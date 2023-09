¿Gatell realmente qué busca?

Pasada la sorpresa que generó el que finalmente sí se apuntara al proceso para tratar de convertirse en el coordinador de la defensa de la transformación en la Ciudad de México, no ha pasado por alto en diversos espacios de análisis político el registro de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no está en realidad contendiendo para ganar la posibilidad de postularse como candidato de Morena al gobierno capitalino, sino más bien que se está sometiendo a medición a efecto de ver para qué le podría alcanzar en la 4T. Y es que, según sus críticos, lo que busca el doctor es un fuero que le permita transitar los próximos años. Sobre todo a la luz de denuncias penales presentadas en su contra por un acusado mal manejo de la pandemia y su costo en vidas, y el hecho de que quienes las promovieron aseguren que llevan un buen avance. Ahí el dato.

La guardia de Xóchitl



Y hablando de temas de Xóchitl Gálvez, luego de las acusaciones de plagio en su trabajo de titulación que le ha dejado alguna abolladura, en las últimas horas ha estado difundiéndose que muy pronto la jefa del Frente Amplio por México contará con una especie de guardia pretoriana de voceros, que le ayudarán a desviar o derribar los misiles que cada vez con mayor intensidad salen de Morena y del oficialismo. Y ¿qué nombres suenan para conformar esa guardia? Pues varios que, nos comentan, no se puede negar que tengan oficio en esos menesteres: los senadores del Grupo Plural Germán Martínez y Emilio Álvarez Icaza y la senadora panista Kenia López Rabadán. Figuraría también un representante de cada uno de los partidos de la coalición. Pendientes.

En espera de lo más rudo



Nos hacen ver que a diferencia de lo que ocurrió por estas mismas fechas el año pasado, las protestas de los normalistas de Ayotzinapa, o al menos las realizadas durante esta semana, han estado tranquilas, es decir, sin el componente de violencia que en otros momentos las ha caracterizado. De hecho, sólo un grupo reducido de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos ha estado acompañando a los padres de los estudiantes desaparecidos. Nos dicen que esto es así, porque están en espera de la reunión que se les ofreció durante el encuentro con el Presidente, la cual se realizará el próximo lunes a las 17:00 horas, ya sin la presencia del mandatario. Los padres de los estudiantes esperan a que el Gobierno federal dé una respuesta satisfactoria a su petición de entrega de información. Si vuelven a salir insatisfechos hay que dar por hecho que la intensidad de la protesta podría escalar a partir del martes. Cualquiera que sea el escenario, pendientes.

La contención



Y hablando de temas migratorios todo indica que las autoridades federales comenzarán a reforzar la política en la que la contención y la expulsión tienen un papel más preponderante. Y es que esta semana se prendieron las alertas, luego de que reconocen que sí hay un alza muy fuerte de traslados de familias de sur a norte. Imposible negar, nos hacen ver, la clara evidencia que aportan las imágenes de trenes repletos de personas indocumentadas que buscan llegar a Estados Unidos. Por lo pronto, se ha puesto sobre la mesa la palabra “intervención” que no es otra que la acción de bajar a los migrantes de los trenes para “rescatarlos”, se ha dicho, de la posibilidad de que sufran un accidente a bordo, ya no de La Bestia sino de las bestias —que pasan por varios estados—. Las nuevas acciones, sin embargo, nos anticipan, habrán de revivir las tensiones entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil que han venido reclamando desde hace años un ajuste a la política migratoria. Pendientes.

Ebrard, mensaje y respuesta



Sí o sí, pero de que Marcelo Ebrard se quiere subir a la contienda presidencial del 2024, se quiere subir. Al menos esa fue la idea con la que muchos se quedaron ayer luego de que, en Tlaxcala, el excanciller presentara la asociación civil “El camino de México”, y dejara clara su posición de que no busca una senaduría sino ir por la grande. Andaba encarrerado el excanciller, nos comentan, aunque su animosidad no se quedó sin una respuesta desde la coordinación de la defensa de la transformación, porque resulta que el vocero Gerardo Fernández Noroña reviró: “Se vale la crítica, se vale mejorar nuestros métodos y procedimientos. Se vale que el compañero Ebrard no quiera ser senador y quiera ser presidente de la República, pero le digo que trabaje duro de aquí al 2030, porque en 2024 la presidenta va a ser Claudia Sheinbaum Pardo”. Ahí el dato.

La consecuencia en la UNAM



En las primeras horas de ayer, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, anunció el cese del secretario general, Ricardo Rojas, luego de que en un evento, a micrófono abierto, este último ofendiera a la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, Zoraida García, por sus posiciones en torno a la sucesión en la Rectoría. “Estamos de manera categórica en contra de cualquier acto de violencia contra las mujeres, pero también somos firmes en que ninguno de esos actos deberá quedar impune”, dijo Contreras y ofreció una disculpa. La afectada, sin embargo, respondió que “me sigo sintiendo sumamente agraviada”, y anunció que la Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad y Atención de Violencia de Género inició una investigación. Acusó que sus agresores “siguen impunes”. Exigió que los otros académicos que celebraron la ofensa de Rojas se disculparan. Ya lo hizo, por lo pronto, el abogado Gabriel Regino.