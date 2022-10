Fayad en Palacio

A poco más de un mes de haber entregado el poder en Hidalgo, Omar Fayad acudió a visitar al Presidente López Obrador en Palacio Nacional. Entró y salió sin hacer declaraciones a la prensa, lo que despertó todo tipo de especulaciones. Omar Fayad es el quinto exgobernador de oposición que tiene acercamientos con López Obrador. Antes de él fue Quirino Ordaz, quien fue nombrado embajador de México en España; Claudia Pavlovich, designada cónsul en Barcelona; Carlos Miguel Aysa, embajador en República Dominicana, y más recientemente, Carlos Joaquín González, quien será embajador ante Canadá. Sin embargo, no se sabe si el hidalguense fue llamado para incorporarse a la Cuarta Transformación. Habrá que ver qué dice el Presidente. Lo que sí está fuerte son las apuestas de en qué oficina terminará.

Reclamo a zopilotes y a ausentes

Luego de que durante las pasadas campañas electorales el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, no salía de Tamaulipas y hasta fue sujeto de una agresión que denunció en redes sociales, ahora no se le vieron ni sus luces para darle el pésame en persona a los familiares del senador Faustino López Vargas, lo que fue duramente criticado por Ricardo Monreal. El señalamiento alcanzó a otras autoridades morenistas, porque, dijo el senador zacatecano, no estuvo ni siquiera para despedir al legislador lamentablemente fallecido la gente del gobierno que él construyó. Reprochó también que algunos políticos, en cambio, ya estén alistándose para “zopilotear” el cargo. Les pidió a quienes ya andan detrás de la senaduría que por lo menos se esperen a que pase el novenario. De verdadera pena.

Confianza rota

Después de que su iniciativa en materia militar dividió a la oposición, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó a las fuerzas políticas opositoras a conformar un frente amplio unido y coordinado para los próximos comicios locales y federales. Esto tras refrendar, ayer, “la vocación aliancista de nuestro partido”. Sin embargo, todo parece indicar que su petición no será atendida. Y es que el líder del PRD, Jesús Zambrano, ya ha advertido, y ayer lo reiteró, que su homólogo priista ya perdió la confianza que le tenían, por lo que a pesar de que prevén que seguirá la alianza, pedirán un nuevo interlocutor en la dirigencia priista, para no tener que tratar los acuerdos directamente con Alito, a quien señalan de haber roto el convenio anterior. Zambrano no quiso atizarle más al fuego, pero remarcó que ya no se puede tratar con alguien en quien no se confía.

¿Acortará PRI el debate?

No hay claridad aún sobre la duración que tendrá el debate de la reforma modificada en materia militar, que aprobó el Senado de la República. Podría ir para largo y en la Cámara de Diputados se sabe, pues no sólo se tiene contemplada su discusión para este miércoles, sino que se ha colocado como posibilidad que el intercambio de posturas de las diversas bancadas se pueda extender hasta la sesión del jueves, dadas las diferencias que provoca. Por otro lado hay quienes creen que la discusión no duraría tanto, sobre todo porque para Morena y sus aliados la mayoría calificada necesaria para aprobar el proyecto tiene altas posibilidades de repetirse. Dicen esto quienes tienen en mente que el PRI acompañará la iniciativa en el entendido de que “se sienten muy orgullosos de las decisiones que han tomado”.

Los estatutos son los estatutos

Donde nos piden estar pendientes de una polémica que se puede armar, y pronto, es en las filas de Morena. Y es que la Comisión de Honestidad y Justicia de ese partido determinó avisar el pasado 7 de octubre que ningún funcionario partidista puede tener al mismo tiempo un cargo público o ser integrante de las Cámaras de Diputados o Senadores. En pocas palabras, si en el más reciente Congreso alguien se hizo de un puesto en el instituto político, está obligado a renunciar al cargo público o a la diputación o senaduría que a la par desempeñe. El hecho, nos comentan, mete en aprietos a legisladoras como Citlalli Hernández, secretaria general, o a Andrea Chávez, quien ostenta la cartera de Comunicación. En las propias filas guindas se cuestionan si irán a dobletear, aunque aplicando aquello de que no me vengan con que los estatutos son los estatutos. Uf.

Otra aerolínea que cae

La campana de la quiebra de Aeromar lleva mucho tiempo sonando, nos hacen ver. A casi dos años de que la aerolínea de Alejandro del Valle, Interjet, dejara de operar, las cosas para la empresa de Zvi Katz también se están complicando. Los sindicatos de pilotos y sobrecargos ya están desesperados, aunque con una poca de confianza de que les van a pagar los 100 millones de pesos, y contando, que les deben sólo a los pilotos. Para muchos se trata de una película de conocido final, pues se trata de una compañía a la que señalan como en una quiebra técnica. Por lo pronto, la huelga estaría estallando esta misma semana, y eventualmente una posible requisa de las autoridades. Ya se verá si sucede o no, pues Aeromar afirma que ha buscado a los trabajadores para ofrecerles un plan de pagos y poder cumplir sus compromisos. Uf.