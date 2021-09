El gesto con Adán, de nueva cordialidad política

Ajuste importante en el formato de entrega del informe en San Lázaro, que le tocó estrenar ayer al nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Las fracciones parlamentarias acordaron que el funcionario no fuera recibido más en el Salón de Protocolo, un cuarto de al lado, como ocurría desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando este esquema se estableció con la idea de mostrar la separación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Ayer, este formato se ajustó y el encargado de la política interna pudo entrar al Salón de Plenos, caminar por el pasillo lateral y subir hasta la Mesa Directiva para entregar el volumen del Tercer Informe del Presidente López Obrador. Adán Augusto tuvo el gesto diplomático de aceptar todos los saludos y selfies que le llovieron. Un encuentro de poderes con cordialidad política ¿para nuevos tiempos?

• De exhibidas y bancarrotas

Con la novedad de que más de uno levantó la ceja ayer en Guerrero, y particularmente en Acapulco, luego de que se conociera la petición que hizo la presidenta municipal electa, Abelina López Rodríguez, de que el ayuntamiento pida nada menos y nada más que ¡200 millones de pesos!, supuestamente para la compra de camiones de basura y pipas. Y es que al ser evidenciado dicho requerimiento en medios de comunicación, la morenista debió justificarlo y publicó en las benditas redes que financieramente el ayuntamiento de Acapulco está quebrado. Sí, en bancarrota. Porque debe más de 250 millones de pesos al SAT, además de que requiere 300 millones para aguinaldos y que tiene una deuda con la CFE de 730 millones de pesos. Con ello, nos comentan, terminó embarrando a quien habrá de entregarle la administración, Adela Román. O sea, la misma a la que está solicitando que tramite el millonario préstamo. Uf.

• Reclamos, licencias y sospechas

Tras muchos reclamos de los aspirantes a dirigir Acción Nacional, por fin este miércoles el actual líder del blanquiazul, Marko Cortés, pidió licencia a su cargo para contender, según se dijo, en condiciones parejas en contra de sus adversarios. Y es que, nos cuentan, en días pasados fueron tantos los reclamos que hasta el presidente de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección, Gonzalo Altamirano, debió dar un mensaje de certeza y ofrecer que no habrá favoritismos. No convenció a Adriana Dávila, Gerardo Priego y Francisco Domínguez, quienes aspiran a ocupar la dirigencia, porque ya se acusan señales de que todo el aparato de Acción Nacional está en su contra y a favor de Cortés Mendoza. A un mes y 21 días de la elección, los ánimos continúan calentándose y el tema de la licencia de Cortés no despresuriza tanto la olla albiazul. ¿Será esa medida una mera simulación? Al tiempo.

• Colmillo Morena-Sheinbaum

Parecía que el Congreso de la CDMX tendría una representatividad múltiple que obligaría a negociaciones constantes para alcanzar acuerdos, porque, como es sabido, Morena ya no tendría una mayoría aplastante. Ah, pero resulta que ya no será así. Y es que ayer, al definirse la conformación de bancadas, Morena mostró “colmillo” y con una operación política de por medio —que implicó alianzas parlamentarias y modificaciones de bancadas que involucraron al PT y PVEM— se aseguró una mayoría legislativa. Así que se podría dar casi por hecho que, en esta segunda legislatura, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tendrá aliados como para sacar adelante temas de su interés que quedaron pendientes, como el de la publicidad exterior, el del cableado subterráneo y otros que se sumen. Como dicen en el barrio: échense ese trompo a la uña.

• La electoral, sin aceleres

Así que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, prevé que la reforma electoral, una de las prioridades de la Cuarta Transformación en la segunda mitad del sexenio, sea discutida entre septiembre y octubre de 2022, después de los comicios del siguiente año. Y es que, advirtió, de presentarse antes, la reforma podría tomarse como “rehén” ante el sobrecalentamiento político natural por las elecciones. Además, adelantó que perfilan una mezcla entre la iniciativa que envíe el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con las que trabajarán desde el Congreso. Eso sí, el poblano, nos dicen, considera que esto tendrá que resolverse antes de que inicie “el acelere” de 2023, en vísperas de la elección presidencial.

• Convocatoria nocturna en el TEPJF

De modo que hoy, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podrían salir nuevamente chispas. Y es que el actual titular de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, convocó anoche a sesión privada hoy, a las 10:00 horas, para que los magistrados elijan al presidente del organismo que concluirá el periodo que no terminó José Luis Vargas. El propio Vargas demandó anoche que, por la trascendencia del asunto, se trate en una sesión pública, aunque falta ver si atienden su solicitud. Por lo pronto, según se informó, los dos magistrados que irían por el cargo son Indalfer Infante y Reyes Rodríguez, ambos parte del grupo que logró la destitución de Vargas. De ser cierto faltaría ver si este proceso genera nuevas configuraciones en el usualmente crispado TEPJF.