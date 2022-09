El Cuau y su gol anulado

Debido al Mundial de Qatar, pronto se hablará más de futbol que de política. Pero por el momento es imposible no hablar de ambos, al menos en el caso del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a quien el Tribunal Electoral le anuló el golazo que había metido al obtener el control de Morena estatal a través de su hermano Ulises Bravo. Y es que al revisar el VAR electoral, el TEPJF detectó que hubo trampa, pues Ulises había contendido por un cargo con el uniforme del PES, lo que le impedía participar en el proceso interno del equipo guinda. Alguien impugnó su registro, pero las cúpulas morenistas lo sostuvieron y lo colocaron en la dirigencia estatal, incluso con calzador, pues ganó la elección por 25 votos a favor y 24 en contra. Incluso se cuenta que fue el dirigente nacional, Mario Delgado, quien operó para romper el empate que había de 25-25. El caso es que el árbitro revisó y anuló toda la jugada. Uf.

Otro escándalo con senadora guinda

Un nuevo episodio de escándalo relacionado con la senadora morenista Claudia Balderas se vivió el miércoles pasado, el mismo día en que un episodio relevante políticamente hablando ocurría en el pleno de esa Cámara: la designación de la presidencia de la Mesa Directiva. Los testigos del penoso acontecimiento relatan el caso de una persona en estado de ebriedad que dentro del edificio de la sede senatorial forcejeó con la legisladora, quien le reclamó que la tenía “hasta la madre”. Se supo después que la joven que aparece en un video cayendo al piso tras el rifirrafe es pariente de la senadora. No es la primera vez que Balderas está envuelta en sucesos de ese tipo. En febrero del 2020 fue detenido por policías por un incidente vial un hombre que la acompañaba y al que los uniformados, se señaló entonces, le encontraron una sustancia similar a la cocaína.

Higinio y el futuro

Quien debe estar que no le calienta ni el sol es el senador Higinio Martínez, quien en menos de tres semanas acumula dos derrotas políticas: por ahí del 4 de agosto, las cúpulas… perdón, las encuestas, decidieron que Delfina Gómez será la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Higinio se disciplinó con la idea de reacomodarse y la presidencia del Senado era una excelente opción. Operó con la habilidad que le caracteriza para que otros aspirantes declinaran a su favor, pero en la elección interna fue derrotado por Alejandro Armenta, el candidato de Ricardo Monreal. El dirigente del oriente del Valle de México ciertamente no está abatido. En política siempre hay posibilidades de revanchas y de nuevas oportunidades. Como sea, dos caídas consecutivas y tan cercanas una con otra, como que no es poca cosa. En algo debe estar pensando, pues quieto no se quedará, nos comentan.

Calmadas tensiones

Así que durante el mensaje presidencial con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, los tres aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, fueron sentados juntos, justo frente al Presidente. Marcelo Ebrard saludó a Sheinbaum con un beso en la mejilla. Luego a la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Rodríguez, a quien abrazó efusivamente. Finalmente hizo lo propio con Adán Augusto López: un apretón de manos y unas palmadas en el hombro. No hubo mucho intercambio de palabras de unos con otros. Por lo pronto, para quienes estuvieron pendientes de ese suceso corcholatero, no cabe duda, primero, que a los tres, en los eventos de Presidencia, se les da trato equitativo; y segundo, que en los momentos en que están juntos cada vez es más evidente una “tensa calma”. Así el rejuego de la carrera presidencial.

Los días de informe

Unos cuantos tropiezos y episodios para el anecdotario, nos comentan, dejó la primera sesión del Congreso. Y es que por ejemplo al panista Santiago Creel le dio por un momento un carraspeo que interrumpió sus palabras. Poco después pasó por alto algunos protocolos a seguir durante una ceremonia cívica, pues pidió a las y los legisladores tomar asiento aunque lo que hizo luego fue anunciar que se harían los honores a la bandera y se entonaría el Himno Nacional. Jornada legislativa sui géneris, como suelen ser las de la entrega de cada primero de septiembre, esta vez al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le tomó 40 minutos llegar a la tribuna para entregar el volumen del Cuarto Informe, pues en el camino recibió saludos de propios y extraños y hasta tiempo se dio para decir algo en corto al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien los morenistas tienen advertido que habrán de desaforar. Todo, por cierto, en un ambiente de cordialidad política y teniendo como testigos en primer plano al senador Manuel Añorve y al diputado Rubén Moreira.

Felicitaciones y silencios

Fueron varios los mandatarios estales que mostraron oficio político y publicaron mensajes de felicitación al Ejecutivo, apenas terminó éste de pronunciar su mensaje en Palacio Nacional. Fue el caso del mexiquense Alfredo Del Mazo. “Mi reconocimiento y felicitación al Presidente López Obrador por los resultados presentados en su Cuarto Informe de Gobierno”, apuntó en las benditas redes. Algo similar hizo el queretano Mauricio Kuri: “Siempre he dicho que la única forma de avanzar es con unidad. Hoy reconocemos los avances, pero también señalaremos aquello en lo que se pueda mejorar. ¡Debemos trabajar en equipo para llevar a México al siguiente nivel!”. En la lista de mandatarios atentos también está Mauricio Vila. Lo anterior viene a cuento porque, nos cuentan, hubo gobernadores a los que, a pesar de la relevancia del momento, no se les escapó ni un tuit... y algunos son de Morena.