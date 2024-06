Gestión de apoyos ante Alberto

Y fue el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, el que ayer estuvo en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación, para gestionar apoyos federales, luego del paso de la tormenta Alberto. Y es que se ha estimado, hasta ahora, que a su paso por esa entidad el fenómeno provocó daños por unos mil millones de pesos. El mandatario estatal estuvo con Luisa María Alcalde, a quien en un mensaje que publicó en sus redes llamó amiga y aliada. “Abordamos los problemas en el sistema de carreteras, viviendas, escuelas y en la agricultura, discutimos el apoyo necesario para nuestros productores de sorgo”, señaló. Ayer mismo, el secretario de Obras Públicas de la entidad, Pedro Cepeda, señaló que si bien en el gobierno estatal se cuenta con los recursos para la atención del problema, se gestionó ante la Federación una reposición para acometer los proyectos de infraestructura de 2024. Ahí el dato.

Elección progresiva de jueces

En el arranque de los foros de la reforma judicial en la Cámara de Diputados llamó la atención que la posibilidad de que los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial pudieran tener, además del atributo de la formación y la especialización, el atributo de la legitimidad conferida a través de la urnas. Y sobre todo que con su sentido práctico ya se empezaran a poner sobre la mesa propuestas para que esa idea se materialice. Fue el caso de la ministra Yasmín Esquivel, quien planteó que la elección de los juzgadores se dé de manera progresiva. Lo anterior, para que los distintos cargos se den de manera escalonada, cargos que queden vacantes ya sea por renuncia, fallecimiento o retiro. Entre sus consideraciones está la de mantener la independencia y autonomía y la de garantizar la idoneidad de los perfiles de los juzgadores. Ya se verá si en San Lázaro la toman en cuenta. Por lo pronto, pendientes.

La intervención de Zaldívar

Y hablando de los foros de la reforma judicial, anoche circulaba en las benditas redes un video en el que se ve al ministro Alberto Pérez Dayán levantarse de su asiento, según se dijo, al momento en el que arranca su intervención el exministro Arturo Zaldívar. La acción ha sido celebrada por quienes no concuerdan con el accionar del expresidente de la Corte, a quien por cierto le concedieron el privilegio de cerrar el primer foro. Zaldívar ocupó su espacio para darle con todo a sus excolegas y ensalzar el tiempo en el que estuvo al frente de la Judicatura en el que, dijo, se combatió la corrupción. También para acusar que a partir de enero 2023 se regresó al nepotismo y a la corrupción y para acusar que la Corte intervino en las elecciones. Con lo anterior, nos comentan, dejó en claro que en su pleito contra la ministra Norma Piña, actual presidenta de la Corte, no tendrá sosiego. Aunque la pregunta que varios se hacían anoche era si el ministro Pérez Dayán le atinó al levantarse.

Y que le ofrecen “algo”

Y finalmente le ofrecieron “algo” a Gerardo Fernández Noroña, luego de que mantuviera sus reclamos por no haber accedido a la coordinación de los senadores de Morena, posición que quedó en Adán Augusto López. El legislador del PT acudió ayer a la casa de transición de la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum y tras encontrarse con ella salió para anunciar que va a valorar el ofrecimiento, aunque también dijo que se quedará en el Senado. “Si no lo voy a aceptar para qué lo digo y si lo acepto también para qué lo digo, lo voy a pensar. Ya dije, ya dije que yo me voy a quedar en el Senado”, sostuvo el petista, quien por la mañana dio un raspón a quien llamó “excepción al compañero Presidente”, pues lo señaló de promover el sectarismo en el movimiento de la Cuarta Transformación al dejarlo fuera de los repartos, en el entendido de que los acuerdos entre las llamadas corcholatas atañeron sólo a morenistas. ¿Qué tal?

Cierre de filas

Relevante cierre de filas, nos comentan, el que se dio anoche en un hotel de la Ciudad, en el que estuvieron presentes los gobernadores morenistas, tanto los que actualmente están en funciones como los que resultaron electos en los comicios del pasado 2 de junio. No es menor que se encuentren para ese fin los titulares del Poder Ejecutivo de la mayoría de las entidades del país, y por ende quienes gobiernan a la mayor parte de los mexicanos. Seguir aportando soluciones y resultados, apegados al llamado humanismo mexicano, fueron algunos de los esbozos que dieron algunos mandatarios estatales. También estuvieron los líderes del Congreso por parte del guinda y evitaron dar cuenta del contenido específico de la reunión que se llevó a cabo en el Hotel Hilton. Se informó que incluso, durante la reunión, les fueron retirados sus teléfonos celulares. Así el dato.

Hacia la renovación y la división

Y es desde las filas del Partido Acción Nacional que nos piden no perder de vista lo que ocurra el fin de semana en la sede del albiazul, donde habrá de arrancar la ruta para la renovación de la dirigencia que actualmente recae en Marko Cortés. El telón de fondo de este encuentro es la debacle electoral que sufrió ese partido en los comicios, ante lo cual, para salir del paso, se ha dicho que se hará una “profunda reflexión y análisis sobre las pasadas elecciones”. Hay varias manos levantadas para encabezar los esfuerzos de reconstrucción de Acción Nacional, entre ellos las de Adriana Dávila y las de Damián Zepeda, quienes no gravitan en los círculos que actualmente tienen en sus manos la dirigencia. También la de Jorge Romero, que sí se aproxima más. La apertura del proceso a la ciudadanía será el punto esencial a discutir y también el que detonará la división, nos anticipan. Uf.