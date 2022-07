Festejos por el aguacate

Celebración al triple provocó el arranque de exportaciones de aguacate Hass, producido en Jalisco, a Estados Unidos. Y es que ayer salió el primer embarque de más de 220 toneladas de 10 empacadoras certificadas por la Unión Americana. ¿Y por qué celebración al triple? Ah, pues porque del Gobierno federal el que se lleva las palmas, y lo sabe, es el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, por encabezar las negociaciones con su homólogo Tom Vilsack, para beneficiar en un principio a 608 huertos que abarcan más de ocho mil hectáreas en la entidad. El segundo que celebró el acontecimiento fue el gobernador Enrique Alfaro, quien trabajó en quitar trabas y no regateó ni un ápice lo hecho por el funcionario federal de quien destacó, además, que es “orgullosamente jalisciense”. La tercera celebración fue del embajador Ken Salazar: Este nuevo logro es el resultado de años de cooperación entre nuestros países, refirió, con una foto de él mismo sosteniendo un aguacate en todo lo alto.

Aterrizando en Iztapalapa

Nos aseguran que Gabriel Hernández, quien fuera el principal operador de los programas de la 4T al principio del sexenio, para después salir del entorno de Palacio rumbo al Senado y luego enviado a realizar una labor de gestión sobre un proyecto hidráulico en La Laguna, para finalmente aterrizar de nuevo en la Cámara alta, ahora anda muy activo en las benditas redes, dando cuenta de su proximidad con una de las demarcaciones que, coincidentemente, más beneficiarios de programas sociales tiene: Iztapalapa. Nos dicen que a algunos usuarios de Face les apareció, presumen que porque alguien le habría puesto alguna inversión, una imagen que difundió en su cuenta, en la que está al lado de Clara Brugada, a la que se refiere como “gran alcaldesa”. Ahí el dato proveniente de esos rumbos del Oriente.

Otra vez en Morelos

Desde la noche del pasado miércoles trascendió que el coordinador operativo de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, Jorge Arturo Rodríguez Pucheta, fue detenido por elementos del Ejército en cumplimiento de una orden de aprehensión por secuestro y porque presuntamente estaría siendo requerido por la Fiscalía de Veracruz. No es un asunto menor, pues se trata de uno de los principales mandos de la Policía Estatal de la entidad que gobierna Cuauhtémoc Blanco, en donde la inseguridad y la violencia están desbordadas. Cuando se le preguntó al titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, respondió que Rodríguez Pucheta estaba de vacaciones. El mando policiaco, se informó ayer en medios, fue colaborador cercano del exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler, quien acaba de ser detenido. El rumor sobre la supuesta captura revela que el nombre de Rodríguez Pucheta sí figuraría en algún expediente de investigación. Por lo pronto, en el gobierno estatal se espera la confirmación de la información en el sentido que sea, nos aseguran.

Enfadosas reticencias

Vaya discusión la que se generó entre diputados a causa de la reticencia de la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, a comparecer ante todos los grupos parlamentarios y no sólo ante Morena, como lo hizo hace algunos días. Nos cuentan que en la comisión que atiende este tema en la Cámara baja se desató una agria polémica entre la bancada guinda y las de oposición, que acusó una gran falta de respeto no sólo para los legisladores, sino para la amplia comunidad científica mexicana, que exige explicaciones ante inconsistencias denunciadas y cambios no consultados en los lineamientos para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Será este 4 de agosto cuando la funcionaria deberá reunirse con los diputados, quienes advirtieron que le plantearán un largo listado de inquietudes. Tan fácil que era haber comparecido con todos desde un principio. En fin.

Ni Narro ni Armenta

Se va a poner interesante, nos comentan, la elección del próximo presidente del Senado, quien habrá de relevar a Olga Sánchez Cordero a partir del próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre. Y es que resulta que Germán Martínez, integrante del llamado Grupo Plural, ayer aclaró que no apoyarán ni a José Narro, quien debe una explicación por el tema de la desaparición de dos marinos que la presidenta municipal de Acapulco le mandó para que fueran sus escoltas, ni a Alejandro Armenta, quien se encuentra inmerso en una disputa entre morenistas de Puebla. “Si son ellos los candidatos, nosotros manifestamos que no acompañaríamos a ninguna de esas dos propuestas”, advirtió. Y no sólo eso, sino que anticipó que de sostener Morena a esas dos opciones, se estaría orillando a la oposición a tener una alternativa distinta, a lanzar a un candidato, según dijo en una entrevista con Latinus. Uf.

Tabe: no… por ahora

Así que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, no se encartó, pero tampoco se descartó como aspirante a algún nuevo cargo de elección popular. Lo que dijo ayer, cuando le preguntaron del tema, fue: “No traigo ahorita una agenda apuntada hacia el 2024”. Afirmó también que por el momento no piensa en destapes y que está concentrado en dar resultados en la demarcación. Pero enseguida acotó: “Yo creo que el momento de definiciones tendrá que ser a finales de año”. La moraleja de esta historia, nos cuentan, es que en la Ciudad de México la oposición tiene mucha tela de dónde cortar. Pero que, por lo mismo, el proceso de selección de quienes serán candidatos a los cargos que estarán en disputa en el 2024 deberá ser tan pulcro como para que no ocurra un desgrane. Ya se verá.