El góber y los bonos a sus cuates

Y es en Zacatecas donde le están dando vueltas y vueltas a las cosas y nomás no encuentran la razón para justificar el regalazo que el gobernador Alejandro Tello decidió darle, a costa del erario, a los integrantes de su primer círculo. Y es que, nos comentan, nada digno hay de mención en el sexenio del priista que está por concluir su gestión. Y en cambio, las que sobran son las inconformidades ciudadanas y cuestionamientos que ya están generando la demanda de que Tello Cristerna dé marcha atrás a la autorización del bono extraordinario de fin de gobierno, con el que cada secretario, subsecretario o director general se estaría llevando, nos dicen, entre 300 mil y 500 mil pesos correspondientes a cuatro y cinco meses de salarios. Un monto que, por cierto, mucha falta le hará al gobierno entrante, pues se cuenta que Zacatecas está prácticamente en bancarrota.

• El PRI y el viejo oeste

Escenas como del viejo oeste se vieron ayer en las oficinas del PRI y ya no porque desde hace años esas instalaciones, que alguna vez albergaron la mayor de las efervescencias políticas, asemejaban a un pueblo fantasma, sino porque de plano salieron a relucir los balazos, según la dirigencia nacional, en el diferendo que protagonizan dos bandos por el control del otrora partidazo. También contribuyeron a la escena las hordas de personas armadas con palos propinando agresiones. Ayer, los grupos de quienes se dijeron seguidores de Ulises Ruiz, por un lado, y afines a Alejandro Moreno, por otro, dieron cuenta de que la capacidad de violencia que se pueda desplegar podría ser uno de los recursos en la disputa. ¿Será que el tricolor necesita un sheriff que ponga orden, si no se quiere que pierda su rentabilidad política? Al tiempo.

• Mensaje de Murat a Aureoles

Dicen que la venganza es un plato que frío sabe mejor y parece que quien ayer lo hizo efectivo fue el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Y es que la semana pasada, cuando el mandatario estatal de Michoacán, Silvano Aureoles, dio cuenta de la preocupación que le causaban los triunfos de Morena en los estados del Pacífico, mencionó que “aunque en Oaxaca no gobierna Morena es como si gobernara, porque al gobernador lo tienen totalmente alineado”. Pues resulta que ayer Murat en una declaración a medios, tras el desaire que el michoacano recibió en Palacio, le reviró: “Yo lo que le diría a mi amigo gobernador de Michoacán es que en Oaxaca hacemos política, no politiquería. Pero con mucho gusto le mando el manual, para que no tenga que hacer horas de espera afuera de Palacio Nacional”. Uf.

• Agua que no has de politizar…

Tal y como ocurre a nivel federal, cualquier pretexto es usado también por los diputados de Morena y del PAN en la Ciudad de México para cruzar señalamientos. Ayer el tema fue el socavón que se abrió en Canal de Miramontes, en la alcaldía Coyoacán, producto de una fuga de agua que duró tres días. Para los albiazules, Rafael Carmona, titular del Sistema de Aguas, fue el responsable de que el desperfecto no se haya reparado con prontitud. Su inconformidad llegó hasta la Contraloría General de la CDMX. Y en Morena no se quedaron callados. Los diputados guindas señalaron que los panistas no pierden oportunidad para alterar la información y tratar de sacar ventaja política de los incidentes. Aunque Morena llamó a no politizar el tema, aprovechó el momento para aplaudir lo que se hizo desde el Gobierno local para atender la fuga.

• Violencia que impacta a políticos

Luego de que el proceso electoral dejó 102 políticos asesinados y dos secuestrados, según Etellekt, quienes participaron en los comicios todavía son víctimas del crimen. Ayer, el presidente municipal electo de Penjamillo, Michoacán, Gilberto Mejía Salgado, quien ganó la elección bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario, fue secuestrado, confirmaron el propio instituto político y la Fiscalía General del Estado. El hecho se registró días después de que el exalcalde del mismo municipio, José Leyva Duarte, quien gobernó de 2015 a 2018, fuera asesinado a balazos. Durante el proceso electoral en Michoacán también fue privado de su libertad el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Uruapan, Omar Plancarte, quien no ha sido localizado.

• Pendientes de la Instructora

Así que este miércoles la Sección Instructora de la Cámara de Diputados sostendrá una reunión privada de manera virtual para discutir los dictámenes de desafuero contra los legisladores Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del PT. Los diputados están acusados de violación contra un menor de edad y enriquecimiento ilícito, respectivamente. Nos cuentan que la defensa de Toledo Gutiérrez argumentó que el presidente de la Junta Directiva debe circular por vía electrónica el dictamen con cinco días de anticipación, lo cual no ocurrió. Veremos qué determina la Sección Instructora, y en caso de avanzar el proceso, si se convoca a un periodo extraordinario o se discute hasta la siguiente legislatura.

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.