Crisis en Tlalnepantla

Quien de plano no tiene forma de entregar buenas cuentas es el presidente municipal de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado. Y es que en su demarcación los delitos van al alza, y en especial los que más afectan a la colectividad y a la actividad económica, como son los robos. El que más creció en el tercer trimestre del año fue a casa-habitación, con 53.9 por ciento. En números absolutos, esto significa que entre julio y septiembre de este año, 117 casas fueron asaltadas en esta demarcación. Pero por si eso fuera poco, en este lapso 781 vehículos fueron robados y 24 mujeres fueron violadas. No hay para dónde hacerse. Rodríguez Hurtado, militante del PRI, llegó al cargo gracias a la fuerza que a nivel nacional adquirió la alianza PRI-PAN-PRD en el 2021, pero, nos dicen, su gobierno ha dejado mucho que desear. Y las cifras hablan. Uf.

Ya venía el presupuesto castigado

Habrá sido quizá por los días feriados de muertos, el caso es que ayer hicieron mutis varios órganos autónomos cuyo presupuesto está en la mira de la mayoría en la Cámara de Diputados. Sólo el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, se pronunció en contra del eventual tijeretazo y llamó a que se reflexione sobre el mismo. Y esto porque las afectaciones serían serias y, sobre todo, impactarían a actividades sustantivas relacionadas con los procesos electorales del 2024. Nos hacen ver que en términos porcentuales, el presupuesto del TEPJF es el que, con un 20 por ciento menos, resulta el más afectado. Al INE, por ejemplo le quitarían el 13 por ciento, y a la Cofece un 11 por ciento. Nos señalan que el presupuesto solicitado por el Tribunal es de 3,890 millones de pesos, o sea ya de origen iba acotado.

Los recortes y Acapulco

Y por cierto que entre algunos legisladores ha llamado la atención que a pesar de los amplios recortes que se proponen a órganos autónomos, no queda claramente establecido si éstos se destinarían a atender la situación de Acapulco. También que si así lo fuera no se aprecia que haya alguna acción similar, pero en los presupuestos destinados al Gobierno federal. Anoche en un mensaje que subió a sus redes el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, aseguró que “decimos que sí hay presupuesto para Acapulco sin afectar a las y los trabajadores del Poder Judicial y a los órganos autónomos. A Morena no le interesa reconstruir Acapulco, le interesa amedrentar a los poderes independientes”. Por lo pronto, se tiene previsto que el dictamen que hasta ahora establece los recortes sea discutido y eventualmente aprobado por la Comisión de Presupuesto, donde la 4T que lo propone, tiene mayoría.

Por Gatell, hay tiro

Y entre quienes se podría dar un fuerte agarrón es entre el senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán y el diputado petista Gerardo Fernández Noroña. Y todo porque el primero se refirió en términos muy críticos a la gestión de Hugo López-Gatell, como gestor de la pandemia provocada por el Covid-19. “Lo voy a decir por primera vez, públicamente, lo he dicho adentro, pero yo creo que Hugo López-Gatell es uno de los personajes que debe terminar rindiendo cuentas ante un juez, porque el manejo de la pandemia fue de una negligencia criminal terrible y de una gran irresponsabilidad”, refirió en Atypical TV. También calificó al exsubsecretario de Salud y hoy aspirante a convertirse en candidato de Morena a la CDMX como cínico, enfermo de poder y ególatra. Noroña no se quedó con las ganas y también le entró a los adjetivos al acusar de deleznable la conducta de Rojas Díaz Durán, quien, por su parte, anticipó que le responderá hoy al “compañero camarada”.

Con el adversario del adversario

Nos cuentan que entre las filas de Movimiento Ciudadano más de una ceja se levantó ayer al conocerse el encuentro que tuvo la senadora de ese partido, Indira Kempis, nada menos y nada más que con Arturo Salinas, a quien PAN y PRI pretenden dejar como gobernador interino en Nuevo León. ¿Qué fue lo que motivó que la legisladora decidiera encontrarse con quien es señalado por el gobierno estatal como inelegible para quedarse como interino cuando Samuel García vaya a buscar la postulación presidencial por el partido naranja? Bueno, nos comentan, pues que Indira ha señalado su interés de contender también por la Presidencia. Por lo pronto, Salinas Garza no desaprovechó la oportunidad y subió fotos del encuentro a sus redes: “Para trabajar en los principales problemas de Nuevo León como: Movilidad, Transporte público, Seguridad, Medio ambiente, me reuní con la senadora de MC, Indira Kempis. El diálogo enriquece la toma de decisiones”, escribió.

Lía puede participar

Así que en la dirigencia del PAN en la Ciudad de México se acordó promover que en las reglas para el proceso interno no se exija a los aspirantes separarse de su cargo como servidores públicos. La decisión fue tomada como una medida para contrarrestar el intento de Morena en el Congreso capitalino de sacar a la mala del juego a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, al negarle la licencia temporal que solicitó. Lía, nos aseguran, estará en condiciones de registrarse aunque no haya dejado el cargo, como ella esperaba hacerlo, a partir del domingo. Claro, falta que pase la aduana del género, algo en lo que, según el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aún no se toma una decisión. Pero eso, como decían los clásicos, es otra historia, de la cual seguramente nos enteraremos el próximo domingo. Pendientes.