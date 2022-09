Exhorto “regañón”

Luego de que los dirigentes de PAN y PRD, Marko Cortés y Jesus Zambrano respectivamente, cortaran toda relación y dijeran que le han perdido la confianza al PRI de Alito, fue precisamente el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, el que ahora, nos comentan, quiso acortar distancias, aunque su intento sonó a regaño: “Aquí no se puede actuar con el hígado ni visceralmente, aquí se tiene que actuar con responsabilidad y el PRI está actuando con responsabilidad, y yo no voy a caer en el juego de nadie, si uno declara, si mueven una declaración si cabecean una nota para pretender responder igual con el hígado. No, nosotros respondemos… con inteligencia y con estrategia y está claro que la coalición Va por México es fuerte, es potente si vamos juntos, así de sencillo”. Hasta anoche no había respuesta del dirigente del PAN ni tampoco del líder perredista. No la va a tener fácil, nos comentan.

El legado

Y hablando de asuntos del PAN, nos hacen ver que el dirigente nacional de ese partido, Marko Cortés, ya habló sobre el gobierno que encabezó José Rosas Aispuro en Durango. Sin embargo, sus expresiones, nos aseguran, pudieran resultar de un desconocimiento de la situación de quiebra en la que su correligionario dejó la entidad. Y es que el pasado 15 de septiembre, día en que el panista entregó el poder al aliancista Esteban Villegas, Cortés publicó un mensaje en las benditas redes, acompañado de una foto en la que aparece al lado del mandatario saliente: “Me dio mucho gusto ver hoy a mi amigo José Rosas Aispuro. Hiciste un gran trabajo en Durango y estoy seguro que ese legado quedará por mucho tiempo en el estado”. El fin de semana se supo que en realidad ese legado son números rojos, una deuda que pasó de 13 mil mdp a 23 mil mdp y cuestiones de seguridad porque hay un aumento de 146 por ciento en incidencia de homicidios dolosos. No era ése el legado al que se refería el líder del albiazul. ¿O sí?

¿Resbalón?

Nos cuentan que más de uno levantó la ceja cuando escuchó al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, decirle a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “presidenta”. Muchas cosas pasaron por la mente de varios que por ahí andaban. Pero el propio diplomático salió al paso y terminó con las especulaciones al decir que se trató de un error. Explicó, como pudo, que, palabras más palabras menos, Sheinbaum era como una gobernadora, pero también como una alcaldesa, “y a veces a las alcaldesas se les dice presidentas, ¿no?, municipales”. Más allá de ese desliz, lo positivo del encuentro entre ambos personajes fue el acuerdo que alcanzaron para que se lleve a cabo una tala controlada de árboles en torno a la nueva sede diplomática. Un acuerdo que ya antes fue avalado por los vecinos.

Cambios en equipo de Maru

A un año de haber tomado posesión, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció ayer los primeros cambios en su gabinete, entre los que destaca la llegada a la Coordinación General de Comunicación Social de José René Sotelo Anaya. También hubo relevo en la Consejería Jurídica, a donde llegó Yadira Anette Gramer Quiñonez, y en la Subsecretaría de Transporte, que a partir de ayer ocupa Luis Manuel Aguirre Aguilera. Otras caras nuevas en el equipo de Maru son Aída Ivonne Valles Chávez, quien se hace cargo ahora de la Subsecretaría de Minería, y Jorge Armando Puentes García, quien quedó al frente de la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal. Dice el dicho que los cambios deben ser siempre para mejorar. Y en el caso que nos ocupa, cuentan los que saben que estos movimientos fueron estudiados detenidamente durante mucho tiempo por la mandataria, de tal forma que hay una intención muy específica en su decisión.

Votos en el Senado

En el Senado siguen goteando los votos… pero en contra de la reforma que ampliará la participación y la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Aunque hay quienes dudan de la lealtad que tendrán los priistas para mantener el bloque de contención, ante las especulaciones han sido los mismos senadores del tricolor los que han ido saliendo a aclarar su voto, como el caso de la zacatecana Claudia Anaya, quien afirmó que ella no ha sido objeto de presiones para favorecer la reforma. También el senador Mario Zamora afirmó que está a favor de que se mantenga la moratoria constitucional. Sin embargo, todavía faltan otros votos priistas que, dicen en el Senado, podrían inclinar la balanza para que Morena cuente o no con la mayoría calificada requerida para avalar la enmienda que, por lo pronto ayer, en comisiones ya tuvo el aval de las bancadas de la 4T.

Reto mayor en Colima

Según los reportes actualizados la tarde de ayer, es Colima uno de los estados que mayores estragos sufrió por el sismo de 7.7 grados. Las instituciones de la entidad confirmaban anoche un saldo de dos personas muertas y tres más lesionadas, una de ellas de gravedad. Los primeros son una mujer a quien le cayó una barda y una marquesina en una zona comercial y otro es un hombre que desafortunadamente quedó atrapado en el desplome de un gimnasio. En cuanto a daños materiales se ha informado que hay daños a hospitales, a carreteras y a edificios gubernamentales. La entidad está a cargo de la morenista Indira Vizcaíno, una de las mandatarias estatales peor evaluadas en gran medida por el tema de la seguridad. El temblor ahora le exigirá el mejor de sus esfuerzos y sobre todo resultados para que las afectaciones no impacten más al estado.