Dante sin escaño

Con la novedad de que si al final prevalece la propuesta de reparto de plurinominales prevista por el INE para el Senado, el que se va a quedar sin escaño será el mandamás del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Y es que el anteproyecto que se difundió ayer estima conceder tres lugares a los naranjas, sin embargo, por la subrepresentación que se da en ese partido en materia de género, quienes asumirán como senadores serían Clemente Castañeda, Alejandra Barrales y Amalia García. En las benditas redes, como era de esperarse, los malquerientes del veracruzano se han lanzado a la mofa, sobre todo, porque otros líderes de partidos de oposición sí lograrán meterse a la llamada Casa del Federalismo, con todo lo que eso representa. Es el caso, por ejemplo, de Marko Cortés, actual líder del PAN o Alejandro Moreno, recientemente reelecto presidente del PRI.

Al choque frontal

Y son las posiciones en pugna en torno a la Reforma Judicial las que ayer mostraron que, al menos hasta ahora, no tienen previsto ceder y, por el contrario, que van al choque frontal. Y es que del lado de la mayoría legislativa, los coordinadores de Morena tanto de la Cámara como del Senado, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, advirtieron que los paros que iniciaron trabajadores y a los que se sumaron los juzgadores, no van a detener la reforma. Antes el impulsor de la reforma, el Presidente López Obrador acusó que “la huelga” es ilegal y después la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, refirió que respeta, pero no coincide con la decisión de parar. Del lado de los trabajadores, sin embargo, también han refutado los amagos de que con sus acciones incurrían en delitos: “Es una mentira que nos estemos olvidando de la ciudadanía; nos estamos defendiendo para poder defenderlos a ellos”.

Inversión automotriz en el Edomex

Y fue el Estado de México la entidad por la que la multinacional Stellantis se decantó para invertir mil 600 millones de dólares para producir su modelo de vehículo eléctrico. Una decisión que generará unos tres mil nuevos empleos, de acuerdo con el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte, quien a nombre de la gobernadora Delfina Gómez acudió al arranque de actividades, donde también estuvieron presentes Raquel Buenrostro, secretaria de Economía y Carlos Quezada, CEO de la automotriz. Contar con el aeropuerto más grande de carga y una conectividad carretera, son factores que favorecen la inversión en la entidad y que ha destacado Duarte, además del compromiso de generar un entorno sin corrupción. En el Edomex hay ocho armadoras, dos fabricantes de motores y 12 mil 97 unidades económicas de la cadena agregada de valor de esta industria. Ahí los datos.

Empezarán los efectos

Y fueron los jueces y magistrados quienes el lunes votaron por sumarse al paro contra la reforma de la 4T al Poder Judicial lo que dejaron las togas en las oficinas para sumarse a la protesta. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, emitió la declaratoria formal de suspensión de actividades por tiempo indefinido que sólo no aplicará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La decisión empezará a generar efectos pues, según se ha señalado, el personal adscrito a tribunales y juzgados dejará de dar trámite a todos los asuntos de carácter jurisdiccional que haya en existencia en sus respectivos órganos, no realizarán ni ordenarán audiencias, diligencias ni actos procesales con partes, terceros ni autoridades, y no proveerán respecto de demanda, promoción, oficio ni escrito alguno. Lo anterior, sin embargo, no aplicará para casos urgentes y de inmediata atención, para lo cual se mantendrán abiertas las oficialías de partes. Y hablando de la Corte, ha llamado la atención que los ministros que la integran no expresaran una postura unificada y sólo dieran cuenta de que seguirán analizando el tema. Uf.

Oposición borrada

Resulta que el anteproyecto del Instituto Nacional Electoral no sólo advierte que Morena, PT y PVEM controlarían la Cámara de Diputados con mayoría calificada y podrían aprobar las reformas que les sean convenientes sin obstáculos, incluidas las de alcance constitucional. También remarca aún más el debilitamiento de la oposición, que en la Cámara baja se quedaría con las manos casi atadas. Y es que resulta que mientras la Cuarta Transformación está por consolidarse con un arrasador 72.8 por ciento de las curules, la oposición tendría apenas el restante 27.2 por ciento, con lo cual no le alcanzaría para obtener el mínimo del 33 por ciento que las normas exigen para poder controvertirlas mediante acciones de inconstitucionalidad, las cuales se convirtieron en el sexenio saliente en la herramienta fundamental que echó abajo reformas presidenciales que se consideraron contrarias a los derechos de la ciudadanía. El balón está este miércoles en la cancha del INE, que deberá determinar el criterio por el que serán distribuidos los espacios legislativos. Pendientes.

Haciendo la lucha

Y cuentan que el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, ha estado preocupado y ocupado realizando visitas constantes al Instituto Nacional Electoral, pues a pesar de que la fuerza política a la que representa ya no está en los reflectores de la opinión pública —tras no haber alcanzado el sol azteca la votación para conservar el registro como partido político—, por debajo del agua sigue haciendo su lucha para evitar la sobrerrepresentación de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, nos dicen que también sus asistencias tienen que ver con el tema de la inminente desaparición del partido que lidera, por lo que en muy pocos días estaremos enterándonos del futuro político, sobre todo, de los altos perfiles del partido del sol azteca, que vive sus últimas horas.