Galimatías jurídico en caso Cuevas

Como se esperaba, la vinculación a proceso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, creó un entuerto jurídico que será difícil deshacer. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México contempla el escenario de la ausencia temporal o definitiva de los alcaldes, pero a nadie de quienes la aprobaron se le ocurrió pensar que, al no tener fuero, los gobernantes de este nivel podían ser suspendidos en sus funciones por el Poder Judicial. Es el caso de Cuevas quien, según la Fiscalía, está suspendida, pero no destituida. Hay quien cree que al no estar destituida no está ausente, por lo tanto, no procede perfilar una nueva elección, pues se entiende que retomará su cargo cuando termine su proceso penal. Nos cuentan que Morena reventó la sesión de ayer en el Congreso para no abordar el tema, pues no saben exactamente qué procede. Uf.

• Juicios políticos y malabarismo en el semáforo

Ayer se instaló la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, que tiene a su cargo dar trámite a las demandas de juicio político que están pendientes. De entre una larga lista de demandados, sobresalen los nombres de los consejeros electorales del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama y del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Nos cuentan que en realidad ninguno de estos personajes será llevado a juicio, pues de entrada al partido en el poder no le alcanzan los votos ni juntando los de sus aliados. Así que se trata de una jugada política más como la que hemos visto en otras épocas, cuando se habla de desahogar “ahora sí” –siempre dicen lo mismo con los juicios políticos pendientes­—. Nadie será sentado en el banquillo. Pero de que llaman la atención, la llaman, como los malabaristas de semáforo, nos dicen.

• Manejo de crisis en Querétaro

Y es en Querétaro donde la situación de crisis, derivada de los sucesos violentos ocurridos en el estadio La Corregidora, prácticamente quedó desactivada ayer, luego de que los servicios médicos del estado dieran de alta a un joven de nombre Esteban, el último que se encontraba hospitalizado. En ocasión de lo anterior, nos cuentan, el gobernador de esa entidad, Mauricio Kuri, difundió un mensaje en el que recalcó que, contrariamente a las especulaciones que se hicieron el día de los hechos y algunos de los posteriores, la agresión entre barras del pasado 5 de marzo no dejó víctimas mortales. Reconoció también la corrección que algunos periodistas hicieron sobre lo que originalmente publicaron y llamó a quienes pudieran haberse equivocado a hacer lo mismo. Lo anterior, sumado a las sanciones por la falta de seguridad del estadio y las detenciones que han seguido, estaría permitiendo que en la entidad le están dando vuelta a la página de la crisis.

• Cierra Monitor Michoacano

Siempre será una mala noticia para la libertad de expresión la desaparición de un espacio de comunicación, sin importar su tamaño, pues con ello se acotan las posibilidades del ejercicio de una actividad socialmente relevante y necesaria. Y si algo así ha resultado lamentable antes, por ejemplo, por situaciones de tipo económico, impacta que la decisión se tome como resultado de una acción ilícita como lo es un ataque del crimen organizado. “A nuestra audiencia, que es la más importante, pues fueron ustedes quienes nos dieron la confianza para mantenerlos informados, les hacemos de su conocimiento que daremos por concluidas las labores periodísticas realizadas a través del portal digital Monitor Michoacán, ha quedado claro que nuestra labor incomodó a muchos en el poder, seguiremos exigiendo ante las autoridades se haga justicia por las muertes de nuestros colaboradores Roberto Toledo Barrera y Armando Linares”, se lee en el comunicado que ayer dio a conocer ese medio antes de bajar las cortinas.

• Y que vuelve a patear el bote

Con la novedad de que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, apareció para hablar sobre el asesinato del secretario general del Ayuntamiento indígena de Xoxocotla, Manuel Alejandro Jiménez. Y fiel a su costumbre, nos cuentan, el mandatario decidió patear nuevamente el bote, pues optó por echarle la bolita al fiscal estatal con el que no termina de resolver sus diferencias: “Hasta el momento en las mesas de seguridad no nos ha botado nada, pero como te digo, no puede haber impunidad, como siempre se los he manifestado, nosotros no pactamos con gente mala y ojalá el fiscal dé con estos personajes que le están haciendo mucho daño al estado”. Y luego descargó la responsabilidad de posibles hechos futuros de ese tipo, en las autoridades municipales: “Con todo respeto a los alcaldes les digo que no tengan miedo, que vayan a denunciar, porque creo que debemos de acabar con esta gente que los amenaza”. Uf.

• La Unión Europea, en la Corte

Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Parlamento Europeo dejaron ver amplias diferencias tras de que este último se expresó en contra de la violencia que padece la prensa mexicana, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, abrió las puertas al embajador de la Unión Europea, Gautier Mignot, con quien sostuvo una amplia reunión para “promover, proteger y garantizar los derechos humanos en México”. Nos dicen que el diplomático europeo afirmó que el encuentro tuvo el fin de abordar “los retos y logros del sistema judicial mexicano” y sobre cómo la UE puede “aportar útilmente a su desarrollo”, declaración que despertó la inquietud de varios, quienes recordaron las recientes afirmaciones de Mignot sobre supuestamente querer “detener los ataques y asesinatos contra periodistas” en el país.