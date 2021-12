Van derecho en el INE

Así que ante la respuesta que recibió el INE de la Suprema Corte, los consejeros electorales prevén este viernes ratificar su postura de que el órgano electoral no cuenta con recursos suficientes para organizar la revocación de mandato, por lo que no la harán hasta que no se les asigne el presupuesto correspondiente. El acuerdo que circuló Lorenzo Córdova entre los consejeros electorales, y que tiene un amplio respaldo, contempla que el instituto cumplirá con la verificación de firmas para definir si se puede o no emitir la convocatoria para la revocación, pero de confirmarse, no avanzará en el proceso. Los consejeros ya tienen listas las baterías de defensa ante una embestida que esperan de Morena y sus aliados durante la sesión del Consejo General. Uf.

• Sigue el tiro en el aire

Y en pleno inicio del periodo vacacional de fin de año fue la Profeco la que enseñó de nuevo los dientes, a VivaAerobus, que dirige Juan Carlos Zuazua, con la que ha entablado un fuerte pleito por el cobro que ésta realiza, según las acusaciones, del equipaje de mano. Ayer, la institución a cargo de Ricardo Sheffield informó que colocó de nuevo sellos en módulos de atención de la aerolínea y conminó a los usuarios de la tarifa baja a que si se les cobró presenten una queja, porque tienen derecho a que se les devuelva el pago que hicieron más una indemnización del 20 por ciento. Hasta ahora, aseguró, VivaAerobus se ha hecho acreedor a multas por 20 millones de pesos, pero no corrige. “Lo vamos a seguir haciendo mientras no quieran cumplir la ley”, señaló el funcionario. Así que, sigue el tiro en el aire.

• Ediles veracruzanos, en el brincolín

¡Que sigan saltando!, se escuchó decir en los corrillos veracruzanos de Morena. ¿Por qué? Ah, pues nada más y nada menos que, a dos semanas de rendir protesta, 26 alcaldes electos pegaron un brinco y dejaron a los partidos con los que obtuvieron el triunfo para “sumarse” a la 4T, y se espera, nos cuentan, que en los próximos días se integren más ediles al partido donde “las puertas están abiertas para todos”. Es por eso que llegaron desde PRI, PRD, Fuerza por México, RSP, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT, menos del PAN. “No, ésos no”, se ufanó el dirigente estatal morenista, Esteban Ramírez Zepeta, porque, eso sí, el derecho de admisión es exclusivo y sólo está reservado para quienes cumplan con los principios de esta fuerza política, dijo.

• En la Laguna de las Ilusiones

La Alianza Federalista, que en su momento agrupó a 10 gobernadores de oposición, parece disipada luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Conferencia Nacional de Gobernadores lograron convocar a 31 mandatarios estatales. Se les ve otro semblante a quienes la conformaban y siguen en el poder: Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. Por eso lo que sí hubo ayer, nos comentan, fueron sonrisas en una foto del evento difundida ayer por el Presidente, en donde juntos posan al pie de la Laguna de las Ilusiones.

• La respuesta del señalado de acoso

El que salió a defenderse este jueves es el diputado local morenista Nazario Norberto Sánchez, quien el miércoles, durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2022 para la Ciudad de México, quedó exhibido ante el Pleno del Congreso, cuando la panista Luisa Gutiérrez Ureña lo acusó de hacerle “tocamientos” inapropiados. “No soy ni seré nunca un acosador de mujeres”, dijo ayer el legislador, después de que la denuncia pública de su compañera legisladora se esparció como pólvora. Además, intentó revirar a su homóloga, al señalarla de “haber sido aconsejada” por su grupo parlamentario para buscar atención mediática. Incluso, aseguró que el 90 por ciento de su equipo está conformado por “mujeres talentosas”. Ahí lo que señaló el legislador. De lo que siga, pendientes.

• Presión y respuesta en el CIDE

Nos cuentan que el director del CIDE, José Romero Tellaeche anunció que a finales de enero de 2022 el centro de estudios regresará a clases presenciales, ya que la mayor parte del país se encuentra en semáforo epidemiológico verde. El anuncio lo hizo en medio de desconfianza por parte de la comunidad estudiantil de dicha institución que mantiene tomados los planteles de Santa Fe y Aguascalientes a manera de protesta por la designación… del propio Romero. Los alumnos, nos comentan, interpretaron el anuncio como una forma de presión para que hagan entrega de las instalaciones, las cuales; sin embargo, no piensan soltar hasta que se escuchen las demandas de su pliego petitorio, el cual incluye, y eso no lo dejan de subrayar, la destitución del director. Es decir, del que convocó a clases presenciales. Uf.