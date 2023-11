A cuentagotas en CDMX

Así que los dirigentes del PRI, PAN y PRD lograron registrar, al cuarto para las doce, su convenio de coalición para competir juntos por la Jefatura de Gobierno. Ah, pero resulta que no han alcanzado un acuerdo sobre las reglas del proceso interno. Sólo así se explica, nos dicen, que a estas alturas no haya una postura oficial que confirme o desmienta los datos que se han filtrado a cuentagotas. Quienes saben del tema nos aseguran que ayer ya se tenía una propuesta de comunicado para informar sobre las tripas de la contienda, pero no lo dieron a conocer, porque no se logró el consenso de las tres fuerzas políticas. Se sabe hasta ahora que el método será la encuesta y que el registro de aspirantes será el 15 de este mes, pero hay aspectos importantes por conocer, como los requisitos para apuntarse y, sobre todo, los tiempos para la definición. Habrá que seguir esperando algo en estos días bastante difícil de conseguir: un acuerdo. Uf.

La SIP y la libertad

Y será en la Ciudad de México donde del 9 al 12 de noviembre próximos se llevará a cabo, con la participación de más de 300 ejecutivos de medios de comunicación del continente americano, la 79 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Será un espacio en el que, nos hacen ver, se abordarán los grandes retos en la industria en momentos complicados, así como la toma de decisiones relevantes para el futuro y visión de esa organización que tiene como una de sus prioridades la defensa de la libertad. En esta ocasión la asamblea contará con la participación de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, cuyo consorcio de empresas ha tomado como misión la defensa de las libertades. La SIP está integrada por más de 1,300 medios y desde 1944 ha luchado para ser la portavoz de la libertad de expresión, denunciar la censura y asistir a los periodistas y a los medios que están siendo atacados o en riesgo. Pendientes de sus resolutivos.

Se aplica la Marina

Y es la Secretaría de Marina la que en estos días está más que aplicada en la recuperación de embarcaciones que se hundieron durante el impacto del huracán Otis en Acapulco. La dependencia ha revelado imágenes en las que se aprecia a decenas de elementos con maquinaria pesada en labores para sacar del agua desde yates de gran dimensión hasta pequeñas pangas. En días pasados se informó que las naves hundidas podrían superar el centenar. Por cierto que ésta sólo es una más de las múltiples tareas que la dependencia que encabeza Rafael Ojeda lleva a cabo, porque también realiza acopio y entrega de víveres. Ayer lo hizo con 70 toneladas de despensas y 932,000 litros de agua potable por medio del buque ARM Isla Tiburón (BAL-01). Ahí el dato.

Precampañas sin alma

El domingo arrancaron las precampañas en tres entidades con miras al 2024, aunque arrancar es un decir, porque los dos grandes bloques que se enfrentarán en los comicios del próximo año, como lo señalamos en estas páginas, no tienen definiciones, salvo en Yucatán, en donde el panista Renán Barrera parece estar firme por el Frente Amplio. Sin precandidatos firmes no puede haber precampañas, pues la legislación electoral establece que en esta etapa sólo pueden hacer proselitismo quienes hayan sido registrados como aspirantes por sus partidos. El dirigente del guinda, Mario Delgado, anunció que su instituto iniciará las precampañas el próximo sábado, un día después de que se conozca a los ganadores de las encuestas. Y del Frente no se sabe nada en los casos de Jalisco y la Ciudad de México. Mientras, MC navega solitario en las tres entidades, en aguas que se ven, nos dicen, bastantes tranquilas.

Le meten otro gol al Cuau

Y fue la senadora morenista por Morelos, Lucy Meza, quien, nos comentan, ayer le metió un gol al gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, al resolver la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la cúpula de Morena cometió una injusticia en su contra al excluirla de la encuesta para elegir al coordinador de la defensa de la transformación en la entidad. “Fue un capricho del gobernador para descarrilarme y evitar que rescatemos al estado de su mal gobierno”, señaló la legisladora, a quien muchos ya ven fuera de las filas del guinda, luego del veto del exfutbolista. Quizá por eso, en un mensaje que subió a las redes también advierte que el pueblo manda y que habrá de devolverle la dignidad a Morelos.

Carpa San Lázaro

Y es en la Cámara de Diputados donde el debate parlamentario de calidad cede cada vez más ante el histrionismo y la utilería. Y es que ayer, durante el debate sobre el presupuesto, entre las participaciones se vieron desde legisladores que se suben a gritar lugares comunes, hasta aquellos que le hacen el día a las papelerías con lonas y cartulinas. Hubo algunos como el perredista Javier Huacus, nos comentan, que sacó de una bolsa una huevera en forma de gallina para “dedicársela” a Morena, u otros como el petista Armando Reyes que, en burla a anécdotas de la senadora Xóchitl Gálvez, subió a tribuna con una vitrina llena de gelatinas de las que, dijo sarcásticamente, serán su próximo negocio. El hecho le valió críticas que lo señalaron de haberse burlado, no de la aspirante presidencial, sino de quienes mantienen a sus familias con este modelo de negocio. Ahí unas estampas de lo que en estos días es el debate legislativo.