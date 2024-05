El debate de la semana

Y fue la presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, la que con un resolutivo judicial favorable a su causa cerró una semana en la que estuvo bajo fuertes señalamientos de Palacio, por el tema de la pensión de su esposo fallecido. Y es que un juzgado en materia de trabajo, se informó ayer, determinó ordenar a Petróleos Mexicanos reintegrarle los pagos por ese concepto, que le han sido retenidos, en un plazo no mayor a 24 horas a menos de que haya una resolución administrativa o judicial para no hacerlo en la que se le hubiera respetado su derecho a la defensa. La argumentación del litigio abierto ante el Poder Judicial por parte de la politóloga, nos comentan, es que no hubo ninguna notificación de parte de la empresa del Estado, sólo le dejó de llegar la pensión.

Apagones incómodos



Con la novedad que el tema de los apagones, que a juzgar por lo informado hasta ahora, no tendría una pronta resolución, puede empezar a provocar incomodidades en algunos gobiernos estatales, sobre todo, en donde las fallas en el suministro impactan en instalaciones como hospitales. Fue ayer el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien sostuvo: “Yo creo que está pasando por un mal momento la CFE, también hay que decirlo que en San Luis Potosí y en el país no se habían registrado temperaturas tan altas, lo que hace que todo mundo tenga prendidos en las casas los ventiladores y los aires acondicionados y esa sobrecarga ha llevado a mostrar las deficiencias de la CFE, quedaron encuerados”, consideró. El mandatario, como seguramente harán otros, ha llamado también a que los ciudadanos apliquen medidas de ahorro de energía, para de esa manera evitar la sobrecarga del sistema eléctrico.

Ya sólo 3 mil 300 cepillados, pero…



Resulta que de los casi 40 mil registros de votantes en el exterior que habían generado sospechas entre consejeros del INE, ante lo cual pasaron a un proceso de revisión más meticuloso, al final fueron declarados improcedentes 3 mil 322. Y otros 36 mil 355 sí fueron admitidos y quienes los tramitaron podrán ejercer su derecho a votar. No obstante, sobre los que al final fueron cepillados prevalece la posibilidad de que el instituto presente las denuncias penales correspondientes, porque en mil 199 casos se determinó que se usó una copia de la firma que aparece en la credencial de elector, en otros 988 casos además de la firma hay comprobantes de domicilio irregulares, en otros 565 ni la firma ni los comprobantes están bien y finalmente en 207 casos los ciudadanos entrevistados por representantes del instituto dijeron que ni siquiera el trámite habían iniciado. Y pues sí, la duda persiste: pos ¿qué pasó ahí?

Seguridad en Tres Marías



No hay día en el que, en Morelos, no se recuerde la herencia de desorden y violencia que dejó el gobernador con licencia, Cuauhtémoc Blanco. Y hay casos en los que no sólo duele a los morelenses, sino a quienes visitan ese estado. Lo anterior viene a cuento, porque ahora con cada vez mayor frecuencia suena el nombre de Tres Marías como referencia de hechos en los que hay crimen detrás. Ayer, por ejemplo, se informó que dos hombres y una mujer fueron asesinados en esa zona localizada en la carretera México-Cuernavaca. Las víctimas, se dijo, estaban estacionadas en la zona de restaurantes de ese paraje turístico. Sería triste que conflictos entre bandas criminales pongan en riesgo la seguridad de quienes visitan ese tradicional espacio. Impactaría a personas que obtienen ingreso de la venta de alimentos.

Adiós chalecos



Despojándose de sus chalecos y gorras guindas y lanzándolos al suelo, decenas de personas encabezadas por Christopher Becerril, hasta ayer líder de Morena en la alcaldía Cuajimalpa, decidieron sumarse al proyecto que representa el panista Santiago Taboada, candidato del PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, nos comentan. A 20 días del proceso electoral, los exmorenistas se pusieron de inmediato los chalecos azules para sumarse a lo que resta de la campaña de proselitismo de Taboada en la demarcación. Becerril se fue con todo en contra de los dirigentes de Morena, Mario Delgado y Sebastián Ramírez, por las malas decisiones que tomaron en la designación de las candidaturas. Ahí el dato.

Realidad y discurso



Y luego de una semana violenta en Zacatecas, entidad en la que hubo más de una veintena de muertos en sólo cuatro días, el que ayer apareció ante cámaras fue el gobernador David Monreal. Lo hizo con una pequeña bandera en la mano que ondeaba al paso de los militares que ayer llegaron a tratar de atemperar el problema de criminalidad y violencia que padece el estado que gobierna el morenista. Fueron más de mil los soldados que la Sedena envió para “acotar las actividades ilícitas en la entidad federativa, así como preservar y garantizar la libertad, el orden y la paz pública”. Sin embargo, lo que llamó la atención y también generó cierta indignación es que al tomar el micrófono el mandatario morenista dijera que “vamos bien”, que “estamos avanzando” y que “no quiero echar campanas al vuelo”. Y, sobre todo, porque el millar de soldados más bien dan el mensaje de que en materia de seguridad, tiene el agua al cuello. Uf.