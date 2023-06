Crimen y política

Dos hechos de violencia llamaron ayer la atención por el vínculo que, en ambos casos, las víctimas tienen con la política. El primero de ellos fue el ataque a tiros perpetrado contra el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Javier Estrada. El exlegislador fue herido en la cabeza y trasladado al hospital en donde lo reportan delicado. “El avance que tenemos es que se trató de un ataque directo, no parece que sea un asalto o un robo”, refirió ayer el fiscal estatal Uriel Carmona. El segundo caso ocurrió en Sinaloa, donde se reportó que el exdirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Alejo Valenzuela López, fue hallado muerto en su domicilio en Culiacán aparentemente con quemaduras en el cuerpo. Dos casos que ameritan investigaciones certeras.

La estafeta



Y fue el Presidente quien ayer explicó que una vez que se realice la encuesta de la que resultara quién será el coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, él entregará a quien resulte ganador la estafeta del movimiento que encabeza. “Yo termino como Presidente en septiembre del año próximo, pero lo cierto es que la parte de conducción de transformación se concluye, en mi caso, en septiembre de este año, cuando ya se decida quién va a coordinar el movimiento de transformación yo entrego la estafeta”, señaló. Su dicho fue interpretado como lo que sería una especie de cesión de un tramo de poder que detenta. Lo cierto es que quien se colocó en la frecuencia presidencial fue Claudia Sheinbaum, pues en una gira en Sonora declaró: “Estoy lista para recibir la estafeta de la transformación”. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México antes mandó un mensaje en el muro con EU en el que rechazó que la relación de nuestro país con el vecino sea de sumisión.

El revire de Alcalde

Y fue la recién nombrada secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la que ayer salió al paso de las críticas de quienes no sólo en las benditas redes, sino incluso en otros espacios, concentraron sus críticas en el hecho de que sea joven y sea mujer. “Aunque parezca increíble, a veces ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador, donde sólo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad”. Y fue más allá al advertir que “también en esta lucha del feminismo hay mucha simulación: en marzo salen con el pañolete morado, pero son los mismos que se ponen a discutir que si solamente se tienen espacios para el modelaje. Entonces, el poder estar aquí, conformar un equipo al lado del Presidente abre camino a esta discusión”. Su dicho, nos comentan, aplica para machistas y simuladores de todos los colores políticos.

Xóchitl, muy activa



Y quien sigue sumando apoyos para lanzarse a una contienda ya no sólo por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sino a la Presidencia es Xochitl Gálvez, quien claramente está teniendo mayor exposición pública a ultimas fechas. Ayer, por ejemplo, fue el expresidente Vicente Fox el que lanzó una especie de manifiesto en favor de la hidalguense, cargado de elogios: “Xóchitl es única, es apasionada, es pragmática y es directa. Xóchitl es la fórmula ideal para un país que ya no acepta simulaciones, mentiras y más y más y más de lo mismo”, refirió el exmandatario quien pidió que el escrito sea circulado “por todo México”. La senadora, por cierto, tendrá este día un evento en Jalisco en el que abordará el tema del derecho de réplica, y a lo mejor en una de ésas se cuela algún otro. ¿O no?

El método de la oposición

Y son los partidos políticos de oposición, PRI, PAN y PRD, los que realizan los últimos trámites internos para aprobar el método de selección de quien será su candidato presidencial en el 2024. Todo parece indicar que las organizaciones de la sociedad civil más activas y visibles que levantaron la mano para participar en la confección del mismo están satisfechas con los acuerdos que se espera sean avalados en sesiones de consejos nacionales o de comités ejecutivos de esos partidos. “Será un acuerdo que va a dejar satisfechas a todas las partes, a la sociedad civil, va a ser un proceso inédito, histórico, no se ha realizado nunca en la historia moderna ni antes, va a contrastar con lo que está haciendo Morena”, anticipó ayer Guadalupe Acosta, del Frente Cívico Nacional en entrevista con Carlos Loret. Lo que el lunes se sabrá es si el método, que se anticipa de varias etapas además de justo, seguro e inclusivo, puede ser atractivo para la gente… De lo contrario serán las corcholatas las que sigan acaparando el reflector.

La embajada contra el fentanilo



Y claramente el gobierno de Estados Unidos no quita el dedo del renglón en su agenda contra el fentanilo, asunto en el que uno de los componentes son las organizaciones criminales mexicanas. Lo anterior viene a cuento porque el embajador Ken Salazar ofreció una conferencia para subrayar la relevancia de un golpe que ayer mismo se anunció por parte de autoridades de su país al presentar acusaciones contra cuatro empresas chinas, con conexiones con cárteles mexicanos, que se dedicaban a enviar precursores químicos. Esa acción permitió el aseguramiento de 200 kilos de sustancias “que tendrían la potencia para matar a 25 millones de personas”. El tema del fentanilo y su combate no dejan de ser importantes para EU… y para México.