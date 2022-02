El fideicomiso que los hace iguales

Con la novedad de que consejeros del INE ahora sí le pusieron una fuerte exhibida a Morena, que dirige Mario Delgado. Y es que en la sesión de ayer dieron cuenta de la creación, por parte del partido guinda, de un fideicomiso para comprar inmuebles en los estados, que se manejó con irregularidad. En el caso, nos comentan, los cuestionamientos son dos: primero, porque resulta una contradicción con el discurso del instituto político que a nivel nacional usó toda su fuerza para desaparecer los instrumentos de este tipo en diversas instituciones públicas, con el argumento de que se prestaban a la corrupción. El segundo es el manejo de su propio fideicomiso, porque dio paso a varios ires y venires prohibidos de dinero, proveniente del financiamiento público. Uf.

Quirino y lo que viene

Como se veía venir, ahora que el Senado recibió la formal propuesta de que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, sea ratificado como embajador de México en España, fueron integrantes de la bancada del PRI los que anticiparon que si Quirino sabe contar, no cuente con sus votos. Entre esos legisladores se encuentran, por lo pronto, Jorge Carlos Ramírez Marín y Manuel Añorve, aunque el primero adelantó la posibilidad de que por unanimidad el tricolor vaya por el no. Ah, pero no son los únicos, pues en la misma tesitura se encuentran los integrantes del Grupo Plural, quienes fieles a su estilo serán frontales. Ese escenario, nos anticipan, hace prever que una curiosa situación se presentará en el Senado: la de los morenistas defendiendo la nominación del priista no sólo con sus votos sino con argumentos, loas y porras, que desde ya deberán ir preparando, porque ni modo, nos comentan, que aún con la confirmación lograda, deba irse al viejo continente todo vapuleado.

Oxígeno en Colima

Una bocanada de oxígeno político, más de mil efectivos de las Fuerzas Federales para atender el problema de seguridad que parecía salírsele de control, una adhesión al IMSS-Bienestar y el compromiso de construir la ampliación de la carretera transvolcánica fue el regalo que recibió ayer del Gobierno federal, la gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno. Esto ocurrió durante la visita que encabezó el Presidente a la entidad. La mandataria estatal, nos cuentan, no quiso desaprovechar la oportunidad para reafirmar su presencia en el movimiento de la 4T, por lo que dijo al mandatario: “Quienes coincidimos con este proyecto sabemos la importancia histórica de lo que ocurrirá este 10 de abril, entendemos el significado profundo de la frase: ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada’. Y no quería dejar de mencionar que estoy segura que, así como Colima cuenta contigo, tú cuentas con Colima”.

Otra de Patricia Armendáriz

A la que le volvió a llover en las benditas redes fue a la diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, luego de que diera cuenta de cómo se daban presuntos moches en años anteriores. En una participación que tuvo en el pleno el jueves pasado en San Lázaro aseguró que empresas reestructuradoras de deudas locales “se llenaron los bolsillos” con los recursos de los municipios. Hasta ahí no había problema, lo que desató la tormenta es que habló en primera persona y de una forma muy coloquial de los casos. Ayer tuvo que salir a aclarar que “utilicé en primera persona la manera en que lo hacían, para ejemplificar de una manera didáctica las cosas, y están malinterpretando”. Ahí la nueva polémica de la legisladora.

Ajuste migratorio desde Segob

En una acción para hacer frente a la migración irregular, nos comentan, el Gobierno de México dio marcha atrás a la decisión de suprimir la obligación de que los ciudadanos de Ecuador presenten visa para entrar en el país. Y es que las autoridades migratorias encontraron que se estaba haciendo un uso irregular de esa disposición y se había detectado un aumento sustancial de personas de ese país que entraron a México a realizar actividades distintas a las que habían reportado. “Se continúa observando algunas declaraciones falsas… y la identificación de algunos delitos asociados a la movilidad internacional de personas, lo cual refleja un uso inadecuado de la visa mexicana con distintos impactos”, refirió la Secretaría de Gobernación, a cargo de Adán Augusto López.

Observatorio contra el PJCDMX

Un reclamo importante hace en estos días el Observatorio Nacional del Feminicidio al Poder Judicial de la Ciudad de México, tras darse la liberación del hombre señalado de ser victimario de Lucía, en la colonia Condesa. “Si bien la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la CDMX integró una investigación científica con perspectiva de género, recabando datos de prueba contundentes para acreditar el delito de feminicidio, como los peritajes en medicina forense, criminalística, fotografía, antropología social, testimoniales, y pruebas científicas irrefutables… al final, la decisión de la Jueza Norma Elizabeth Marín Ramírez echó por la borda el trabajo realizado”. La organización, nos aseguran, mantendrá su batalla jurídica para lograr justicia.