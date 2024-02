Crisis en Tabasco

No había terminado el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, de pedir “paciencia” para esclarecer el asesinato de tres jóvenes, cuando ya otras tres personas habían sido ejecutadas en la misma ciudad de Villahermosa. Las víctimas fueron ultimadas por sicarios en el interior de una casa en la colonia Gaviotas del Sur. Y un día antes, además del triple homicidio en contra de los jóvenes, dos policías fueron asesinados en ataques directos en hechos distintos en los municipios de Macuspana y Cunduacán. En total, ocho asesinatos violentos en menos de 48 horas. Algo no se está haciendo bien en la entidad del sureste, nos dicen, como para que se desaten recurrentes olas de violencia, como la que caracterizó a este arranque de semana. Tabasco se suma así a otros estados en donde, por más que los apoya la Federación, no se ve por dónde. Uf.

NL y el turismo

Y es Nuevo León la entidad que, usualmente conocida por el tema de la industria, ahora apostará a la promoción de las inversiones turísticas. Será en un foro que tendrá lugar el próximo 19 de marzo y que se empujará para que tenga alcances internacionales. “Tenemos todo, pero nos había faltado, porque como todo se lo come el tema industria, abrirnos al turismo. No había Secretaría de Turismo y la creamos justo para que alguien le dé la voz… tenemos ya todo para empezar a promover muy fuerte ante el mundo que vengan a Nuevo León a conocer, a divertirse con grandes espectáculos, a comer muy rico nuestro cabrito y los frijoles con veneno”, señaló Samuel García. Las posibilidades que se abrirán, a través de la dependencia a cargo de Maricarmen Martínez, serán: Gastronomía/Cultura, Salud/Bienestar, Naturaleza/Aventura, Cinematografía y Reuniones. Ahí el dato.

Coyoacán y la movilidad



Y es la alcaldía Coyoacán la que en estos días busca, de la mano de la UNAM, darle un empujón al tema de la movilidad para hacerla más accesible a las personas con discapacidad. Y es que la demarcación a cargo de Giovani Gutiérrez es parte del foro INclusión + INnovación, que organiza el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial en la Facultad de Arquitectura de la máxima casa de estudios. “Tenemos que lograr las adecuaciones y proporcionar las herramientas de innovación que permitan mejorar la calidad de vida de las y los vecinos y visitantes”, señaló ayer el alcalde, quien destacó acciones ya realizadas por su administración para este fin como la rehabilitación de la calle Francisco Sosa. Además, se informó, entre las conferencias previstas mañana será motivo de revisión el tema Accesibilidad en la Plaza Santa Catarina. Una aproximación crítica. Pendientes.

Carnaval de lamentables disputas



Fuerte polémica, nos comentan, la que en estos días envuelve al carnaval de Campeche y que tiene por protagonistas a la gobernadora morenista Layda Sansores, y a la presidenta municipal de la ciudad capital, la emecista Biby Rabelo. Y es que la primera acusa a la segunda de haber permitido que, el pasado 10 de febrero, botargas hicieran una parodia del ataque a tiros del que fueron víctimas la hoy aspirante morenista a esa alcaldía, la morenista Jamile Moguel, y su esposo, Rafael Maldonado. “Todos sabemos quién es el maldito cobarde que los mandó a matar. Las balas no quebraron su espíritu de lucha y sobrevivieron enfrentando con una sonrisa la adversidad. Repetir la escena del intento de asesinato de Jamile, frente a miles de personas, es evocar la tragedia y alterar la paz en nuestro estado, es ser testigo de un acto imperdonable de ruindad política”, ha acusado Layda en las benditas redes. En este caso se informó que las personas que participaron en la parodia fueron detenidas, pero la intensidad de la disputa política ya encendió varias alertas.

Golpe conjunto



Se dice fácil, pero el decomiso de 30 toneladas de autopartes del que se informó ayer en la Ciudad de México significa un severo golpe a las mafias dedicadas al robo de automóviles. La incautación de estas piezas incluye motores completos con la alteración de los datos de identificación, lo que habla de una preparación para luego ser puestos en el mercado. Las piezas estaban ordenadas y clasificadas en varios cuartos de una gran bodega, que evidencia un esquema empresarial para administrar la comercialización ilícita de las autopartes. El golpe contundente fue posible gracias al trabajo conjunto entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La cooperación institucional, nos dicen, volvió a dar resultados, como ha ocurrido recurrentemente a lo largo de la actual administración.

AMLO en la Cuauhtémoc



Nos comentan que ni por error fue invitada al evento del Presidente la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, durante la inauguración del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, realizada ayer en el barrio bravo de Tepito, que se encuentra dentro de la jurisdicción de la delegada. Como anfitriona de la casa se pudo haber invitado a Cuevas al acto presidencial, como sucede en la mayoría de los eventos en las diferentes entidades del país, donde acuden los gobernadores y el presidente municipal del lugar donde se lleva a cabo el evento. Pero lo anterior no ocurrió este lunes en el estreno de las instalaciones del bachillerato. Quizá se anticiparon a aquella máxima de que “si ya saben como soy, para que me invitan”, dado que Sandra Cuevas ha criticado tanto a las autoridades de Morena como del bloque opositor del PRI, PAN y PRD. Uf.