazo a sus expresiones, Llergo ya nada pudo revirar, por lo que encajó el fino coscorrón.

• Zacatecas, otro pendiente en seguridad

Que los resultados no se ven en Zacatecas, dicen los pobladores del municipio de Valparaíso, de donde al menos 200 familias volvieron a salir huyendo de la delincuencia que no sólo les ha quitado la paz, sino también su patrimonio. Y es que el reforzamiento de seguridad no ha sido suficiente, admitió ahora el propio alcalde Eleuterio Ramos Leal, luego de que se realizara la Mesa Estatal de Construcción de Paz. Mientras tanto, nos cuentan que el gobernador David Monreal Ávila, además de olvidar que debe atender las demandas de la población que gobierna, también dejó a un lado la rendición de cuentas en materia de seguridad que se comprometió a dar domingo a domingo, ejercicio del que durante los últimos meses ya no se ha sabido.