Elogios a Sheinbaum

Relevante la expresión de respaldo que hizo ayer el Presidente a la Jefa de Gobierno, durante la conmemoración que realizó el Gobierno de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. “Y aquí en la ciudad, en la capital de la República, en la que los aztecas llamaban el ombligo de la luna, gobierna una mujer excepcional, trabajadora, honesta, inteligente y de profundas convicciones humanitarias. Me refiero a la compañera Claudia Sheinbaum”, señaló López Obrador, quien tras referirse nuevamente al caso del accidente en la Línea 12, apuntó que en ese asunto hay un “compromiso de conocer la verdad y hacer justicia”. En el mismo acto, Dilma Rousseff, quien en su momento hiciera historia al convertirse en la primera presidenta de Brasil, destacó de la funcionaria capitalina “tu excelente gestión y desempeño, y también un reconocimiento a tantas mujeres que, como tú, hacen de la política un ejercicio de dignidad, de lucha por la ciudad, por la ética y por el compromiso público”. De este tamaño los espaldarazos, ayer.

• Néstor Núñez, invitado

Nos cuentan que a quien vieron ayer muy cercano al Presidente es al saliente alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, quien fue uno de los invitados al evento “México-Tenochtitlan, más de siete siglos de historia”, el cual tuvo lugar en el Museo del Templo Mayor —uno de los festejos gubernamentales relevantes del año—. Y, contrario a lo que se ha estado especulando sobre su relación con el gobierno de la ciudad, dejó también ver la buena comunicación que existe con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En esa suerte es que su perfil de funcionario eficiente y con buenos respaldos políticos, podría dar para ser tomado en cuenta en alguna posición relevante en el equipo del Jefe del Ejecutivo. Todo indica que está listo para cambiar de posición en la cancha, pero siempre con la camiseta de la 4T.

• Controversia toma cauce

Nos aseguran que la controversia que interpuso el Congreso local de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador de esa entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, retomó su cauce en la Suprema Corte. Esto, luego de que el presidente del órgano legislativo estatal acreditara su personalidad jurídica mediante un documento en el que queda como representante legal en dicha impugnación. El siguiente paso, nos comentan, será que la Corte se pronuncie sobre la admisión o no del recurso. Nos anticipan que en su momento, la discusión y resolución que se pudiera dar en este asunto aportarán mucha sustancia no sólo sobre la interpretación del artículo 111 constitucional, respecto de cuya aplicación difieren el Congreso federal y el estatal, sino también sobre los alcances de los artículos 40, 73 y 124, todos relacionados con la estructura federal de México.

• Adhesiones a Porfirio

Con la novedad de que el movimiento que Porfirio Muñoz Ledo promueve para defender a la Constitución y a los órganos autónomos tiene una nueva integrante y no proviene de ninguno de los grupos de izquierda que hacen política desde el partido guinda. Se trata de la panista Laura Rojas, quien el año pasado fuera presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. “La amenaza del autoritarismo estará cada día más cerca de materializarse si los demócratas no lo impedimos”, expresó ayer en un mensaje que difundió en las benditas redes y que ha predispuesto a estar pendientes de si pudiera detonar más adhesiones. “Quedo en espera de la nueva convocatoria, pero desde ahora dejo testimonio de mi compromiso con la República”, refirió la política albiazul quien en estos días hace campaña por una diputación local en el distrito 4 local del Estado de México, porque no tuvo respaldo de su dirigencia nacional para buscar la reelección en la diputación federal.

• De vuelta al PAN

Así que quien hasta el miércoles pasado fuera candidato por Morena a la presidencia municipal de Monterrey, Víctor Fuentes, se reincorporará a su escaño en el Senado en la bancada del PAN. El legislador con licencia se había apartado del albiazul al no ser postulado como abanderado a la gubernatura. Y, nos dicen, así como en un momento se distanció de unos, decidió también alejarse de los guindas y dejarles la candidatura colgada. Fuentes han dicho que tomó esa decisión porque lo querían “vestir” de Morena cuando él aceptó la postulación morenista, pero como ciudadano, además de admitir que hay cosas de ese instituto político con las que no comulga. También ya refrendó su doctrina y formación panistas tras advertir que el proceso electoral en la entidad se encuentra muy tenso. Por cierto que en el Senado quien se anticipó a darle la bienvenida fue su correligionario Damián Zepeda: “Ahora que te reintegras el lunes al Senado será un gusto recibirte de vuelta… Sumemos esfuerzos quienes coincidimos con el México que queremos para hoy y mañana”.

• “No pasa absolutamente nada”

La que ayer expresó un fuerte reclamo a quienes llamó “usurpadores” fue Xóchitl Gálvez, tras dar cuenta de la postulación que hizo el PAN, sí, su partido, de alguien que se ostentó como abanderado indígena sin serlo. Se trata de Oscar Daniel Martínez Terrazas, a quien el medio estatal La Crónica de Morelos encaró sobre el hecho, y a lo cual éste respondió: “Es una comunidad náhuatl que tiene presencia en varios estados, eso es algo que tienen que aclarar ustedes. No pasa absolutamente nada… no hay absolutamente ningún problema y ninguna impugnación”, refirió el panista. Apenas el miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un caso similar, determinó retirarle la candidatura pluri por Morena a Pedro Carrizales, El Mijis, por no acreditar que es indígena. Por cierto que Gálvez en su mensaje de desazón lamenta que el INE concediera el registro y reitera su desaprobación “no importa el partido”.