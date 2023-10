Expulsadera en el PRI

Con la novedad de que el Consejo Político Nacional del PRI formalizó anoche la expulsión de los senadores Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga, Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín, y también la del exgobernador Omar Fayad. Una buena cantidad de años de militancia en el tricolor suman los seis políticos que integran esa lista. Aunque nos recuerdan que ya habían dado a conocer su salida del otrora partidazo a causa de sus públicas y notorias diferencias con su actual dirigente nacional, Alejandro Moreno. La expulsión de anoche se dio en una votación por unanimidad, nos comentan, lo que da cuenta de un cierre de filas entre quienes toman decisiones en el Revolucionario Institucional. La decisión, nos comentan se puede leer como: “Sí, ustedes se fueron, pero acá ya les cerramos la puerta para que no vuelvan”. Uf.

El Metro y Harfuch

De mucha relevancia, nos dicen, el espaldarazo recibido ayer por Omar García Harfuch de parte de los trabajadores del Metro. Es importante, pues se trata del gremio que tiene en sus manos la movilidad y la seguridad de millones de capitalinos, el que hace funcionar al principal sistema de transporte público de la capital. Y por otro lado, por el gran peso político que tiene el presidente del sindicato, Fernando Espino Arévalo, quien invitó a Harfuch a la clausura del XX Congreso Nacional Ordinario de la agrupación sindical. El extitular de la SSC no ha dejado de moverse en estos días, en los cuales ha sumado apoyos importantes lo mismo de organizaciones promotoras de vivienda, de concejales de las 16 alcaldías, y ahora de los trabajadores del STC. Por cierto, nos dicen, a Omar se le ve cada vez más desenvuelto. Ahí el dato.

Atajan versión… y grillas

Y fue el gobierno de Nuevo León el que, nos comentan, salió a contener la versión, basada en la interpretación que un exdiputado panista hizo de un libro biográfico del magnate Elon Musk, de que podría no estar firme la instalación de una planta de Tesla en la entidad. El propio gobernador, Samuel García, y el directivo de la famosa firma, Rohan Patel, desmintieron lo difundido. A la par, se supo que apenas el pasado 23 de septiembre, la empresa, por medio de un memorándum de entendimiento solicitó a Nuevo León un conjunto de incentivos no fiscales, tales como la construcción de obras de infraestructura con la idea de avanzar en la edificación de la llamada Gigafactory. No dejó de llamar la atención en el gobierno local, nos cuentan, que el tema de Tesla, pese a que traerá un beneficio relevante para el estado, en inversión y empleo, pueda ser ocupado para provocar grilla.

Alto al show de los ovnis

Con la novedad de que el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, advirtió que presentará ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja una solicitud formal para impedir que el morenista Sergio Gutiérrez Luna lleve a cabo una segunda audiencia sobre “fenómenos anómalos no identificados”. Y es que como un “show de pseudociencia” y una “payasada” calificó el emecista la sesión en la que el periodista Jaime Maussan informó de sus trabajos y mostró dos “seres no terrestres”. Presentaré una solicitud formal a la Jucopo, para ponerle fin a este show de pseudociencia y engaños que denigra la imagen del Poder Legislativo mexicano frente al mundo”, anticipó el legislador naranja. Y también advirtió: “Si el señor Gutiérrez Luna quiere hacer campaña con estas payasadas, que las haga en la sede de Morena”.

Consejería a exgobernador

Y fue Acción Nacional en el Senado el que acusó que los “premios” de la 4T a algunos exgobernadores no han parado. Lo anterior porque, señaló el coordinador de la bancada de ese partido, Julen Rementería, a algunos les tocan embajadas, a otros les dan magistraturas y ahora a uno más le van a dar una consejería de la Comisión Federal de Electricidad, y todo por asumir, refirió, un posicionamiento electoral en favor de Morena. La acusación la hizo el panista durante la aprobación del dictamen de idoneidad de los aspirantes a consejeros de la CFE, que incluyó al exgobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, quien en su momento llegó al cargo bajo las siglas de la alianza del PAN-PRD y ahora, sin experiencia ni conocimiento, según Rementería, será premiado con un cargo en la industria eléctrica. Ahí el dato.

Patadas del Cuau

Quien dejó ver ayer su intención de mantener una situación de choque fue el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, al enviar al Congreso local un oficio para pedir la remoción del fiscal general, Uriel Carmona, en los momentos en que éste presentaba su informe semestral ante el Legislativo. El mandatario decidió enviar el escrito y además hacerlo público, en el que argumenta que Carmona no debe estar en el cargo, porque está sometido a proceso penal. Sin embargo, esa maniobra no evitó que el funcionario señalara ante los diputados que limpiará su nombre y que es inocente de los delitos que se le imputan. Como en el futbol, nos dicen, al Cuau de pronto le da por repartir patadas a diestra y siniestra, un día contra una senadora de su partido, otro día contra el fiscal, luego contra los diputados que no le son afines, aunque no todas las jugadas le salen bien. ¿Será?