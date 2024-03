Fox de nuevo

Y pues sí, fue el expresidente Vicente Fox quien volvió a encender las redes y ahora también a grupos feministas, luego de afirmar que la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, “no da golpe, no sirve para nada, no puede ser presidenta de este país una cosa tan pequeñita, no puede ser presidenta de este país… Este país es grande, los mexicanos somos ambiciosos, tenemos esperanza de un México grande, exitoso, triunfador”, dijo el exmandatario. Ya se verá si el nuevo comentario provoca un nuevo desmarque de la campaña presidencial de oposición, como ha ocurrido en casos anteriores, porque esta vez también está el ingrediente de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El expresidente ayer también se encargó de exacerbar los ánimos de la coalición gobernante al declarar que en 2006 “operé para que ganara México, fui respetuoso de la ley y la Constitución y, por supuesto, que apoyé a Felipe Calderón, pero dentro de la ley”. Uf.

¿Ya se vio?

Así que en los sectores financieros y legislativos no deja de sorprender el papel tan activo y lo segura que se ve a la vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Lucía Buenrostro, para operar por su propia cuenta cuestiones de la nueva Ley del Mercado de Valores, que busca facilitar la llegada de nuevas empresas a la Bolsa, lo que tiene atorada su aprobación definitiva. Se comenta que su protagonismo está anclado en la casi seguridad de que su hermana Raquel, secretaria de Economía, sea la titular de Hacienda en un eventual gobierno de Claudia Sheinbaum, y de ahí la impulse a la presidencia de la CNBV. Los mercados nacionales e internacionales, están atentos, nos aseguran.

Tirar los tenis

Y fue la diputada Susana Prieto, quien recién renunció a Morena, la que ayer apareció con un par de tenis con el logotipo de ese partido, para literalmente colgarlos. Esto luego de que su coordinador, Ignacio Mier, le cerrara la puerta a la propuesta que había venido impulsando en los últimos años para que la jornada laboral pasara de 48 a 40 horas. “Hoy cuelgo los tenis de Morena, si alguien los quiere, son suyos, porque si este partido dejó de ser movimiento, que es la parte a la que a mí me invitaron como representante de los trabajadores del país, para mí ya no funciona, cuelgo los tenis hoy”. La legisladora ahora promoverá entre los trabajadores y agrupaciones sindicales que no se vote por los partidos que pararon su iniciativa. En la bancada morenista cuentan que además de que la dejaron colgada de la brocha con su propuesta de reforma al 123 constitucional, le sepultaron su aspiración de buscar la reelección. Y el tema mayor es que no es la única a la que desdeñaron así.

Estoy fuera

Con la novedad de que Movimiento Ciudadano, el partido que comanda Dante Delgado, incluyó entre las listas de sus candidaturas para los próximos comicios el nombre de una joven llamada Natalia Antonoff, a una diputación. Hasta ahí ningún problema, pues se trata de un perfil joven como los que están reclutando los naranjas con la intención de refrendar el eslogan de que son “lo nuevo” y que van contra “la vieja política”. El problema es que las benditas redes, así como son, ayer se encargaron de mostrar que Natalia saltó a la fama por su participación en un programa de televisión dedicado a impulsar emprendedores. Sí, el famoso Shark Tank. El problema es que su proyecto fue severamente cuestionado, pues se trataba de hacerles las tareas a estudiantes y cobrar por ello. En el video se aprecia cómo los llamados tiburones hacen duros cuestionamientos al componente moral del negocio. “Ok, es amoral, pero ilegal no es”, señala la joven. Nos hacen ver que ya se verá si los electores cruzan el logo de MC en la boleta en la que contiende… o aplican aquello de “estoy fuera”.

Amarillo pintado de rojo

Resulta que en estos días entre la misma oposición se andan ‘pirateando’ o, si no es así, entonces compartiendo a sus militantes. Y es que resulta que a pesar de estar en la misma alianza y en un bloque de contención en la Cámara de Diputados, el legislador del PRD, Marcelino Castañeda, dejó al sol azteca para unirse a la bancada del PRI, partido que es su aliado político-electoral. Asegura el legislador que ahí “sí lo valoran”, por lo que de inicio estará peleando una posición como diputado de mayoría relativa por la alcaldía de Iztacalco en el siguiente proceso electoral. De llegar al cargo ahora lo veremos en el Congreso de la Ciudad de México con la cachucha tricolor. Eso sí, dice Marcelino, quien ayer se puso la chamarra roja que caracteriza a los priistas, que se van sin rencillas, ya que habló con Jesús Zambrano y va a sumar a la coalición. Ayer, por lo pronto, le agradeció a Alejandro Moreno “por aceptarme en este gran equipo, para construir el proyecto que México necesita”. Ahí el dato.

Se quieren bajar

Y quienes ante el problema de la inseguridad por el que atraviesan sus comunidades han decidido bajarse de la contienda electoral son al menos tres aspirantes a regidores de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en el estado de Morelos. Así lo refirieron ayer Dalila Morales y Sergio Prado, dirigentes de esos partidos. El problema lo tienen localizado, sobre todo, en los municipios del sur y del oriente, en los que quienes en principio habían decidido postularse recibieron llamadas amenazantes. Como en otras ocasiones se ha señalado, lo ideal en estos casos es que las denuncias que se dan a nivel de medios puedan traducirse en denuncias ante la autoridad, para cerrar margen a la autoridad. ¿O será que eso tampoco es posible?