Falta de tacto panista

Así que los diputados del PAN Christian Von Roerich, Federico Döring, Héctor Barrera y el dirigente local, Andrés Atayde, creyeron adecuado acudir al sitio donde se desplomó una trabe de la Línea 12, provocando una tragedia que ha enlutado a más de una veintena de familias. Su propósito era dar cuenta de la presentación que harían de una demanda contra quienes pudieran resultar responsables del hecho. Sin embargo, vecinos del lugar e incluso personas que aún buscaban información sobre familiares que a esa hora de la mañana todavía no aparecían no los dejaron continuar. Les reclamaron por considerar que intentaban trasladar una situación en la que el dolor es latente a terrenos político-electorales. Al final, la pretendida conferencia sólo duró seis minutos y los panistas tuvieron que irse porque la situación se empezaba a alterar. Por cierto que la foto que se tomaron con la trabe desprendida y el vagón inclinado de fondo, al final fue, como suele ocurrir, usada en su contra. Como decía el divo de Juárez: ¿pero qué necesidad?

• Los argumentos de Ebrard

Nos hacen ver que el canciller Marcelo Ebrard tiene argumentos con los que podría documentar el proceder de su administración en lo que se refiere a la construcción elevada de la Línea 12 del Metro. En principio, nos señalan, podría comprobar que su responsabilidad sobre la obra concluyó el 8 de julio de 2013 cuando el director del Metro de entonces, Joel Ortega, recibió la obra sin objeciones. Otro de los argumentos es que en ninguna indagatoria posterior sobre la obra civil —efectuada en la gestión de Miguel Mancera y que llevó al cierre de estaciones— se mencionó falla alguna en trabes o sobre la integridad del tramo elevado. Cuenta, nos dicen, con recomendaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM, del IPN, de Colegios de expertos para acometer la edificación del tramo elevado. Otro argumento es el de que fue a partir de los sismos de 2017, después de los cuales se hicieron obras de reparación, se empezó a hablar de problemas en las trabes sobre las que no tienen evidencias de que hayan sido revisadas ni reparadas.

• La contienda por Hermosillo

Cuentan que en Sonora, donde la contienda por la gubernatura entre Alfonso Durazo, de Morena y Ernesto Gándara, de la alianza PAN-PRI-PRD, ha tenido episodios interesantes, hay también otra, más local, en donde están destacando algunas propuestas de candidatos. Por ejemplo, en la batalla por Hermosillo, la capital de la entidad, Antonio Astiazarán, quien compite por el bando de la alianza Va por Sonora, tomó como bandera la promoción del uso de energías limpias, y en particular la solar. El político, quien ha sido diputado federal y presidente municipal de Guaymas, está proponiendo convertir la llamada Ciudad del Sol, en una “ciudad solar”, mediante el uso masivo de paneles solares. Otra de sus ofertas es la de convertir Hermosillo en un clúster de software para el estado y dotar a toda la ciudad, en espacios públicos, de red inalámbrica WiFi. La proximidad con Estados Unidos abre posibilidades en materia de tecnología e innovación, nos comentan, aunque ya se verá si por ese camino es por donde los residentes de Hermosillo quieren caminar.

• Seguridad de candidatos

Aunque la cifra de ataques letales a políticos en el actual proceso electoral se estabilizó en abril, al reportarse un notable descenso, siguen encendidas las alertas en el tema de la seguridad en el actual proceso. Y es que, hasta ahora, al menos 79 políticos, de los cuales 31 eran aspirantes o candidatos, han sido asesinados, de acuerdo con el más reciente reporte, el cuarto que realiza sobre ese tema, la consultora Etellekt. En su informe refiere que en el mes de abril hubo tres víctimas mortales, lo que representa un descenso de 70 por ciento en relación con los 19 casos que se reportaron en marzo. Por cierto en lo que respecta a los 31 casos, correspondientes a candidatos o aspirantes, sólo en cuatro se presume la responsabilidad de grupos del crimen organizado, sin existir aún una confirmación. Hasta el momento es el estado de Veracruz donde más casos han ocurrido, con 14, seguido de Oaxaca, que suma 10. Ahí los datos.

• Porfirio pospone frente

Pues con la novedad de que ayer, antes del mediodía, el diputado Porfirio Muñoz Ledo pulsó la situación provocada por el desplome de un convoy y un tramo elevado en la Línea 12 del Metro y decidió suspender el evento que había denominado “Encuentro por la República”, y que no era otra cosa que el lanzamiento del frente en defensa de la Corte y los órganos autónomos que ha venido anunciando desde hace algunos días. Su nuevo proyecto político como opositor desde la izquierda y desde las filas de Morena. El acto quedó pospuesto hasta nuevo aviso, pero no los mensajes. “Lamento profundamente la pérdida innecesaria de vidas mexicanas y el luto de sus hogares a consecuencia de la tragedia del Metro ocurrida ayer por la noche. Los responsables o culpables del accidente deben ser desenmascarados para que no se escondan bajo el dolor ajeno”, señaló el legislador.

• PRD, festejo a oscuras

El movimiento político de masas que emergió tras las elecciones de 1988 para convertirse en Frente Democrático Nacional y posteriormente en el PRD, cumple hoy 32 años, lejos, muy lejos de los principios que dieron origen a su fundación: el cardenismo, el nacionalismo estatal, el socialismo independiente y el comunismo mexicano, pilares de sus primeros años, y que hoy forman parte del partido que pudo haber sido y que siempre se negó a ser por su tendencia permanente al canibalismo, el cual alejó o destrozó a destacados fundadores de sus colores. En este proceso electoral, el PRD busca la sobrevivencia todavía bajo la conducción de los inmortales Chuchos. Su festejo en Michoacán será de unos cuantos y bajo un eclipse de sol que ha durado varios años, nos aseguran.