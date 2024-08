Cristina Fernández con Clara Brugada

Y fue la Jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien se encontró ayer con la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, como parte de la visita que esta última realiza a nuestro país a instancias del partido Morena. Ha sido la reunión espacio, nos cuentan, para que la exalcaldesa de Iztapalapa se pronunciara por la unidad en América Latina para combatir la pobreza y las desigualdades, y lograr paz y prosperidad. “La gran utopía de Simón Bolívar de unificar América Latina, sigue siendo la utopía de nuestros pueblos y de toda América”, dijo. En la reunión, nos comentan, las dos políticas de izquierda intercambiaron impresiones sobre la realidad latinoamericana en la que cada una enfrenta realidades distintas. No obstante, ambas han destacado, como referente de las izquierdas, el movimiento de la Cuarta Transformación y al Presidente Andrés Manuel López Obrador como su principal impulsor. Ahí el dato.

“Sin mí no hubiera sido ministra”

Y es el exministro Arturo Zaldívar el que declaró sobre la presidenta de la Corte, Norma Piña, que “sin mí no hubiera sido ministra”. Lo hizo en una entrevista que concedió a La Chávez, generadora de contenidos sobre política en plataformas digitales. Esa mera declaración de quien será funcionario del próximo gobierno ha generado cuestionamientos, pues lo señalan de querer convertirse en uno de los ejes de la carrera de la primera mujer en encabezar la SCJN. No es la primera vez que Zaldívar se lanza contra Piña. Esta vez, sin embargo, ha dado cuenta de que “tuvimos una muy buena relación, sin duda votó para que yo fuera presidente de la Corte y después hubo algún momento donde, pues ella, supongo, consideró que la línea o la manera de yo entender la presidencia y mi relación con el Presidente no era compatible con ella, y tuvimos un rompimiento muy fuerte”. Tan fuerte, nos hacen ver, que sigue vigente. Uf.

Venezuela y la disputa internacional

Y en el caso de Venezuela, la voz que ha ido ganando relevancia los últimos días es la de Iván Duque, expresidente de Colombia, quien ha advertido que el régimen de Nicolás Maduro estaría en la ruta de buscar la anulación de la elección en su país, acusando un ataque cibernético. A su juicio esa medida va contra lo que ocurrió en los comicios en los que, sostiene, ganó Edmundo González. Llama la atención, nos comentan, que va en contra de la propuesta de AMLO, Lula y Petro, de rechazar injerencia, pero pedir que se publiquen las actas (aunque no dieron un plazo)… “Tres gobernantes que no han llamado a Maduro dictador, que han validado al régimen y que han guardado silencio frente a la persecución dantesca de la resistencia democrática, quieren resolver la situación de Venezuela. Ojo con la trampa de darle tiempo y oxígeno al dictador”, ha advertido. En la disputa por Venezuela, vienen episodios relevantes en el terreno internacional, nos hacen ver. Pendientes.

Inversiones que vienen

Y es en el Estado de México donde tienen previsto que en agosto lleguen inversiones por cerca de dos mil 500 millones de dólares que generarán más de 11 mil 600 nuevos empleos. El optimismo reflejado en esta cifra, nos comentan, tiene sustento en diversas medidas y estrategias puestas en marcha por la administración de la maestra Delfina Gómez, con las que se ha favorecido el entorno de inversión. Ha sido Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico, quien dio cuenta de que, entre los nuevos capitales destacan los que provienen de sectores como el automotriz, el farmacéutico, el comercial, el logístico y el inmobiliario, y que entre las empresas que darán a conocer nuevos proyectos y operaciones en la entidad mexiquense se encuentran Sanofi, Bayer, Stellantis, Chedraui, Prologis y Danhos. La atención oportuna a las empresas establecidas, se ha informado, así como la relocalización seguirán siendo prioridades del gobierno estatal.

Postura unificada

Y fue la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la que dejó clara su postura en torno a la polémica sobrerrepresentación legislativa, al pronunciarse en favor de que las autoridades electorales repartan las candidaturas plurinominales tal y como se hizo en elecciones pasadas —esto es, se ha entendido, considerando partidos y no coaliciones—. “En últimos años se han seguido las mismas reglas que están establecidas en la Constitución y en las leyes electorales, eso es lo que dijo el pueblo de México, el número de votos que le corresponden a cada partido político. Pero recientemente la oposición ha dicho ahora que hay una sobrerrepresentación de los partidos de nuestra coalición, de Morena, del PT y del Verde. Esto es completamente falso. Lo único que tiene que hacer el Tribunal es hacer lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido político”. En un video difundido en redes, nos dicen, ha quedado claro que la intención de tener mayoría calificada tanto en Diputados como en Senadores, la postura cuatroteísta es unificada.

Los naranjas aprietan el paso

Y hablando de la sobrerrepresentación, resulta que Movimiento Ciudadano ha empezado a aplicarse con más consistencia para tratar de acceder a los espacios que, reclama, le tocan en función de la votación. Y es que resulta que la plana mayor de ese partido, encabezada por Dante Delgado, acudió al INE a presentar sus argumentos contra la propuesta de reparto de pluris que, ha trascendido hasta este momento, se realizaría. “Nos enfrentamos a una ingeniería electoral preconfigurada desde el poder con el objetivo de construir una mayoría artificial”, acusó. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, que fue el candidato presidencial de los naranjas señaló que se pretende cometer una violación a la Carta Magna al cuestionar si era justo que mientras a MC le costaba 270 mil 725 votos cada curul, a Morena, PT y PVEM sólo 97 mil 928, 65 mil 056 y 66 mil 586, respectivamente. Ahí el dato.