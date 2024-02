Cuauhtémoc abucheado

Y fue el Presidente López Obrador quien ayer, al palpar el nivel de repudio que genera el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tuvo que salir a defenderlo. Y es que el exfutbolista, al participar en un evento presidencial en la entidad, fue fuertemente abucheado por los asistentes al mismo. Y para tratar de apuntalarlo, el tabasqueño señaló que ha habido coordinación con él. “A lo mejor no les va a gustar, lo quieran o no lo quieran, ya saben lo que digo, que mi pecho no es bodega… yo pienso que es un gran gobernador, Cuauhtémoc Blanco”. El público reaccionó entonces: “¡nooooo!” Y volvió a abuchear. El Presidente debió continuar: “Ya les dije, no me importa, es mi opinión…” El abucheo de ayer, nos comentan tiene que ver con los malos resultados en el gobierno, pero también con el maltrato que ha dado a los morenistas del estado. Uf.

Declina para atender escasez de agua



Y a diferencia de uno que otro gobernador, fue la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, la que decidió declinar la invitación que le hicieron para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2024, que se llevará a cabo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. “No obstante la relevancia de este evento y la oportunidad que representa para el gobierno que encabezo, soy una alcaldesa de tiempo completo y la coyuntura por la que atravesamos, en particular por la falta de agua, me obligan a continuar al frente de la alcaldía. Soy una servidora pública que trabaja 24/7 y esto me obliga a declinar esta invitación”, informó ayer la funcionaria de oposición, quien ha sido una de las que más se ha aplicado a enfrentar el problema de la escasez… que otros se empeñan en desdeñar… al menos hasta que les truene en las manos.

¿Documento apócrifo?



Resulta que ayer en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el expediente iniciado en contra del panista Francisco Javier Cabeza de Vaca por presuntos delitos de delincuencia organizada, se basó en un documento en el que el gobierno de Estados Unidos solicitaba investigar al entonces mandatario de Tamaulipas, del que luego supo que era apócrifo. El mandatario fue cuestionado sobre la aparición del tamaulipeco con la precandidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez en su gira por Estados Unidos, pero sus señalamientos metieron en camisa de once varas a Santiago Nieto, hoy candidato al Senado por Morena, pero que fuera extitular de la UIF en los tiempos en los que se conoció el cuestionado documento. El caso es que Cabeza de Vaca ya pidió a sus abogados que denuncien a Nieto, tras conocer la información difundida en Palacio..

En las casas de enfrente



Y es el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán el que tras su estruendosa salida de Morena se encuentra realizando la visita de varias casas, no son precisamente siete, más bien parece que serían tres: la priista, la perredista y la panista. Primero, fue recibido el jueves, por Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, quien publicó en sus redes el siguiente mensaje: “Dialogando con un referente de la izquierda democrática y progresista del país, bienvenido. Ayer estuvo con Jesús Zambrano, dirigente del sol azteca, quien dio cuenta de que “me reuní con mi amigo el senador Rojas Díaz Durán, con quien platicamos sobre la situación del país y el fortalecimiento de la Coalición Fuerza y Corazón por México”. Nos dicen que sólo faltaría que se encuentre con Marko Cortés para que así termine de dar el salto a la oposición. No le va a caer nada bien la noticia a los mandamases del guinda.

Filtraciones y descontones



Finalmente se ha decidido que intervenga la Función Pública para disipar cualquier duda sobre la acusación que se hizo por una supuesta filtración, a investigadores de Estados Unidos, de datos sobre migrantes mexicanos en Estados Unidos. De esa acción se responsabilizó a Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte. Y se agregó la agravante de que una de las investigadoras que recibió la información después entró al Departamento de Defensa. El caso es que Velasco ha negado que en la información compartida hubiera datos personales confidenciales y rechazado que hubiera violado alguna ley. Lo que es un hecho es que la denuncia ha servido para que sus críticos le den con todo en las benditas redes..

Otro asesinato en Colima



Y fue en Colima donde otra vez el asesinato de un personaje relevante ha venido a ratificar la grave situación en que esa entidad se encuentra en materia de inseguridad y crimen. Ahora fue víctima de homicidio Alfredo Chávez González, secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, a quien sujetos atacaron a tiros cuando se encontraba haciendo ejercicio cerca de su domicilio. Colima se ha mantenido durante varios meses como la entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos en todo el país. Como ha ocurrido con otros crímenes de trascendencia en su entidad, la gobernadora Indira Vizcaíno sólo publicó un mensaje en el que lamenta la muerte y dice que ha exigido que se haga una investigación profunda y expedita sobre los hechos. También llamó a la unidad de la población ante la violencia en su estado. Ahí el dato.