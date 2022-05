Escala choque en Puebla

Fue la UIF, a cargo de Pablo Gómez, la que hizo ayer un “enérgico extrañamiento” al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera, a causa de la publicación en diversos medios de datos e información extraídos de una denuncia presentada ante la referida fiscalía. “Lo anterior me motiva a expresarle un enérgico extrañamiento ante lo que significa, cuando menos, una omisión en la debida diligencia que como autoridad debió observar para garantizar el resguardo y reserva de diversos datos…”, le señala Pablo Gómez, por el caso de la indagatoria en la que se menciona al diputado morenista Ignacio Mier. Y por eso, éste último no tardó en advertir “el uso faccioso que hizo la fiscalía de Puebla y la colusión de tres personajes para construir mesiánicamente una historia criminal para desprestigiarme… habrá consecuencias legales contra quienes concertaron para dañar mi imagen”. Así que ese choque en tierras poblanas tendrá más episodios, nos comentan.

Contra los toros, desde el PJ

Fuerte revés el que dio ayer un juez federal a quienes hacen y gustan de la fiesta de los toros, particularmente la que se lleva a cabo en la Plaza México. Y es que resulta que a petición de la asociación civil Justicia Justa, que considera que a los toros se les da un trato “degradante”, un juez determinó conceder una suspensión provisional, como parte de un recurso de amparo. Así, señala el resolutivo de Jonathan Bass Herrera, deberán de suspenderse de inmediato los espectáculos taurinos en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos. Apenas ayer, en este espacio mencionábamos la intención de prohibir las corridas desde el ámbito legislativo. Pero resulta que la suspensión de la fiesta brava vino desde el Poder Judicial. Uf.

Desgajamiento morenista en Durango

El que ayer sumó un apoyo importante fue el candidato de PRI, PAN y PRD al gobierno de Durango, Esteban Villegas. Y es que resulta que la diputada local de Morena, Marisol Carrillo, anunció que le dará su apoyo, luego de que fuera el único que la invitó, dijo, a escuchar las propuestas que tiene para la entidad. La legisladora forma parte del grupo político que encabeza el senador morenista José Ramón Enríquez, quien pretendía ser el candidato de ese partido al gobierno del estado, pero finalmente fue relegado y la postulación recayó en Marina Vitela. De ésta última, por cierto, dijo que “no he tenido ninguna invitación directa”. La acción da cuenta, nos comentan, de la falta de operación política de Morena entre los suyos. Uf.

Una dolorosa realidad

Imposible determinar si genera más incredulidad o más indignación un hecho que es real: mientras continúa el proceso de reconstrucción de la más dolorosa tragedia ocurrida en Texas —la masacre que tuvo lugar en la primaria en Uvalde—, y cuando las víctimas aún no pueden dar la vuelta a esa página de dolor, en la convención de la Asociación Nacional del Rifle, voces relevantes se expresaron en contra de “los grotescos esfuerzos” para establecer un mayor control sobre las armas, sobre todo las de alto poder. El expresidente Donald Trump consideró que “la existencia del mal es una de las mejores razones para armar a los ciudadanos respetuosos de la ley”. Al igual que el senador Ted Cruz, Trump defendió además a la que llamó “maravillosa asociación”. Uf.

De la Corte a los espacios sociales

De reconocerse, nos comentan, que ministros salgan de los espacios de la Corte y tengan interacción con la gente. Ahora fue Yasmín Esquivel Mossa quien acudió a la Universidad Intercultural del Estado de México a convivir con la comunidad estudiantil y a dictar una conferencia sobre interculturalidad como factor de desarrollo y unidad, en la cual destacó, entre otras cosas, que en materia de igualdad y no discriminación, la aplicación de los usos y costumbres indígenas no puede ser una excusa para intensificar la opresión, de los miembros tradicionalmente excluidos, como mujeres, niños y niñas o personas con discapacidad. Refirió que reconocer la autonomía de los pueblos originarios, no debe entenderse como mantener sus actuales condiciones, basadas en relaciones asimétricas, sino que implica superar lastres del pasado para crear una nueva realidad. Ahí algunos de sus puntos.

La camioneta de la Cámara

Y hablando de temas electorales, ahora fue en Tamaulipas donde la fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación luego de que se pusiera a disposición de la autoridad ministerial una camioneta en cuyo interior había propaganda electoral, y que resultó ser propiedad de la Cámara de Diputados. “Al tratarse de una unidad oficial, el vehículo fue puesto a disposición de autoridades ministeriales para determinar lo que proceda jurídicamente”. Ayer mismo, la Cámara de Diputados, que preside actualmente Sergio Gutiérrez Luna, se deslindó del hecho y señaló que el uso es responsabilidad de quien solicita la unidad, sin precisar en este caso quién es. Por lo pronto, diputados del PAN anunciaron que alistan la presentación de denuncias. Uf.