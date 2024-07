No desmiente perfilar su reelección

Y fue el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien ayer, teniendo oportunidad de hacerlo, no desmintió que esté perfilando mantenerse al frente de la dirigencia del tricolor, como lo advierten quienes han detectado maniobras para que en la próxima asamblea nacional las cosas se le cuadren y pueda, hasta entre aplausos y vítores, según nos anticipan, mantener el control del tricolor. Claramente se lo preguntó ayer la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula y el campechano prefirió evadir: “Yo independientemente de lo que decida la asamblea voy a ser un soldado del partido… Esperaremos al mandato de la asamblea nacional y lo que decidan los delegados es los que vamos a hacer. Y serenos, contentos de que vamos a recomponer bien el rumbo”, declaró. Aunque, nos hacen ver, también dio una pista de sus planes al señalar que “en el 2027 el PRI saldrá fuerte, vigoroso”. ¿Qué tal?

Transiciones tersas

Y nos hacen ver que, como ocurre a nivel federal, también a nivel local hay transiciones que se están acometiendo con tersura e institucionalidad entre el gobernante saliente y la entrante. Es el caso de la que tiene lugar en Guanajuato, donde el PAN consiguió vencer a Morena y refrendar el gobierno estatal con Libia Denisse García. Ayer, la gobernadora electa y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez dieron cuenta de la reunión que sostuvieron de cara al inicio de la transferencia del control de la administración local. “Me reuní con el gobernador para hablar sobre el proceso de transición. Estoy muy contenta porque seguimos dando pasos hacia el nuevo comienzo. ¡Vamos con todo!”, publicó García. En la misma frecuencia, nos comentan, Rodríguez indicó que “seremos transparentes y abiertos en beneficio de las y los guanajuatenses”. En la primera semana de agosto arrancarán los trabajos de entrega-recepción. Pendientes.

El PAN como botín

Y fue el expresidente Felipe Calderón quien ayer asestó al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, los cuestionamientos más severos que ha recibido tras el fracaso panista en las urnas. Llama la atención, nos hacen ver, que esos señalamientos den cuenta de una gestión en la que lo partidario parece fundamentalmente asociarse a repartos de botín, a batallas por prebendas y por espacios más metálicos que políticos y que de lado haya quedado la batalla de ideas y de propuestas de país. Palabras que se refieren a grupos internos como “camarillas”, conceptos como “servirse con la cuchara grande” dan cuenta de lo anterior, nos señalan. También aflora en el intercambio que se dio, nos dicen, la idea de que el PAN nunca había estado tan alejado de las causas que lo originaron y por las que surgió y luchó. Y de que en el extravío, se vale incluso lanzar misiles armados en las trincheras de la 4T. Uf.

No abrazos y sí balazos

Resultan incomprensibles los altos niveles de violencia y brutalidad que emplean criminales al delinquir. Ayer se conocieron gracias a las redes videos en los que sujetos matan con armas de fuego, a sangre fría, a sus víctimas. Uno de ellos ocurre en una farmacia de Uruapan durante un asalto. Con una pistola, uno de los ladrones amenaza a una cajera y cuando ésta se dispone a entregar el dinero, le dispara en la cabeza. El mismo hombre también disparó a otra cajera a la que dejó herida. Como en otras ocasiones, este caso ha provocado indignación y cuestionamientos a quienes defienden los derechos de los agresores porque “son seres humanos que merecen nuestro respeto”. Sólo el que no haya impunidad en estos ni en otros casos puede aminorar el desencanto con la acción de la justicia.

Sobre el oficio político

Y fue la Asociación Mexicana de Juzgadoras la que ayer salió en defensa de la ministra Norma Piña, sobre quien se ciernen nubarrones, luego de que desde frentes internos y externos a la Corte se cuestionara su interlocución con otros poderes, en medio del debate de la Reforma Judicial. Fue la presidenta de dicha asociación, la magistrada Hortensia Molina Puente, quien apuntó ayer en un planteamiento en las benditas redes que “escuchamos que se reprocha a las personas juzgadoras su falta de oficio político, invitamos a reducir la crispación existente y recordamos a la sociedad que las y los jueces no somos políticos y no debemos tener oficio para ello, pues nuestra labor constitucional exige reflexión, excelencia, integridad, patriotismo, imparcialidad, pero no oficio político, porque como árbitros de los conflictos buscamos como fin último la justicia, no la popularidad”. Ahí el argumento.

Encuentro relevante en Palacio

Y se tiene prevista para hoy la reunión entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres y madres de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi 10 años en Iguala. La atención estará centrada en el informe personal que les entregará el mandatario sobre los avances que pudiera haber en las investigaciones. Se verá, nos comentan, si se llenan las expectativas de las familias y sus abogados o si al final del encuentro se reitera que esperarán al cambio de gobierno para ver si con más indagatorias se logra conocer el paradero de los normalistas. López Obrador reconoció hace unos días que, si no se lograra ese objetivo en los tres meses que le restan, hará lo necesario para gestionar un encuentro de los padres y madres con la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Se prevé que la reunión de hoy sea al mediodía. Pendientes.