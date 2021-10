La crecida deuda de Aguascalientes

Una bomba que puede estallar en los siguientes meses, nos comentan, se encuentra en el Palacio de Gobierno de Aguascalientes. Ahora que comenzó ya el proceso electoral para renovar la gubernatura el 5 de junio del 2022, sale a la luz el manejo financiero en la administración de Martín Orozco Sandoval. Resulta que en los últimos dos años se disparó dramáticamente, en 39 por ciento, la deuda contraída por su gobierno, después de que incluso durante los primeros tres años de gestión había ido a la baja el nivel de endeudamiento. De estar en el 2019 en niveles mínimos históricos de dos mil 545 millones de pesos, ahora la entidad, en el 2021, tiene pasivos por tres mil 536 millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó?, se preguntan con suspicacia elemental los aguascalentenses, que son quienes al final la tendrán que pagar.

Taibo II, reloaded

Y de nuevo fue el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien llamó la atención por las expresiones que utilizó para referirse al destino que, a su juicio, correrá la Reforma Eléctrica que actualmente es procesada en la Cámara de Diputados. “Vamos a ganar la reforma energética, compañeros, nos los vamos a ching…”, sostuvo ayer. Nos recuerdan que no es la primera vez que el funcionario hace expresiones que lo ponen bajo el reflector. En 2018, cuando se debatía si cumplía con los requisitos de ley para ocupar el cargo que actualmente desempeña, para advertir la inevitabilidad de su nombramiento señaló: “sea como sea, se las metimos doblada”. Así que don Paco Ignacio ha vuelto.

Elecciones primarias o encuestas espejo

Según Ricardo Monreal, para acabar con los pleitos y la falta de certeza en Morena, no sólo se deben hacer a un lado las encuestas, sino ir por un modelo de avanzada en México para procesar la selección de candidatos, por lo que propuso que para 2024 se realicen elecciones primarias, como en Estados Unidos. El senador zacatecano estimó que así se harán a un lado las dudas y cuestionamientos que hay en torno a la definición de candidatos en el partido guinda. Pero como en Morena insisten en mantener el método, dijo que también se evalúan otras propuestas, como la realización de una encuesta principal y otras dos “espejo”, para que la militancia del partido cuente con mayor certidumbre sobre el abanderado presidencial. Parece que el senador no quiere que le ocurra lo que le pasó a varios precandidatos morenistas a quienes en las oficinas del partido sólo les informaban que no habían quedado, porque así habían salido las encuestas. Varios dijeron que nunca las conocieron.

Bailando con la fea en Acapulco

Sigue causando estragos la aplicación de medidas desesperadas, nos cuentan, la herencia deficitaria en términos de finanzas y gestión que la alcaldesa morenista de Acapulco, Adela Román, dejó a su sucesora, la también morenista Abelina López, quien ahora anunció que funcionarios de su administración, no se sabe de qué nivel en adelante, dejarán de cobrar. Esto para ir haciendo ahorros que les permitan hacer frente al cierre de año, particularmente en lo que se refiere al pago de sueldos y aguinaldos. “Es una fuerte cantidad que se supone me debió haber dejado Adela, pero no me dejó nada”, declaró López Rodríguez, quien sigue haciendo recuento del desastre hallado: “el municipio me lo dejaron tirado, no de metros sino de kilómetros de basura, pero estamos trabajando en eso”. Así transcurren las horas más bajas de los últimos años en términos de gestión municipal en ese destino de playa, tanto que Abelina en vez de sentirse al frente de una de las joyas de Guerrero, considera que “nos toca bailar con la más fea”. Uf.

Comparecencias ahora y hasta diciembre

Así que esta semana arrancarán las comparecencias en San Lázaro empezando por el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo, quien asumió el cargo este año tras la salida de Irma Eréndira Saldoval. El funcionario acudirá ante las comisiones de Vigilancia de Auditoría Superior de la Federación y Transparencia y Anticorrupción presididas por PRI y PAN, respectivamente. Mientras que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, acudirá ante el pleno de la Cámara de Diputados. La ronda de comparecencias por el Tercer Informe de Gobierno se alargará durante todo el mes de octubre y también las habrá en noviembre y incluso en diciembre, pues el 6 de ese mes acude el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Muchos tienen buen tiempito para prepararse, nos señalan.

Ahora científicos internacionales

Ahora fueron investigadores y científicos de universidades y centros de investigación del mundo los que hicieron pública una carta en la que expresan su preocupación por el tratamiento judicial que está recibiendo el caso de los 31 exintegrantes del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. En su misiva, dirigida a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, advierten que el órgano consultivo —actualmente bajo fuertes señalamientos— “ha llevado a cabo importantes acciones e iniciativas encaminadas a la articulación de un sinnúmero de organismos sociales involucrados en la promoción del desarrollo científico y tecnológico de México”, y reprochan que se les acuse “de actividades delictivas equivalentes a las de los cárteles de la droga”. Piden además a la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, revalorizar el trabajo del órgano consultivo y reconsiderar sobre los cargos imputados. Así que el tema ya está escalando y alcanzando niveles internacionales. Uf.