Un ex de todo a la UDLAP

Volvió a aparecer en la palestra el nombre de Armando Ríos Piter, al anunciarse que será el nuevo rector de la emproblemada Universidad de las Américas en Puebla. Para más datos, el guerrerense tuvo la oportunidad de contender en 2015 por la gubernatura de su entidad, con amplia ventaja, pero al final se bajó. También llegó a mostrar interés por ser candidato presidencial independiente en 2018, pero no recabó suficientes firmas y declinó. Recién fue candidato a diputado por el distrito 12 en la CDMX por Fuerza por México, de Pedro Haces, pero ese partido no alcanzó el registro. Ríos Piter, nos dicen, es así como un extodo: exsecretario estatal, exdiputado, exsenador, exprecandidato, excandidato, experredista, exindependiente, exfuerzaporméxico… En lo que no aplica lo de ex es en lo de amigo de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, cuyo palomeo es obligado para que agarre el cargo en la UDLAP, nos señalan.

• Loret y acusadores ante el juez

Fue el periodista Carlos Loret quien ayer compareció ante el juez por el caso Cassez-Vallarta, y en particular sobre la forma en que se dio la aprehensión de éstos, es decir, el montaje que se efectuó a instancias de los entonces mandos de la Policía Federal. El comunicador, una vez concluida la audiencia, dio cuenta en las benditas redes que sus dos principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta de que la captura de Israel Vallarta y de la ciudadana francesa Florence Cassez era un montaje, y que por eso no lo alertaron de ese hecho. Reiteró además que fue un error no haberse dado cuenta de que se trataba de una escenificación como tampoco lo hicieron otros medios que también cubrieron aquellos acontecimientos, pero también advirtió que no puede aceptar que se le señale de haberse coludido con las autoridades para hacer un montaje. Loret de Mola se presentó de manera virtual a la audiencia como testigo y horas más tarde anticipó que seguirá haciendo periodismo al costo que sea.

• 43 periodistas y 68 defensores, asesinados con la 4T

Este lunes la Secretaría de Gobernación reconoció que desde que comenzó el sexenio en diciembre del 2018 a la fecha, han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, siete periodistas y dos personas defensoras eran beneficiarios de protección, por lo que también hizo un llamado a las entidades del país y los entes públicos involucrados en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que participen de manera más activa en esta materia, ya que si bien hay mil 478 personas beneficiarias de la mayoría de las entidades federativas, sólo seis estados del país cuentan con organismos locales de protección: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla, lo que muestra que aún está lejana la coparticipación que debe de existir de los tres órdenes de gobierno.

• Espaldarazo a Adán Augusto

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, recibió ayer en la tierra que gobierna un espaldarazo fuerte de parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador: “es un hombre leal, honesto y trabajador”. De hecho ya le dio el visto bueno para que en cualquier momento pueda formar parte de su gabinete, pues está muy seguro de que sabrá hacer un buen papel en el área donde lo pongan. Adán Augusto, nos aseguran, no cabía de gusto y la sonrisa se le dibujó con los avales presidenciales que ya varios quisieran, nos dicen. Para rematar, AMLO le dijo que de Tabasco ni se preocupa, porque está en buenas manos y hasta le aligera la carga con muchos asuntos relacionados con el estado. Vaya respaldo el de ayer en la tierra del edén.

• Las deudas del Insabi

En estos días lo que está creciendo en un conjunto de empresas mexicanas relacionadas con el rubro de la salud es la preocupación. Y es que, nos comentan, pasan los días y el Insabi, a cargo de Juan Antonio Ferrer, no termina de cumplir con pagos de servicios y pedidos que dicha institución hizo desde el 2019 por más de 2 mil millones de pesos. El adeudo, nos aseguran, tiene lastimadas a las empresas en lo operativo, porque al carecer de ese ingreso no hay un flujo de recursos para mantener en buen nivel la producción; y en lo financiero, pues la falta de pago las obligó a pedir préstamos a instituciones de crédito, cuyo pago ahora están demandando. Lo peor del caso es que, aun en esa situación, el instituto sigue haciendo pedidos de medicinas y servicios, tanto aquí como en el extranjero, para solucionar otro gran problema que arrastra: el desabasto. Las empresas afectadas, nos señalan, tienen depositadas sus esperanzas en el trabajo que puedan llevar a cabo los nuevos secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.

• Las contramañaneras de Kenia

Nos comentan que, desde el Senado, la panista Kenia López Rabadán se propuso responder a los distintos señalamientos que, en sus conferencias en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, hace el Presidente, cuando para la legisladora se trate de “mentiras”. Con ese propósito, cada lunes ofrecerá una conferencia de prensa a la que ha denominado como “contramañanera”. Nos hacen ver que este ejercicio le puede reportar algunos dividendos en materia de presencia política mediática, pues al tiempo que revira los principales temas que aborda el Ejecutivo federal, su nombre estará figurando en diferentes espacios periodísticos. Aunque no está señalado que ése sea otro de sus propósitos, ya hay para quien el efecto principal de las “contramañaneras” no se tendrá en los espacios políticos en donde se mueve AMLO, sino en lo del PAN, partido que se encamina a un proceso de renovación o ratificación de la dirigencia nacional, hacia octubre-noviembre. López Rabadán, nos recuerdan es una de las principales militantes que se menciona entre los posibles relevos del actual dirigente nacional, Marko Cortés.