El góber quiere un “tirito de hue….”

Cómo estarán las cosas en Morelos que mientras el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, llama a los ciudadanos de esa entidad a realizar una marcha por la paz —por el aumento de la incidencia delictiva— y también contra la violencia fue justamente el gobernador Cuauhtémoc Blanco quien retó a golpes al diputado de Nueva Alianza, Agustín Alonso, con quien mantiene diferencias derivadas de los cuestionamientos que éste hace a su gobierno y a sus secretarios. “Me duele que le falte al respeto a Erika, a la diputada. El día que quiera, eh, ustedes me conocen yo soy caliente, cabrón, entonces no voy a permitir que falte al respeto. Sí se ha pasado de listo y le ha faltado al respeto a los secretarios… Hay tiro, ¡pues órale! un tirito de cuates, a ver qué dice, señaló en una entrevista con reporteros. Así Morelos.

Desayuno “fortuito”, a investigación



El caso de la reunión-desayuno que la presidenta municipal de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández, tuvo con el dirigente del grupo criminal Los Ardillos no es caso cerrado, como, nos comentan, pudo haberlo supuesto la funcionaria, tras intentar, erráticamente, justificar su acción. Y es que el asunto llegó a la conferencia mañanera del Presidente López Obrador, quien ya tomó decisiones al respecto. “No se permite la impunidad y se va a hacer una investigación sobre este tema; ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación”. Descartó además que pudiese haber contaminación en la investigación, pues “eso era cuando estaban García Luna y los demás, ahora no se tolera la delincuencia”. Nos hacen ver que con lo anterior han quedado cerradas las posibilidades de que la alcaldesa se pueda desmarcar.

El exceso de los espectaculares



Y es Ricardo Monreal el que no quita el dedo del renglón en su exigencia de que la dirigencia de Morena, a cargo de Mario Delgado, asuma su responsabilidad ante el exceso que representa el mar de anuncios espectaculares que promueven a tres corcholatas. “Yo no tengo a nadie detrás de mí. No hay grupos económicos, no hay grupos de gobernadores o gobernadoras detrás de mí… Entonces, todo esto debe de contenerse. No le conviene a Morena ser un ejemplo de dispendio… Yo creo que lo deseable es que la dirección de Morena actuara, no fuera omisa”, sentenció ayer, aunque ha sido consistente su denuncia al respecto. Y por cierto que no es el único rubro en el que, supone, sus adversarios en la contienda por la nominación presidencial han gastado dinerales. El problema de los espectaculares, sobre el que antes llamó la atención el petista Gerardo Fernández Noroña, está creciendo como bola de nieve, nos comentan.

Fentanilo y armas



Relevante mensaje el que ayer envió la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al gobierno de Estados Unidos, para pedir que haya un mayor control al tráfico de armas de alto poder que entran por la frontera norte y fortalecen a grupos criminales promotores de violencia. Lo planteó ante el secretario de Estado de la administración Biden, Antony Blinken, durante del lanzamiento de la Coalición Global para Atender las Amenazas de las Drogas Sintéticas a la que se sumó nuestro país. La petición, nos cuentan, estuvo acompañada de una expresión de respaldo a las acciones que el país vecino lleva a cabo para frenar la fabricación y tráfico de fentanilo. La funcionaria, nos hacen ver, dejó clara la posición de que nuestro país es de tránsito y no productor de precursores químicos para la elaboración de esa droga. En esa lógica, destacó el hecho de que hoy en día hay controles más estrictos en las aduanas marítimas con el apoyo de la Secretaría de Marina y en las terrestres con participación del Ejército.

Aliancistas o en solitario



No es menor el cisma por el que atraviesa Movimiento Ciudadano, si se considera que a ese partido se le considera hoy en día como el que puede inclinar la balanza a favor de la 4T o del frente opositor en el 2024. Y no es menor porque las cabezas de los dos gobiernos estatales con que cuenta y que serán determinantes en la contienda electoral del 2024, ayer se pronunciaron por opciones distintas: el gobierno de Nuevo León, Samuel García, a favor de no ir con el PRI y el PAN “ni a la esquina” y el de Jalisco, Enrique Alfaro, por la construcción de una opción opositora considerando a todos y desde un rol más proactivo, pero que él no acometerá. Ante ello, el mandamás de ese partido, Dante Delgado, ha aparecido para coincidir más con el primero que con el segundo. Y sólo falta ver qué efecto tiene eso en el partido naranja.

Si el INE no va a la montaña…



Y los que buscarán una reunión con los consejeros del INE, serán los líderes de PRI, PAN y PRD, para abordar la situación que priva en el proceso interno de la 4T. Todo parece indicar, nos comentan, que expresarán su inquietud ante lo que consideran una omisión del árbitro electoral en torno a las actividades de promoción que realizan las corcholatas y el propio jefe del Ejecutivo. Hasta ahora el instituto se ha circunscrito a resolver en su Comisión de Quejas sobre reclamos de partidos sobre los procesos que tanto Morena como la alianza han emprendido para seleccionar a coordinadores que en realidad serán los candidatos presidenciales. Los líderes de los partidos de oposición solicitarán de manera formal una reunión con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, el día que acudan a notificar del proceso interno que han puesto en marcha. Pendientes.