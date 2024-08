El destino del cónsul de la ira

Y fue la Cancillería, a cargo de Alicia Bárcena, la que relevó ayer de sus funciones al cónsul Leopoldo Michel Díaz, quien el jueves fue exhibido en varios videos, iracundo, agrediendo verbalmente y confrontando a jefes y subalternos en el Consulado de México en Shanghai. En entrevistas, ha reclamado que se filtrara el video en el que actúa con violencia y ha pretendido justificar su actuar con el argumento de que “entre mexicanos esas palabras las usamos”. Hasta ahora nadie ha hallado en sus dichos alguna razón para disculpar su violencia y no sólo eso, pues la propia Secretaría de Relaciones Exteriores ha dado a conocer que “Michel Díaz cuenta con una notificación de traslado a México desde el día 11 de julio, por haber violado medidas cautelares impuestas en su momento para la protección del personal del consulado en Shanghai”. O sea, ya traía antecedentes. Uf.

Los retos de la marea

Con la novedad de que ayer la Secretaría Ejecutiva del INE negó al Frente Cívico Nacional, organización que forma parte la denominada Marea Rosa, permiso para que la manifestación que prevé realizar el domingo ocupe la explanada del instituto. Lo anterior, al considerar que la movilización no corresponde a ningún fin para el que deben utilizarse las instalaciones. Es sabido que esa concentración tiene el propósito de exigir que, al definir el reparto de pluris, los consejeros eviten una sobrerrepresentación de la 4T en la Cámara de Diputados; esto es, que les concedan una supermayoría para reformar la Constitución. Es un hecho que la protesta enfrentará varios retos logísticos aunque otro más importante será el de demostrar qué tanto la conformación del Congreso genera inquietud en la ciudadanía. Eso lo mostrará en la asistencia que tenga la concentración. Por lo pronto, pendientes.

Chuleada al TEPJF

Y es a las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside Mónica Soto, a las que desde ayer les dan una manita de gato de cara a la entrega de la Constancia de Mayoría a Claudia Sheinbaum que se llevará a cabo el jueves próximo. Desde ayer, se ha informado, personal de ese organismo se afana en darle un retoque a la pintura a los sitios en donde luciera medio descascarada, y en colocar algunas carpas debajo de las cuales podrán ubicarse los invitados especiales al acto que, ha trascendido, serán alrededor de cien, entre integrantes del equipo de la futura mandataria, dirigentes partidistas, consejeros electorales, magistrados… También se ha dado cuenta de que las instalaciones ya son resguardadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con la entrega de la constancia, Sheinbaum Pardo quedará formalmente acreditada como Presidenta electa.

Sigue la polémica

Cuánto revuelo ha generado el que, como parte de una acción protocolaria, el Gobierno de México enviara al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como lo hizo a decenas de mandatarios, una invitación a asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Y es que resulta que ahora fueron portavoces de la Unión Europea los que expresaron “confiar” en que nuestro país arreste al mandatario ruso si acude al acto de investidura. Lo anterior, tras recordar que el país tiene obligaciones como integrante del Tribunal Penal Internacional del que forma parte desde el año 2005 “con las obligaciones legales aparejadas a ello”. Entre quienes conocen de estos asuntos, y, bueno, también entre los que dicen conocer, lo más lógico es que Putin no asista. Lo que es un hecho es que la difusión de la noticia de la invitación ha tenido un propósito que se sigue cumpliendo: generar polémica, controversia y conversación. En fin.

Justa expulsión

Y fue la UNAM la que ayer informó de la expulsión de siete alumnos por la toma violenta que llevaron a cabo de la Dirección General del CCH, inmueble ubicado junto a la rectoría de la máxima casa de estudios. Durante esa toma, que comenzó el 22 de mayo y terminó el 25 de julio se causaron daños graves al patrimonio universitario. “El vandalismo fue generalizado… Los daños y destrozos se repitieron: innumerables pintas y boquetes en muros y plafones; puertas y ventanas destrozadas; cámaras de seguridad destruidas; pisos desprendidos; mobiliario inservible, además de archiveros saqueados y la sustracción de documentos oficiales”. Durante los dos meses que permanecieron en el lugar, los ocupantes aprovecharon las noches para apoderarse de espacios contiguos, como la Dirección General de Presupuesto. La decisión de la UNAM ha sido celebrada y no se deja de lamentar que contra lo que los manifestantes reclamaban —las acciones porriles—, al final lo terminaron replicando.

Detrás del bloqueo

Y fue el Presidente López Obrador el que ayer informó que se indagará quién está detrás de los ejidatarios que estrangularon la autopista México-Puebla esta semana. El mandatario insistió en que su gobierno no pagará más de lo que establece el avalúo que hizo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales por los espacios que se ocuparon para la construcción de la vía hace más de 60 años. “¿Qué está pasando? Que hay unos abogados ahí que quieren sacar raja y quieren lucrar, entonces el llamado es a los campesinos a decirles: “sí tienen derecho y sí es un asunto justo, no se preocupen’”, ha señalado el mandatario. Por lo pronto, los manifestantes cuyas protestas dejaron esta semana pérdidas millonarias, optaron por mantener un carril abierto… aunque el problema de fondo, por el momento, no se ha resuelto.