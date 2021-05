Extrañas candidaturas del PES

El que sigue metiéndose autogoles es el Partido Encuentro Social, a cargo de Hugo Eric Flores. Resulta que se reveló que decidió postular como candidato a síndico en Naucalpan al teniente coronel Carlos Javier Álvarez Cárdenas, denunciado por haber colaborado con el general Eduardo Trauwitz en el caso del huachicoleo contra Pemex. El portal informativo Animal Político dio conocer esta polémica postulación, que pone en duda la proximidad que realmente tiene ese instituto político con los intereses del Presidente López Obrador. Y es que, nos comentan, para la administración del tabasqueño el combate al huachicol ha sido una de sus principales banderas en el tema de la lucha contra la corrupción.

Ataque a campaña en Michoacán

Cimbró al proceso electoral en Michoacán la agresión a tiros en la que resultaron lesionados dos integrantes del equipo de campaña del candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, Guillermo Valencia Reyes, quien anunció que suspenderá sus actos de campaña hasta nuevo aviso. “Cuando haya condiciones les informaré de mis futuras actividades”, señaló el abanderado quien antes de buscar gobernar la capital michoacana fue alcalde del conflictivo municipio de Tepalcatepec. El caso es que ante el hecho de violencia —para registro queda la imagen de las perforaciones de bala en la camioneta que ostenta el nombre del candidato— en una entidad que arrastra problemas de seguridad, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, exigió que la autoridad federal, no la estatal, “tome en serio su responsabilidad ante la grave crisis de seguridad que vive el país”. Uf.

… Y también en San Luis Potosí

Y hablando de balazos en procesos electorales, resulta que otra candidata, Yolanda Alviso Rocha, quien contiende bajo las siglas del Partido Verde y el Partido del Trabajo por la alcaldía Villa de Reyes, en San Luis Potosí, denunció que su domicilio fue atacado a tiros la madrugada del sábado 8 de mayo, en un momento en el que se encontraban adentro sus padres y tres personas más. Los disparos habrían sido unos 20 y, de acuerdo con información preliminar, con arma larga, hecho por el cual solicitó que se le brinden medidas de protección y seguridad personal. “Que me permitan ejercer libremente mi garantía a ser votada y promover libremente el voto en mi favor y la coalición que me abandera”, reclamó. Además dio cuenta de la desconfianza que tiene de las actuales autoridades municipales. Con lo anterior, nos hacen ver que también se le están prendiendo alarmas al gobierno estatal que encabeza el priista Juan Manuel Carreras.

Pausa de Porfirio

Así que la ceremonia de lanzamiento del “Movimiento por la República”, también denominado en “Defensa de la Constitución y de la Dignidad”, que no es otra cosa que el frente en favor de los órganos autónomos que alista el diputado Porfirio Muñoz Ledo, no verá luz en, al menos, las próximas cinco semanas. El propio Muñoz Ledo fue quien se encargó de anunciar que será hasta después de las elecciones cuando eche a andar el nuevo proyecto político que, ha dicho, tiene por objetivo contrarrestar los cuestionamientos que hace el Presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras a los órganos autónomos. Nos hacen ver que algo pudo haber incidido en esta decisión el encuentro que sostuvo el sábado pasado con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, del que se difundió una fotografía en la que los tres aparecen muy sonrientes. Como sea, todo parece indicar que Muñoz Ledo no se quitará el reflector de encima, pues en su mismo aviso aclaró que “mientras, sólo habrá iniciativas concretas”. Habrá que ver si estas últimas traen fondo o jiribilla, nos comentan.

Equipo para la reforma electoral

Con la experiencia de haber emprendido desde las elecciones de 2006, la defensa del voto y cambios en materia electoral, el senador Ricardo Monreal es parte del dream team que conformó la 4T para promover una nueva reforma electoral, por lo que ahora trabajará con funcionarios del Gobierno federal y diputados como Alejandro Viedma y César Agustín Hernández, cercanos a Horacio Duarte, titular de la Administración General de Aduanas, además de Sergio Gutiérrez Luna y el eterno Pablo Gómez como parte de la primera línea que promoverá a la brevedad cambios constitucionales después de las elecciones del 6 de junio, trabajos en los que, nos cuentan, aún está en duda el peso que tendrá Mario Delgado, ya que el dirigente nacional de ese partido tiene la obligación de entregar buenas cuentas al día siguiente.

La CNDH y el Panaut

Nos hacen ver que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le está agotando el tiempo para definir si presenta o no una acción de inconstitucionalidad contra el Padrón de Usuarios de Telefonía que aprobó el Congreso de la Unión hace unas semanas y que obliga a los dueños de líneas móviles a entregar sus datos biométricos al registro que para ese efecto cree el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al respecto, nos recuerdan, ya se han pronunciado los senadores de oposición y el Inai y sólo hace falta conocer la posición del órgano de defensoría que tiene hasta mediados de mes para tomar una decisión. Si bien la comisión a cargo de Rosario Piedra no está obligada a presentar ese recurso jurídico, e incluso hacerlo implica confrontar una política que impulsa el Gobierno federal, opositores al Panaut esperan un pronunciamiento claro sobre la presunta violación de derechos que este padrón implica, nos aseguran.